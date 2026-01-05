Robotický vysavač SENCOR SRV 9020BK hodně zlevnil. Stojí jen 3 599 Kč a nabízí LiDAR, uživatelé si jej chválí Hlavní stránka Zprávičky Robotický vysavač SENCOR SRV 9020BK je nyní na Alze k dispozici za 3 599 Kč místo původních 5 999 Kč Vysavač kombinuje LiDAR navigaci se sacím výkonem 3 000 Pa a funkcí mopování Oproti dražší verzi SRV 9085BK postrádá automatickou stanici na sběr prachu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.1.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Pokud vás zaujala sleva na robotický vysavač SENCOR SRV 9085BK (informovali jsme o ní zde), ale automatická stanice na vysypávání pro vás není prioritou, máme pro vás ještě zajímavější nabídku. Základní model SENCOR SRV 9020BK se na Alze prodává za 3 599 Kč, což představuje slevu 40 % oproti běžné ceně 5 999 Kč. LiDAR navigace a ovládání přes telefon SENCOR SRV 9020BK využívá laserovou navigaci LiDAR, která při prvním průjezdu zmapuje celou domácnost. Robot se následně pohybuje systematicky podle vytvořeného plánu, takže zbytečně nepřejíždí stejná místa dokola. V aplikaci Sencor Home si můžete prohlédnout mapu, nastavit zakázané zóny nebo naplánovat úklid jednotlivých místností. Spárování probíhá přes Bluetooth a aplikace je dostupná v češtině pro Android i iOS. Funkce Multi-rooming umožňuje nastavit různou intenzitu vysávání nebo mopování pro každou místnost zvlášť – v kuchyni můžete nechat intenzivně mopovat, zatímco v ložnici pouze vysávat. Podporována je také funkce Multi-mapping pro uložení map více pater. Vysávání i mopování v jednom průjezdu Vysavač disponuje sacím výkonem 3 000 Pa a při detekci koberce automaticky zvýší intenzitu sání. Je třeba zmínit, že v této cenové kategorii nabízejí některé konkurenční modely vyšší hodnoty okolo 4 000 Pa, což se může projevit zejména na kobercích s vyšším vlasem. CHCI TENTO VYSAVAČ V AKCI Součástí balení je mopovací nástavec s nádobou 2v1, takže robot zvládne vysávat a mopovat současně. K dispozici jsou tři úrovně intenzity mopování s elektronickým řízením množství vody. 2 600mAh baterie zajišťuje podle výrobce výdrž až 130 minut na jedno nabití. Rozdíl oproti verzi s automatickou stanicí Hlavním rozdílem oproti dražšímu modelu SRV 9085BK je absence automatické stanice na sběr prachu. U základní verze 9020BK musíte nádobu na nečistoty vysypávat ručně. Pokud vám toto nevadí a chcete ušetřit, získáte jinak prakticky identický vysavač za výrazně nižší cenu. Stanici je navíc možné dokoupit samostatně za 2 499 Kč. Co říkají uživatelé Na Alze má SENCOR SRV 9020BK hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček a 100 % zákazníků jej doporučuje. Uživatelé oceňují především českou aplikaci včetně hlasového ovládání, což není u levnějších robotických vysavačů samozřejmostí. Pochvalují si také přesnou navigaci – robot se podle recenzí pohybuje systematicky a neztrácí se ani v členitějších prostorech. KOUPIT VYSAVAČ SENCOR Jeden z uživatelů uvádí: „Za ty peníze (kupováno na Black Friday 4200,-) jsme hodně spokojení. Je to naše první zkušenost s robo vysavačem a jen litujeme, že jsme koupili až teď.“ Jiný recenzent vyzdvihuje možnost nastavení síly vysávání i mopování pro každou místnost zvlášť a skutečnost, že vysavač „skvěle namapoval prostředí“. Pro koho je vysavač vhodný SENCOR SRV 9020BK se hodí pro ty, kteří hledají robotický vysavač s LiDAR navigací a mopováním za rozumnou cenu a nevadí jim ruční vysypávání nádoby. Díky HEPA filtru a kartáčům odolným proti namotávání vlasů je vhodný i do domácností se zvířaty nebo pro alergiky. Uvažujete o pořízení robotického vysavače bez automatické stanice? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza robotický vysavač Sencor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024