75" 4K TV Samsung jenom za 15 tisíc! Má své mouchy, ale na běžné sledování stačí

75" Samsung UE75U8072 klesl z 25 tisíc na 15 189 Kč - sleva 40 % za půl roku
Za tu cenu dostanete obří displej, ale s Edge LED podsvícením a energetickou třídou G
Pro fanoušky Samsungu a Tizenu, kteří chtějí hlavně velkou úhlopříčku, je to rozumná volba

Jakub Kárník
Publikováno: 28.9.2025 14:00

Při procházení Heureky jsem narazil na zajímavou slevu. Samsung UE75U8072, který v dubnu 2025 přišel na trh za 24 990 Kč, teď seženete už od 15 189 Kč. To je pokles o 40 % za necelého půl roku. Za tu cenu dostanete 75palcovou televizi s 4K rozlišením a systémem Tizen. Jenže má to své háčky.

Co za 15 tisíc dostanete

Samsung U8072 nabízí 75palcový LED panel s 4K rozlišením (3840 × 2160 pixelů). Podporuje HDR10+ a má lokální stmívání, což pomáhá s kontrastem. Obnovovací frekvence 50/60 Hz není nic extra, ale na běžné sledování stačí.

Systém Tizen je vyspělý a nabízí všechny důležité streamovací služby – Netflix, Disney+, HBO Max, Oneplay a další. SmartThings hub umožňuje ovládat chytrou domácnost přímo z TV.

Konektivita je solidní – 3× HDMI 2.1, WiFi 5, Bluetooth a Apple AirPlay 2. Zvuk s výkonem 20W není nic extra, ale Dolby Digital+ a prostorový zvuk aspoň něco zachraňují.

Co za 15 tisíc nedostanete

Hlavní kompromis je technologie zobrazení. U8072 používá Edge LED podsvícení – to znamená LED diody po stranách panelu, ne za ním. Výsledkem je horší uniformita podsvícení a omezené lokální stmívání. Černá nebude opravdu černá, spíš tmavě šedá.

Ekosystém Samsung: výhoda i prokletí

Pokud už máte Samsung telefon, soundbar nebo další zařízení, U8072 se krásně zapojí do ekosystému. SmartThings funguje bezchybně, můžete zrcadlit displej telefonu jedním kliknutím nebo ovládat TV telefonem.

Na druhou stranu vás Samsung zamyká ve svém světě. Tizen je sice vyspělý, ale má méně aplikací než Google TV. Některé funkce fungují nejlépe (nebo pouze) s dalšími Samsung zařízeními.

Pro koho má tahle TV smysl

Samsung UE75U8072 za 15 tisíc je rozumná volba, pokud prioritou je velikost displeje a jste ochotni slevit z kvality obrazu. Hodí se do velkých obýváků, kde sedíte daleko od TV. Pro běžné sledování Netflixu, YouTube nebo zpráv je naprosto dostačující.

Fanoušci Samsungu, kteří jsou zvyklí na Tizen a mají další zařízení značky, ocení bezproblémovou integraci. Pro seniory může být jednoduchý a osvědčený systém.

Naopak náročným divákům, hráčům nebo lidem v malých bytech tuhle TV nedoporučuji. Za stejné peníze pořídíte kvalitnější menší TV, která bude mít lepší obraz i nižší spotřebu.

Verdikt: velikost není všechno, ale někdy stačí

Samsung UE75U8072 za 15 189 Kč není nejlepší poměr cena/výkon na trhu. Edge LED podsvícení a energetická třída G jsou v roce 2025 už přežitky. Ale pokud chcete prostě obří TV od známé značky s funkčním systémem, je to přijatelný kompromis.

Sleva 10 tisíc za půl roku ukazuje, jak rychle ztrácí hodnotu průměrné TV. Pokud nejste pod tlakem, počkejte na Black Friday nebo vánoční slevy – možná spadne i pod 14 tisíc. Nebo za stejné peníze koupíte něco lepšího.

Pro běžné sledování je to dostačující TV. Jen nepočítejte s wow efektem při filmových večerech. Je to prostě velká obrazovka, která splní svůj účel. Nic víc, nic míň.

Stačila by vám podobná televize?