Kino přímo v obýváku: 98" televize Samsung teď stojí jen 35 tisíc, potěší 120Hz frekvencí

Samsung UE98DU9072 klesá v Black Friday akci na historické minimum 34 990 Kč
Obří 98" televize nabízí 4K rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci pro hraní
Za výrazně nižší cenu dostanete LED panel namísto pokročilejších technologií

Adam Kurfürst
Publikováno: 5.11.2025 18:00

Pokud sníte o skutečně velkém televizoru do obývacího pokoje, máme pro vás zajímavou zprávu. Samsung UE98DU9072 s obří 98palcovou úhlopříčkou se na Alze prodává za pouhých 34 990 Kč. To je o dalších 5 tisíc korun méně než v srpnu, kdy jsme vás informovali o tehdejší akční nabídce na stejný model. Televizor tak dosahuje svého historického cenového minima.

Obří rozměry za rozumnou cenu

Hlavní předností televize Samsung UE98DU9072 je bezesporu její masivní 98palcová obrazovka, která odpovídá úhlopříčce téměř 250 centimetrů. Za běžných okolností by televize této velikosti stála několikanásobek současné ceny. Samsung zde však musel učinit několik kompromisů, aby udržel cenu na přijatelné úrovni.

Televizor využívá klasický LED panel namísto modernějších technologií jako Mini LED nebo OLED. To znamená horší kontrast a méně přesné podsvícení ve srovnání s dražšími modely. Na druhou stranu dostanete 4K rozlišení (3840 × 2160 pixelů) a podporu HDR10+, což zajistí slušnou kvalitu obrazu pro běžné sledování.

Výbava pro hráče i filmové fanoušky

Příjemným překvapením je 120Hz obnovovací frekvence díky technologii Motion Xcelerator. Hráči tak mohou využít plynulý obraz při hraní her v rozlišení až 4K při 120 Hz přes tři HDMI 2.1 porty. Televizor podporuje ALLM (Auto Low Latency Mode) pro automatické přepnutí do herního režimu, VRR (Variable Refresh Rate) a FreeSync Premium pro eliminaci trhání obrazu.

Pro běžné sledování nabízí procesor Crystal 4K základní upscaling obsahu do 4K rozlišení. Zvukový systém disponuje výkonem 20W ve 2kanálové konfiguraci s podporou OTS Lite pro sledování pohybu zvuku. Funkce Q-Symphony umožňuje synchronizaci s kompatibilními soundbary Samsung.

Chytrý systém Tizen a praktické funkce

Televizor běží na operačním systému Samsung Tizen, který poskytuje přístup ke všem populárním streamovacím službám včetně Netflixu, Disney+ nebo českého Oneplay. Nechybí podpora Apple AirPlay 2 pro zrcadlení z iOS zařízení ani hlasové ovládání přes asistenty Bixby nebo Alexu.

Zajímavostí je přibalený solární dálkový ovladač, který se dobíjí ze světla a nepotřebuje výměnu baterií. Televizor má také herní panel pro rychlé nastavení herních funkcí a podporu ultraširokých poměrů stran 21:9 a 32:9.

Rozměry a instalace

Před nákupem si rozhodně ověřte, zda máte v obýváku dostatek místa – televizor měří 218 × 130 × 40 cm včetně podstavce. Samotný panel má tloušťku pouhých 6,4 cm. Pro montáž na zeď budete potřebovat držák s normou VESA 600 × 400 mm, který musí unést váhu televizoru.

Pro koho je tento obří televizor ideální volbou?

Samsung UE98DU9072 je perfektní volbou pro majitele velkých obývacích pokojů, kteří chtějí zážitek podobný domácímu kinu bez investice statisíců korun. Ocení jej především sportovní fanoušci, kterým 98palcová úhlopříčka poskytne pocit, jako by seděli přímo na stadionu. Díky 120Hz obnovovací frekvenci potěší i hráče, kteří touží po velkém herním zážitku.

Samozřejmě je třeba počítat s tím, že za tuto cenu dostanete základní LED panel bez lokálního stmívání, což znamená horší černou a kontrast než u dražších modelů. Pokud však nejste náročný videofil a především oceníte obrovskou plochu obrazu za rozumné peníze, těžko najdete lepší nabídku. Navíc díky podpoře všech moderních streamovacích služeb a herních funkcí získáte univerzální centrum zábavy pro celou domácnost.

Uvažujete o pořízení takto velkého televizoru do svého obývacího pokoje?

O autorovi
Adam Kurfürst
Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…