Systém Wear OS 4 podporuje funkci zvanou Watch Unlock

Ta umožňuje odemknout telefon skrz hodinky

Novinka se brzy dostane i do hodinek Galaxy Watch

Společnost Samsung nedávno aktualizovala hodinky Galaxy Watch4 a Galaxy Watch5 na systém One UI 5 Watch, který mimo jiné přináší podporu funkce Watch Unlock. Ta byla přitom dostupná jen na hodinkách Pixel Watch od Googlu.

Watch Unlock míří na hodinky Samsung

Funkce Watch Unlock byla původně představena na hodinkách Pixel Watch a nyní se dostává také do jihokorejských hodinek Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 a Galaxy Watch 6. Není sice ještě aktivovaná, ale to se s největší pravděpodobností změní s další aktualizací softwaru, kterou by měl Samsung zanedlouho zpřístupnit. Díky této novince už nebudete muset odemykat svůj telefon, pokud budete mít na ruce nasazené hodinky s Wear OS 4. Odemkne se totiž automaticky, takže nebude potřeba zadávat heslo, PIN nebo se ověřit biometricky přes obličej či otisk prstu.

Pro aktivaci funkce Watch Unlock je potřeba nastavit kód PIN nebo heslo na vašich hodinkách Galaxy Watch 4 nebo Galaxy Watch 5.

Jak nastavit zámek na hodinkách Galaxy Watch?

Otevřete aplikaci Nastavení na hodinkách. Vyberte Zabezpečení. Klikněte na Typ zámku. Zde nastavte zámek (PIN, znak, kód).

Využijete novou funkci Watch Unlock?

Zdroj: gizmochina.com