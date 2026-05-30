Alza zlevnila špičkový soundbar Sennheiser o 9 tisíc! Má famózní zvuk a chytré funkce Hlavní stránka Zprávičky Sennheiser AMBEO Plus je audiofilní soundbar s virtuálním 7.1.4 prostorovým zvukem, výkonem 400 W a 9 vestavěnými reproduktory v jediném těle Z předchozích 31 790 Kč spadl na 22 590 Kč (sleva 9 200 Kč, tedy zhruba 29 %) Podporuje Dolby Atmos, DTS:X i 360 Reality Audio, samokalibraci podle vaší místnosti a streamování přes AirPlay 2, Chromecast nebo Spotify Connect Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.5.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Plnohodnotné domácí kino bez tahání kabelů po obýváku je u Sennheiseru jeden z hlavních prodejních argumentů a AMBEO Plus to umí dotáhnout dál než většina konkurence. Soundbar teď spadl z 31 790 Kč na 22 590 Kč, což je sleva 9 200 Kč. U produktu této třídy je to citelný rozdíl, který posouvá Sennheiser cenově blíž k modelům, vůči kterým chce konkurovat technologií. Aktuální cenu a dostupnost si můžete kdykoli ověřit v detailu produktu. CHCI SOUNDBAR V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete prémiový soundbar s virtuálním 7.1.4 zvukem z jednoho zařízení a nehodláte vést kabely k zadním satelitům.⚠️ Zvažte, pokud máte nepravidelnou nebo otevřenou dispozici (AMBEO funguje nejlépe v běžných obývácích) nebo požadujete hluboké basy bez doplnění subwooferu.💡 Za 22 590 Kč jde o jednu z nejvýhodnějších cen tohoto modelu, dosud se běžně prodával za 31 790 Kč. Proč je AMBEO Plus zajímavý Tenhle soundbar od Sennheiseru je kompaktnější varianta vlajkového modelu AMBEO Max, který se dlouhodobě řadí mezi referenční jednotělová řešení domácího kina. „Plus“ si nechává nejdůležitější devizu rodiny – 3D zvuk z jediného zařízení postaveného pod televizí – jen ve štíhlejším a dostupnějším balení. Pro řadu domácností je to praktičtější kompromis než plné AMBEO Max za výrazně vyšší cenu, navíc dnes za 22 590 Kč. Klíčové parametry: jak vzniká 7.1.4 z jednoho soundbaru Sennheiser kombinuje 9 reproduktorů a 9 Class D zesilovačů s celkovým výkonem 400 W (RMS) v těle dlouhém 100 cm. Tvrdým jádrem je technologie AMBEO (vyvinutá společně s Fraunhofer IIS), která pomocí psychoakustického zpracování signálu generuje virtuální sestavu 7.1.4 – tedy sedm reproduktorů kolem posluchače a další čtyři nad jeho hlavou. Soundbar zvládne dekódovat Dolby Atmos, DTS:X, 360 Reality Audio i MPEG-H, takže pokrývá prakticky všechny aktuálně používané prostorové formáty. Zásadní rozdíl proti levnějším soundbarům je automatická samokalibrace AMBEO. Soundbar si při prvním spuštění změří akustické vlastnosti vaší místnosti a virtuální reproduktory umístí do prostoru podle toho, jak se zvuk od stěn skutečně odráží. Pro samotnou hudbu má pak upmixing stereo nahrávek do 3D, který stereo skladby roztáhne po místnosti. Spodní hranice frekvenční odezvy 38 Hz je na soundbar bez externího subwooferu nadprůměrná, byť pro filmové basy se stejně vyplatí dokoupit AMBEO Sub. KOUPIT ZA 22 590 KČ Praktická stránka: konektivita, AMBEO|OS a aktualizace Konektivita je u AMBEO Plus solidní pro každou modernější televizi i audio zdroje. K dispozici jsou 2× HDMI vstup a 1× HDMI výstup s eARC, optický vstup, RCA cinch a USB. Pro streamování pak Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Chromecast built-in, Spotify Connect a TIDAL Connect, takže nepotřebujete samostatný hudební přijímač. Sennheiser jede na vlastní platformě AMBEO|OS s pravidelnými aktualizacemi, díky kterým soundbar postupně dostává nové formáty a funkce i po letech používání. Pro každodenní použití jsou důležité „malé“ funkce, které ale rozhodují o tom, jestli si soundbar nakonec oblíbíte. AMBEO Plus má Voice Enhancement pro čitelnější dialogy, Night Mode pro tichý poslech bez probouzení sousedů a kompletní ovládání přes aplikaci Smart Control (Android i iOS). Bonusem je technologie multi-sub array, která umožňuje připojit až čtyři subwoofery AMBEO Sub bezdrátově s individuální kalibrací – pokud byste tedy v budoucnu chtěli investici dál škálovat. Na co si dát pozor I za sníženou cenu 22 590 Kč zůstává AMBEO Plus prémiovou kategorií a férově je třeba říct, kde má hranice. Tou hlavní je princip virtualizace – AMBEO efekt je závislý na akustice místnosti a v běžném pravidelném obýváku funguje znatelně lépe než v otevřené dispozici typu open-floor plan nebo v místnosti s atypickými stěnami. Žádná virtualizace navíc nenahradí skutečné satelity v zadní části místnosti, takže pokud chcete naprosto izolovaný zvuk za hlavou (typicky letící vrtulník nad zády), klasická 7.1 sestava s reálnými reproduktory bude přesnější. Druhý limit je oblast basů. Spodní 38 Hz je na bezsubwooferový soundbar dobré, ale na plnohodnotné kinematické basy budete chtít přikoupit AMBEO Sub (na Alze aktuálně za 12 990 Kč), čímž se celková investice posune blíž k 35 tisícům. A je tu i běžné omezení této kategorie: balení obsahuje pouze soundbar, dálkový ovladač, HDMI a napájecí kabel – žádné zadní satelity, žádný subwoofer. OBJEDNAT V AKCI Pokud konkrétně tento model nehledáte, ale poohlížíte se po prémiovém soundbaru ve slevě, projděte si i aktuální nabídku Alza Dny, kde se pravidelně objevují zlevněné soundbary i další audio komponenty. Nabídka se průběžně mění podle skladových zásob. Kdy to smysl nedává AMBEO Plus přeskočte, pokud máte velmi atypickou nebo otevřenou dispozici, kde virtualizace ztrácí účinnost – v takovém prostředí dává smysl spíš klasická 5.1 nebo 7.1 sestava s reálnými satelity. Stejně tak ho nedávejte přednost, pokud kupujete primárně levný „upgrade zvuku televize“ bez ambice na domácí kino – tam za zlomek ceny obstojí soundbar do pěti tisíc. A konečně pokud chcete hluboké filmové basy už z krabice, mělo by jít rovnou o set se subwooferem. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud chcete jednotělové prémiové domácí kino se 7.1.4 zvukem a podporou všech hlavních prostorových formátů, je tahle sleva jedna z nejlepších příležitostí, kdy AMBEO Plus pořídit. Za 22 590 Kč dostanete vyspělou audiofilní techniku v kompaktním těle s perspektivou rozšíření o subwoofery do budoucna. Naopak při velmi atypické místnosti nebo požadavku na reálné zadní reproduktory dává smysl podívat se po klasické sestavě – jen obvykle nebude tak diskrétní a snadná na instalaci. CHCI UŠETŘIT 9 200 KČ Investovali byste do prémiového soundbaru s virtuálním 7.1.4, nebo dáváte přednost klasické sestavě reproduktorů s reálnými satelity? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. 