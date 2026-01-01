TOPlist

Robotický vysavač Sencor SRV 9085BK nikdy nebyl levnější. Má LiDAR a praktickou stanici

  • Robotický vysavač Sencor SRV 9085BK je nyní na Alze za historicky nejnižší cenu 4 799 Kč.
  • Vysavač kombinuje LiDAR navigaci s automatickým vysypáváním do stanice a ovládáním přes aplikaci.
  • Sací výkon 3 000 Pa je pro tuto cenovou kategorii spíše podprůměrný, což je třeba vzít v potaz.

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
1.1.2026 10:00
Ikona komentáře 0
SENCOR SRV 9085BK s dokovaci stanici v mistnosti

Pokud jste zvažovali pořízení robotického vysavače s automatickým vysypáváním, právě teď máte zajímavou příležitost. Sencor SRV 9085BK se na Alze prodává za 4 799 Kč, což je historicky nejnižší cena tohoto modelu. Ještě koncem února přitom stál 8 999 Kč, takže aktuální sleva představuje úsporu více než 4 000 Kč.

Ovládání přes telefon a chytré funkce

Sencor SRV 9085BK se ovládá prostřednictvím aplikace Sencor Home, která je dostupná pro Android i iOS. Spárování probíhá přes Bluetooth a podle uživatelů je celý proces rychlý a bezproblémový. V aplikaci si můžete prohlédnout mapu domácnosti, kterou si vysavač vytvoří při prvním průjezdu díky laserové navigaci LiDAR.

SENCOR SRV 9085BK vysavac a stanice render

Praktickou funkcí je možnost nastavit zakázané zóny, kam vysavač nebude zajíždět – hodí se například pro dětský koutek nebo místo s miskami pro domácí mazlíčky. Aplikace umožňuje také plánování úklidu a nastavení různé intenzity vysávání či mopování pro jednotlivé místnosti. Vysavač podporuje i funkci Multi-mapping, takže si může uložit mapy více pater nebo domácností.

CHCI TENTO VYSAVAČ V AKCI

Specifikace a limity

Vysavač disponuje 2 600mAh baterií, která podle výrobce vydrží až 130 minut provozu. Součástí balení je automatická stanice s 2litrovým sáčkem, do které se vysavač sám vysype po dokončení úklidu. Nechybí ani mopovací nástavec s nádobou na vodu a možností elektronického řízení intenzity.

SENCOR SRV 9085BK saci vykon

Je třeba zmínit, že sací výkon 3 000 Pa je v této cenové kategorii spíše podprůměrný. Konkurenční modely za podobnou cenu často nabízejí 4 000 Pa a více, což se může projevit zejména při vysávání koberců s vyšším vlasem. Vysavač sice má funkci automatického zvýšení výkonu na koberci, ale základní hodnota zůstává limitující.

Co říkají uživatelé

Na Alze má Sencor SRV 9085BK hodnocení 4,8 z 5 hvězdiček a 100 % zákazníků jej doporučuje. Uživatelé oceňují především českou aplikaci i hlasové ovládání, což není u levnějších robotických vysavačů samozřejmost. Pochvalují si také navigaci – vysavač se podle recenzí pohybuje systematicky a neztrácí se ani v členitějších prostorech.

KOUPIT VYSAVAČ SENCOR

Mezi nejčastěji zmiňované výhody patří automatické vysypávání, které eliminuje nutnost pravidelného čištění nádoby. Někteří uživatelé upozorňují na vyšší hlučnost při odsávání do stanice, která trvá přibližně 5–6 sekund. Kritizována je také nutnost dokupovat jednorázové sáčky do sběrné stanice.

Uvažujete o pořízení robotického vysavače s automatickým vysypáváním?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
Chytrý zámek TP-LInk Tapo DL130 PalmKey

TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka

Adam Kurfürst
8.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024