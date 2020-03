Zaplaví snad Samsung trh ohebnými telefony? Plánuje 4x vyšší produkci

Samsung to evidentně myslí s budoucností ohebných telefonů velmi vážně. Nevíme, jak moc k tomu přispívá aktuální prodejnost modelu Galaxy Z Flip, ale z Jižní Koreji přicházejí zprávy, že firma plánuje masivní posílení výroby flexibilních displejů. Zatímco teď jich v unikátní Vietnamské továrně produkuje kolem 260 tisíc měsíčně, na konci letošního roku by to prý mělo být až milion za měsíc. Nemá však jít pouze o díly určené pro telefony této jihokorejské značky. Výroba ohebných displejů firmy Samsung se má opírat také o plánovanou poptávku čínských výrobců. Ti by je rádi instalovali do svých zařízení. Zhruba za rok se tedy asi můžeme těšit na bohatší nabídku flexibilních mobilů, přičemž spousta těch čínských by mohla mít displej jihokorejské značky vyrobený ve Vietnamu.

Kromě zajímavého mixu států je paradoxní hlavně to, že Samsung nedávno uzavřel svou poslední čínskou továrnu kvůli tomu, že ho tamní konkurenti pěkně válcují v prodejnosti. Globálně nejsilnější prodejce přitom například Xiaomi prodává špičkové fotografické senzory a mnoha čínským společnostem další komponenty. A teď dojde i na flexibilní obrazovky. Zvýšení produkce prý nastane téměř okamžitě. Už na konci května by měla měsíční výroba činit 600 tisíc kusů oproti současným 260 tisícům. Rychlejší a masivnější výroba ohebných displejů si vyžádá také zvýšení počtu zaměstnanců v Samsung továrně. Ta bude možná také větší. Jde přitom o provoz, který byl nedávno postižen uzavřením kvůli koronaviru. Samotný Samsung by měl letos ohebný displej vložit hlavně do nástupce prvního Foldu. Jsme velice zvědaví, jak velký podíl bude tento telefon (a případně jeho další flexibilní Samsung sourozenci) na avizované vyšší produkci displejů mít.

Které značky podle vás ještě přijdou s ohebným telefonem?

Zdroj: GSM Arena