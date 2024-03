Komerční článek

S nástupem umělé inteligence se vyrojila spousta nápadů, jak její schopnosti nejlépe využít. Umělá inteligence má nepochybně potenciál změnit od základu celou řadu oborů od finančnictví po medicínu, využití v oblasti běžné spotřební elektroniky ovšem tak jasné není. Schopnosti nových technologií v této oblasti zatím spíše tušíme, než abychom je viděli na vlastní oči kolem sebe, a spousta lidí nechápe, proč vlastně umělá inteligence představuje takovou příležitost – patrně největší od vynálezu internetu.

Ne, že by neexistovaly produkty či služby, které by potenciál umělé inteligence dovedly využít – je jich spousta, ale chybí jim jasný účel či vize. Až příliš často hledáme odpověď na otázku, proč vlastně novou technologii do přístrojů integrovat, jaký prospěch z toho společnosti můžou mít. Všichni po umělé inteligenci touží, ale přitom přehlížíme jednu zásadní příležitost, kterou nám nabízí – totiž možnost upravit si přístroje každodenní potřeby skutečně na míru.

Různé možnosti personalizace přístrojů jsou známé samozřejmě už dlouho, stávající zařízení se ovšem nedokážou potřebám jednotlivých zákazníků přizpůsobit opravdu plně. Pro umělou inteligenci by to ovšem neměl být velký problém – právě v možnostech dalekosáhlých úprav podle potřeb, chuti a životního stylu zákazníků se skrývá její skutečný potenciál.

Právě teď je možnost od základu změnit vztah k přístrojům. Umělá inteligence nám dává prostředky a příležitost, jak moderní technologické produkty předělat, aby byly nejen pro každého, ale aby každému dávaly právě to, co nejvíc potřebuje. To zdaleka přesahuje dosavadní možnosti uživatelského komfortu. Umělá inteligence se v krátké době může o svém uživateli dozvědět první poslední a naučit se podle toho fungovat – například rozeznávat jeho hlas mezi ostatními. Skutečně promyšlené aplikace s umělou inteligencí nám mohou výrazně vylepšit život, protože se díky nim budeme moct zaměřit na to, co je pro nás nejdůležitější.

Umělá inteligence a zážitky

Samsung investuje do vývoje umělé inteligence už víc než deset let. Za ty roky vyvinul své produktové portfolio do podoby, v níž umělá inteligence obohacuje prakticky každou kategorii od televizorů a lednic až po vysavače nebo chytré telefony. Každý krok tohoto vývoje nějakým způsobem vylepšuje uživatelské zážitky, musí tak ovšem činit smysluplně a zodpovědně. V přístupu společnosti Samsung k umělé inteligenci hraje hlavní roli dostupnost, udržitelnost a bezpečí – chce pomocí nové technologie odstraňovat bariéry, s nimiž se denně potýkáme, a inspirovat se k dalším krokům. Ať dáváte přednost jakémukoli stylu života, technologie s umělou inteligencí vám to umožní.

Na cestě k otevřenější inkluzivní společnosti může umělá inteligence v technologiích pomoct k lepší dostupnosti obsahu. V nejnovějších televizorech, například v řadě Neo QLED 8K QN900D, převádí inteligentní systém titulky na mluvenou řeč pro uživatele se zrakovým postižením. Také chytré telefony využívají umělou inteligenci ke generování titulků, tentokrát kvůli zpřístupnění hovorů sluchově postiženým. U digitálních spotřebičů používá Samsung umělou inteligenci třeba k hands-free otevírání dveří u lednic, což se hodí lidem s pohybovými komplikacemi. Samsung má vlastní vizi světa, kde jeho produkty může užívat každý. Inkluzivní technologie jsou cestou, jak smysluplné inovace demokratizovat.

Pokud někdo touží hlavně po klidném domácím životě, pomůže mu umělá inteligence eliminovat každodenní drobné frustrace. Dokáže například přispět ke snížení potravinového odpadu – kontroluje, co je v lednici a jak je to čerstvé, a pak doporučí recept, co z domácích zásob uvařit. Platforma SmartThings dokáže tyto spotřebiče propojit (a s nimi tisíce dalších kompatibilních zařízení) do personalizovaného a snadno ovladatelného domácího ekosystému.

Pokud vám vadí vysoké náklady na energie a toužíte po maximálně úsporném životě, doporučuje Samsung režim AI Energy Mode. Monitoruje spotřebu a pomáhá spotřebičům šetřit energii i náklady.

I komunikace je díky umělé inteligenci snazší a osobnější. Nejnovější chytré telefony Samsung, řada Galaxy S24, překonávají jazykové a kulturní bariéry díky instantním překladům. Také vyhledávání na internetu je intuitivnější a přímější než dřív, protože umělá inteligence chápe gesta.

Kromě toho společnost vyvinula Samsung Gauss, vlastní model umělé inteligence, který generuje texty, kódy i obrazový materiál, a výrazně tak rozšiřuje možnosti uživatelské produktivity i kreativity.

Umělá inteligence pro společnost

Každoročně se prodá víc než 500 milionů produktů Samsung. Díky tomu společnost získává zpětnou vazbu, která jim umožňuje chápat, co zákazníci potřebují a chtějí – a na tom pak může stavět další inovace. Znamená to ovšem i velkou zodpovědnost, při dosahu a velikosti firmy, jako je Samsung, se do ekosystému produktů a služeb zapojuje obrovská spousta lidí.

Samsung chce, aby se tito lidé při zkoumání potenciálu umělé inteligence cítili bezpečně a měli důvěru, že mají vše pod kontrolou. Proto tak dbá na zabezpečení produktů – jen s ním lze efektivně chránit soukromí uživatelů.

Díky přístupu k umělé inteligenci mají uživatelé možnost výběru, zda držet nejcitlivější osobní údaje v zařízení a neposílat je na cloudové servery. Kvůli ochraně dalších zařízení pracuje Samsung na rozšíření mobilní bezpečnostní platformy Samsung Knox do jiných produktových kategorií. Díky systému Knox Matrix se přístroje připojené do ekosystému chrání navzájem, na ochraně spolupracují třeba chytré telefony, televizory a lednice. Služby s umělou inteligencí běží na jednotlivých zařízeních lokálně, pořád se učí zvyky majitelů a nabízejí nejnovější inovace, přitom spolehlivě chrání data.

Převádět nezpracovaný potenciál umělé inteligence do smysluplných zážitků a vylepšovat kvalitu života v globálním měřítku, to rozhodně není jednoduchý úkol. Inovace zaměřené na lidi jsou nedílnou součástí firemní historie Samsungu, zároveň ovšem vyznává filosofii otevřené spolupráce. Otevřený ekosystém se spoustou partnerů je zárukou, že zážitky budou maximálně bohaté, rozmanité a relevantní. Spolupráce je nutná, má-li urychlit cestu inovací k zákazníkům, zejména při vývoji umělé inteligence – a právě proto Samsung úzce spolupracuje s dalšími špičkami v oboru, třeba s Microsoftem a Googlem.

Umělá inteligence mění svět kolem nás, má-li ale přinášet lidem prospěch, musí se ní pracovat cílevědomě, s odbornými znalostmi a ve vhodném rozsahu. Samsungu věří, že nejde jen o přístroje – umělá inteligence by měla mít vliv ve všech oblastech života. V dnešní éře hyperkonektivity usnadňuje a obohacuje životy zákazníků a nabízí moderní technologie většímu počtu lidí. V čase umělé inteligence nejde o to, co zvládne přístroj. Jde o to, co se správnými nástroji zvládnou lidé.