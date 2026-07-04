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Chytrá meteostanice Sencor SWS 12500 stojí teď pod 4 tisíce. Měří vítr, teplotu, srážky, UV i vlhkost

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
4.7.2026 14:00
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meteostanice sencor jpg

Když chcete vědět, jaké je počasí na vaší zahradě přesně, ne odhadem z předpovědi, profesionální meteostanice je odpověď. Sencor SWS 12500 WiFi teď s kódem SENCORMINIDAYS20 pořídíte za 3 992 Kč místo 4 990 Kč. Je to schopné zařízení, ale má svá specifika, tak pojďme narovinu. Před nákupem se hodí ověřit cenu a dostupnost v detailu na Alze.

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Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete profi meteostanici s bohatým měřením, velkým displejem a publikováním dat online — a nevadí vám trochu ladění.
⚠️ Zvažte, že nastavení WiFi a cloudu je náročné (majitelé uvádějí i hodinu a půl), ovládá se přes web (ne pořádnou appku) a montáž venkovního čidla vyžaduje improvizaci.
💡 Za 3 992 Kč dostanete hodně dat za rozumné peníze — pokud jste technický typ, který si to rád doladí.

Proč je tahle meteostanice zajímavá

Hlavní tahák Sencoru SWS 12500 je 7v1 venkovní senzor, který měří rychlost i směr větru, dešťové srážky, teplotu, vlhkost, intenzitu světla a UV záření — tedy skoro vše, co profesionální stanice umí, na dosah 150 m. K tomu velký 8,4″ barevný displej a možnost publikovat data na Weather Underground a Weathercloud. Pro kutily, zahrádkáře a nadšence do počasí, kteří chtějí přesná lokální data a ne obecnou předpověď, je to lákavý balík za rozumnou cenu.

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Množství měřených veličin je působivé: kromě teploty a vlhkosti uvnitř i venku dostanete barometrický tlak, UV index, intenzitu slunečního světla, úhrn srážek (hodinový až celkový) a kompletní data o větru včetně Beaufortovy stupnice. Displej ukáže i čas, fáze měsíce, východ a západ slunce a předpověď na 12–24 hodin. Systém zvládne až 7 čidel, takže hlídáte víc míst naráz. Napájení řeší adaptér (hlavní jednotka) a baterie (senzory) — tady pozor, venkovní 7v1 senzor jede jen na baterie a jeden majitel je měnil každé čtyři měsíce, takže se vyplatí lithiové.

KOUPIT ZA 3 992 KČ

Co říkají uživatelé a na co si dát pozor

Hodnocení je dobré: 4,6 z 5 od 82 zákazníků, 90 % doporučení, reklamovanost nízká (2,46 %). Spokojení majitelé chválí přesnost měření, čitelný barevný displej, dosah čidla a množství dat. Ale teď to podstatné, protože se to opakuje a pro technicky méně zdatné je to zásadní. Nejčastější výtka míří na nastavení WiFi a připojení k cloudovým službám — víc majitelů uvádí, že jim to trvalo hodinu a půl i s návodem, a jeden píše, že to nedokázalo dát dohromady pět lidí. Souvisí s tím druhá věc: nemá pořádnou mobilní aplikaci, vše se konfiguruje přes webové rozhraní, což někteří označují za „pravěk“. A do třetice praktikálie: montáž venkovního čidla vyžaduje improvizaci (držák není ideální, čtvercový tvar se špatně natáčí na sever). Jedna extrémně podrobná recenze rozebírá desítky drobných softwarových nedodělků — stanice zkrátka není doladěná do detailu. Pár lidí taky hlásí poruchu venkovní jednotky po několika měsících až letech.

VYUŽÍT SLEVU SENCORMINIDAYS20

Kdy to smysl nedává

Pokud chcete jednoduché zařízení „vybalím a funguje“ a nebaví vás ladit WiFi a cloud přes webové rozhraní, tahle vás zklame — pořiďte si prostší meteostanici bez online funkcí. Stejně tak pokud řešíte hlavně venkovní teplotu a nic víc, platíte za desítky funkcí, které nevyužijete (jak sám přiznává jeden majitel). A kdo chce pohodlnou mobilní aplikaci, tady ji nenajde. Pro technicky zdatného nadšence, který si chce hrát s daty, publikovat je online a nevadí mu počáteční ladění, je to ale schopná stanice za dobrou cenu.

CHCI UŠETŘIT 998 KČ

Chcete profi meteostanici s daty online i za cenu složitějšího nastavení, nebo radši jednoduchou „zapoj a funguje“?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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