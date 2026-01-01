Robotický vysavač Sencor SRV 9085BK nikdy nebyl levnější. Má LiDAR a praktickou stanici Hlavní stránka Zprávičky Robotický vysavač Sencor SRV 9085BK je nyní na Alze za historicky nejnižší cenu 4 799 Kč. Vysavač kombinuje LiDAR navigaci s automatickým vysypáváním do stanice a ovládáním přes aplikaci. Sací výkon 3 000 Pa je pro tuto cenovou kategorii spíše podprůměrný, což je třeba vzít v potaz. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.1.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste zvažovali pořízení robotického vysavače s automatickým vysypáváním, právě teď máte zajímavou příležitost. Sencor SRV 9085BK se na Alze prodává za 4 799 Kč, což je historicky nejnižší cena tohoto modelu. Ještě koncem února přitom stál 8 999 Kč, takže aktuální sleva představuje úsporu více než 4 000 Kč. Ovládání přes telefon a chytré funkce Sencor SRV 9085BK se ovládá prostřednictvím aplikace Sencor Home, která je dostupná pro Android i iOS. Spárování probíhá přes Bluetooth a podle uživatelů je celý proces rychlý a bezproblémový. V aplikaci si můžete prohlédnout mapu domácnosti, kterou si vysavač vytvoří při prvním průjezdu díky laserové navigaci LiDAR. Praktickou funkcí je možnost nastavit zakázané zóny, kam vysavač nebude zajíždět – hodí se například pro dětský koutek nebo místo s miskami pro domácí mazlíčky. Aplikace umožňuje také plánování úklidu a nastavení různé intenzity vysávání či mopování pro jednotlivé místnosti. Vysavač podporuje i funkci Multi-mapping, takže si může uložit mapy více pater nebo domácností. CHCI TENTO VYSAVAČ V AKCI Specifikace a limity Vysavač disponuje 2 600mAh baterií, která podle výrobce vydrží až 130 minut provozu. Součástí balení je automatická stanice s 2litrovým sáčkem, do které se vysavač sám vysype po dokončení úklidu. Nechybí ani mopovací nástavec s nádobou na vodu a možností elektronického řízení intenzity. Je třeba zmínit, že sací výkon 3 000 Pa je v této cenové kategorii spíše podprůměrný. Konkurenční modely za podobnou cenu často nabízejí 4 000 Pa a více, což se může projevit zejména při vysávání koberců s vyšším vlasem. Vysavač sice má funkci automatického zvýšení výkonu na koberci, ale základní hodnota zůstává limitující. Co říkají uživatelé Na Alze má Sencor SRV 9085BK hodnocení 4,8 z 5 hvězdiček a 100 % zákazníků jej doporučuje. Uživatelé oceňují především českou aplikaci i hlasové ovládání, což není u levnějších robotických vysavačů samozřejmost. Pochvalují si také navigaci – vysavač se podle recenzí pohybuje systematicky a neztrácí se ani v členitějších prostorech. KOUPIT VYSAVAČ SENCOR Mezi nejčastěji zmiňované výhody patří automatické vysypávání, které eliminuje nutnost pravidelného čištění nádoby. Někteří uživatelé upozorňují na vyšší hlučnost při odsávání do stanice, která trvá přibližně 5–6 sekund. Kritizována je také nutnost dokupovat jednorázové sáčky do sběrné stanice. Uvažujete o pořízení robotického vysavače s automatickým vysypáváním? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Chytrá domácnost robotický vysavač Sencor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024