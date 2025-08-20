To už je kino! Masivní 98" TV Samsung zlevnila pod 40 tisíc, má 120 Hz a herní funkce Hlavní stránka Zprávičky Samsung UE98DU9072 spadl z původních 99 990 Kč na aktuálních 38 – 40 tisíc Obří úhlopříčka 98" s 4K a 120Hz je dostupná za cenu běžné 65" TV Kompromisem je klasické LED podsvícení – menší OLED či MiniLED nabídnou lepší obraz Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 20.8.2025 06:00 2 komentáře 2 Na český trh vstoupil Samsung UE98DU9072 v červnu 2024 s cenovkou 99 990 Kč. Postupně se dostal na polovinu, a dnes jej pořídíte za 37 990 Kč na Allegru, případně 39 990 Kč na Alze. Cenový propad o více než 60 tisíc korun během jediného roku dělá z tohoto modelu lákadlo pro všechny, kdo chtějí obrovský televizor za minimum peněz. 98 palců: domácí kino v obýváku Úhlopříčka 98 palců (249 cm) odpovídá promítacímu plátnu v menším kině. Při sledování sportu nebo akčních filmů jde o zcela jiný zážitek než na běžných 65″ nebo 75″ televizorech. Díky 4K rozlišení je obraz dostatečně jemný i při takto velkém panelu, i když zblízka už je vidět, že jde o klasické LED podsvícení bez lokálního stmívání. Panel má obnovovací frekvenci 100/120 Hz, takže si poradí i s rychlými scénami a je vhodný pro hraní her. Podporuje standardy HDR10 a HDR10+, takže z HDR zdrojů dokáže vytěžit slušný kontrast a barevnou dynamiku, i když na OLED se černá ani hloubka obrazu nechytají. Herní funkce a odezva Samsung cíleně míří i na hráče. Televize zvládá 4K při 120 Hz přes HDMI 2.1, nechybí podpora VRR (Variable Refresh Rate), AMD FreeSync ani ALLM režim, který automaticky nastaví nízkou odezvu. Funkce Motion Xcelerator zajišťuje plynulé zobrazení pohybu a Game Bar dovolí ladit nastavení podle žánru hry. KOUPIT 98″ TV Samsung na Allegro Poměr stran lze přepnout až na 21:9 či 32:9, což ocení zejména hráči závodních titulů. Pokud tedy hledáte alternativu k projektoru, jde o jednu z nejlevnějších možností, jak si užít téměř stopalcový herní zážitek. Zvuk a propojení se soundbarem I přes velké rozměry je ozvučení interními reproduktory spíše průměrné. Samsung ale nabízí funkci Q-Symphony, která dokáže synchronizovat zvuk televizoru s kompatibilním soundbarem a vytvořit tak mnohem lepší prostorový efekt. Režim Adaptive Sound pak přizpůsobuje zvuk podle scény – zvýrazní dialogy nebo naopak posílí efekty. Chytré funkce a ekosystém Operační systém Tizen nabízí všechny zásadní aplikace včetně Netflix, Disney+, HBO Max nebo SkyShowtime. Nechybí integrace do SmartThings, možnost ovládání dalších zařízení v domácnosti a podpora protokolu Matter. Pro náročnější pak potěší i funkce více oken – například sledování sportu s paralelním zobrazením statistik z telefonu. KOUPIT 98″ TV Samsung na Alze O bezpečnost se stará Samsung Knox Security, ovladač je dobíjecí solárně i z umělého osvětlení, takže odpadá nutnost měnit baterie. Kompromis v obraze Samsung UE98DU9072 patří do tzv. Crystal UHD řady, tedy mezi základní modely. Znamená to, že panel používá klasické LED podsvícení bez lokálního stmívání. V praxi tak černá působí spíše šedě a HDR scény postrádají dramatičnost. Pokud byste investovali stejnou částku do menšího modelu, dostanete výrazně lepší obraz. Rozměry a praktičnost Při výběru je třeba počítat i s fyzickými parametry. Šířka televizoru je 218 cm, výška se stojanem 130 cm, hloubka 40 cm a hmotnost přes 51 kg. Rozhodně tedy není určená do každého obýváku – budete potřebovat dostatek místa na stěně. Závěr Samsung UE98DU9072 je nejlevnější cestou k obří televizi na českém trhu. Za 38 tisíc korun dostanete téměř stometrový panel se 4K rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí, solidní herní výbavou a kompletním chytrým prostředím. Hodí se pro sportovní fanoušky, hráče nebo rodiny, které chtějí mít doma kus kina. KOUPIT 98″ TV Samsung na Alze Je ale nutné počítat s kompromisem – jde o Crystal UHD s klasickým LED podsvícením. Pokud hledáte špičkovou kvalitu obrazu a ne honbu za co největší úhlopříčkou, lépe poslouží menší OLED nebo MiniLED modely ve stejné ceně. V opačném případě ale v poměru „palce za korunu" jen těžko najdete konkurenci. Co říkáte na aktuální cenu 98″ TV od Samsungu? 