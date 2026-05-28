Skvělý repráček za pětistovku: Niceboy Orion má fajn výkon a voděodolnost, levnější než teď dosud nebyl Hlavní stránka Zprávičky Niceboy Orion je přenosný 24W Bluetooth reproduktor s Bluetooth 5.3, krytím IPX7 a výdrží až 25 hodin Na Heurece ho koupíte od 499 Kč místo zaváděcích 999 Kč – jde o historické cenové minimum (dosavadní bylo 589 Kč) V této hladině je jedním z nejdostupnějších voděodolných reproduktorů s touto výdrží a třemi způsoby přehrávání (BT, microSD, AUX) Adam Kurfürst Publikováno: 28.5.2026 14:00 Chcete solidně vybavený Bluetooth reproduktor, za který nebudete muset utratit více než pět stovek? Niceboy Orion teď na Heurece klesl na 499 Kč, tedy přesně na polovinu zaváděcí ceny. Zároveň jde o nejnižší částku, za kterou se v Česku kdy prodával. Pyšní se fajn výkonem, krytím IPX7 a slušnou výdrží baterie. Lepší by se za tuto cenu hledal těžko. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete dostupný přenosný reproduktor s IPX7 odolností na výlety, k vodě i ven.⚠️ Zvažte, jestli vám stačí 24 W pro menší prostory – na velkou párty ve velkém pokoji to nebude.💡 Za 499 Kč jde o nejnižší cenu, za kterou se Niceboy Orion na českém trhu prodával. Proč je Niceboy Orion zajímavý Hlavní devíza Niceboy Orionu je kombinace odolnosti, výdrže a ceny. Krytí IPX7 zvládne i ponoření do vody, takže ho bez obav vezmete ke koupališti, na loď nebo na lyže. K tomu baterie na 25 hodin přehrávání znamená, že na běžný víkendový výlet ho nabijete jednou a máte vystaráno. Druhým plusem je flexibilita přehrávání: vedle Bluetooth 5.3 podporuje i microSD kartu pro offline playlist a 3,5mm AUX vstup pro starší zdroje zvuku. Pomocí funkce True Wireless navíc můžete propojit dva Oriony do stereo páru. Za 499 Kč je takhle široká výbava v této třídě spíš výjimka. Klíčové parametry Reproduktor má výkon 24 W, frekvenční rozsah 20 Hz – 20 kHz a podporuje kodeky AAC a SBC. Uvnitř pracuje Li-Ion baterie 2200 mAh nabíjená přes USB-C – využijete tedy stejný kabel jako u většiny moderních telefonů. Dosah Bluetooth spárování je standardních 10 metrů. Z praktických funkcí stojí za zmínku vestavěný mikrofon pro hands-free hovory, podpora hlasových asistentů Siri a Google Assistant, volitelné LED podsvícení a automatické vypnutí po 20 minutách nečinnosti, které šetří baterii. Zvuk si můžete jednoduše doladit tlačítkem pro nastavení EQ profilu. Kdy Niceboy Orion smysl nedává Pokud hledáte reproduktor pro velkou párty ve velké místnosti nebo na zahradu pro hodně lidí, výkon 24 W bude na hraně – v té situaci dává smysl připlatit za silnější model. Stejně tak pokud sázíte na nejvyšší možnou věrnost zvuku nebo podporu pokročilejších kodeků (LDAC, aptX HD), je Orion mimo cílovku. Pro běžný poslech na výletech, v koupelně, na chatě nebo na pláži je ale v této ceně těžké najít rozumnější alternativu. Verdikt Niceboy Orion za 499 Kč nabízí poctivý poměr výbavy a ceny: IPX7 odolnost, 25 hodin výdrže, BT 5.3 a tři způsoby přehrávání. Není to high-end zvuk, ale za polovinu zaváděcí ceny a historicky nejnižší částku na trhu dostáváte univerzální přenosný reproduktor, který zvládne víkendový výlet i běžný poslech doma. Bereš přenosný reproduktor spíš na výlety k vodě, nebo ho používáš hlavně doma? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi