Nejlevnější 85" televize v Česku! Je od Samsungu, má 4K rozlišení a základní lokální stmívaní Hlavní stránka Zprávičky 85" Samsung UE85U8072 je na Alze v akci za 23 992 Kč s kódem ALZADNY20, v dubnu 2025 stála 39 990 Kč Jde o nejlevnější 85" televizi od Samsungu na českém trhu Není to prémiová televize s OLED nebo MiniLED, ale pokud chcete obří obraz, jedná se o fajn volbu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.10.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Když Samsung UE85U8072 přišla na český trh v dubnu 2025 za 39 990 Kč, patřila mezi dostupnější 85″ televize, ale pořád šlo o téměř 40 tisíc. Postupem času cena klesla na 30 tisíc a teď v říjnu je televize s kódem ALZADNY20 za 23 992 Kč. To je pokles o 16 tisíc korun za půl roku, což z ní dělá nejlevnější 85″ televizi od Samsungu na českém trhu. Společně s Hisense 85E6NT nabízí největší úhlopříčku za nejmenší peníze od ověřených značek. Co za 24 tisíc dostanete Samsung UE85U8072 nabízí 85″ úhlopříčku (215,9 cm) s 4K Ultra HD rozlišením (3840 × 2160 pixelů). Panel používá LED technologii s Edge LED podsvícením a lokálním stmíváním. To neznamená stovky zón jako u MiniLED, ale základní rozdělení obrazovky na oblasti, které se mohou ztlumit nezávisle. Podporuje HDR10, HDR10+ a HLG pro lepší kontrast a živější barvy. Obnovovací frekvence panelu je 50/60 Hz, což stačí na filmy a seriály, ale není to volba pro náročné hráče. Pro běžné sledování obsahu z Netflixu, Disney+ nebo HBO Max je to naprosto dostačující. Televize nabízí herní režim (GAME MODE), VRR (Variable Refresh Rate), ale s 60Hz panelem neposkytne konkurenční výhodu jako 120Hz displeje. KOUPIT 85″ TV Samsung Systém Tizen OS je jedna z výhod Samsungu oproti konkurenci v této cenové kategorii. Běží rychle a plynule, aplikace se spouštějí okamžitě a máte přístup k českým službám jako Oneplay, Kuki, SledováníTV, Skylink Live TV i globálním platformám. Samsung slibuje až 7 let aktualizací, takže televize bude bezpečná a funkční dlouhou dobu. Realistická očekávání: Edge LED není MiniLED Buďme upřímní – za 24 tisíc nedostanete špičkovou kvalitu obrazu. Edge LED podsvícení znamená, že LED diody jsou umístěny jen po okrajích panelu, ne rovnoměrně za celou plochou. To má několik důsledků: Černá není opravdu černá – V tmavých scénách uvidíte šedé tóny místo hlubokých černých barev. OLED nebo MiniLED televize mají nesrovnatelně lepší kontrast, ale jsou také (v této velikosti) výrazně dražší. Blooming efekt – Kolem jasných objektů na tmavém pozadí může být viditelné „svícení“. Třeba titulky na černém pozadí mohou mít kolem sebe šedou záři. Nerovnoměrné podsvícení – Zejména v rozích může být obraz lehce světlejší nebo tmavší než uprostřed. Lokální stmívání (Local Dimming) to částečně kompenzuje tím, že ztlumí oblasti obrazu, které mají být tmavé, ale nemá stovky zón jako prémiové televize. Výsledek je lepší než u televize úplně bez lokálního stmívání, ale pořád daleko od OLED. KOUPIT 85″ TV Samsung Pro koho tahle televize dává smysl Samsung UE85U8072 není televize pro náročné diváky, kteří chtějí absolutně nejlepší obraz. Ale existují situace, kdy dává perfektní smysl: Chcete největší možný obraz za nejmenší peníze – 85″ úhlopříčka je obrovská. Pro srovnání, to je téměř jako projekční plátno. Za 24 tisíc nedostanete lepší poměr velikosti a ceny od ověřené značky.Sledujete obsah z běžných platforem – Netflix, Disney+, HBO Max vypadají skvěle díky 4K rozlišení a HDR10+. Není to referenční obraz, ale na běžné seriály a filmy to naprosto stačí.Party místnost nebo veřejný prostor – Hospoda, fitness centrum, kancelář – všude, kde potřebujete velkou televizi pro více lidí.Druhá televize do domu – V obýváku máte OLED, ale do herny nebo garáže chcete něco velkého a levného. Nehodí se, pokud: Sledujete hodně tmavých filmů – Horory, sci-fi, temné thrillery budou trpět špatným kontrastem Edge LEDJste náročný hráč – 60Hz panel není ideální pro kompetitivní hraní, i když pro hráče singleplayerovek to stačíChcete referenční kvalitu obrazu – Za tuto cenu prostě nedostanete OLED ani Full Array Local Dimming se stovkami zónMáte malou místnost – 85″ televize potřebuje minimálně 3-4 metry vzdálenost, jinak budete sedět příliš blízko Zvuk a konektivita: základní výbava Vestavěné reproduktory s výkonem 20 W a podporou Dolby Digital+ a prostorového zvuku jsou slabý článek. Pro televizi této velikosti je to málo – doporučujeme dokoupit soundbar. Samsung ale nabízí funkci Q-Symphony, která synchronizuje zvuk z televize a soundbaru dohromady pro lepší prostorový efekt. KOUPIT 85″ TV Samsung Konektivita zahrnuje 3× HDMI 2.1, 1× USB, LAN port, WiFi 5, Bluetooth a DLNA. Podporuje Apple AirPlay 2 pro streamování z iPhonu nebo Macu. Integrovaný SmartThings hub umožňuje ovládat chytrou domácnost přímo z televize. Tunery DVB-T2 HEVC, DVB-S2 a DVB-C pokrývají všechny druhy vysílání v Česku. Funkce Skylink Fast Scan rychle najde dostupné programy. Verdikt: největší obraz za nejmenší peníze Samsung UE85U8072 za 23 992 Kč s kódem ALZADNY20 je nejlevnější způsob, jak získat 85″ televizi od Samsungu. Není to špička s OLED panelem nebo MiniLED podsvícením za 80 tisíc, ale pokud chcete co největší obraz za co nejméně peněz, tohle je jedna z nejlepších voleb. Rychlý Tizen OS, 7 let aktualizací a solidní 4K obraz s HDR10+ stačí na běžné sledování Netflixu, sportovních přenosů nebo hraní her. KOUPIT 85″ TV Samsung Cena klesla o 16 tisíc za půl roku, takže pokud jste čekali na správný moment, tohle je dobrá příležitost. Za 24 tisíc prostě nedostanete 85″ televizi s lepším poměrem cena/výkon od ověřené značky. Zvažujete koupi 85″ televize Samsung UE85U8072? 