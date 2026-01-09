TOPlist

50" 4K televize od Samsungu je na svém minimu! Má spolehlivý systém a solidní obraz

  • Základní 50" Samsung TV s 4K rozlišením a systémem Tizen stojí nyní 7 641 Kč
  • Nabízí HDR10+, 3× HDMI, herní režim s VRR – solidní výbava pro sekundární televizi
  • Původně 10 990 Kč – ideální do ložnice, dětského pokoje nebo na chatu

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
9.1.2026 06:00
Ikona komentáře 0
samsung crystal uhd jpg

Ne každý potřebuje 85″ Mini LED s tisíci stmívacích zón. Někdy stačí spolehlivá televize do ložnice, která stojí pár tisíc. Samsung UE50U7022F je přesně takový model – základní 4K TV se systémem Tizen za rozumnou cenu. Původně stála 10 990 Kč, nyní ji na Alze seženete za 7 641 Kč s kódem VYPRODEJ10.

Co dostanete za 7 600 Kč?

Řada Crystal UHD je vstupní segment Samsungu. Panel Edge LED s lokálním stmíváním nabízí 4K rozlišení (3840 × 2160 pixelů) a podporu HDR10+ i HLG. Obnovovací frekvence činí 50/60 Hz – to je důležité zmínit, 120 Hz tady nehledejte.

Martin z Dunajské Lužné porovnává s pět let starou LG: „Nedá sa to porovnať, nie je to OLED, ale za tú cenu super. Ostrý obraz, váha samotnej telky, OS, cena.“ Markéta z Boru u Tachova stručně: „Krásná televize za dobrou cenu.“

Tizen a herní funkce

Operační systém Tizen patří k nejlepším na trhu. Netflix, Disney+, HBO Max, Oneplay, Prime Video – vše funguje plynule. Chytrý ovladač ovládá i připojená zařízení, webový prohlížeč umožňuje procházet internet přímo na televizi.

Pro hráče: Game Mode, VRR a označení „Ideal for PlayStation 5″. Ale pozor – s 50/60Hz panelem využijete maximálně 60 fps. Pro základní hraní to stačí, pro kompetitivní hry hledejte jinde. Cloud gaming přes Tizen funguje bez problémů.

SAMSUNG 50″ ZA 7 641 KČ

Zvuk a konektivita

Reproduktory (20W) umí Dolby Digital Plus a technologii Object Tracking Sound – zvuk sleduje pohyb objektů na obrazovce. Oddělená regulace hlasitosti sluchátek umožňuje sledovat s partnerem bez rušení.

Pro koho je televize vhodná?

Samsung UE50U7022F za 7 641 Kč cílí na zákazníky hledající spolehlivou sekundární televizi. Do ložnice, dětského pokoje, na chatu nebo do kanceláře. Kdo má rád ekosystém Samsung a systém Tizen, nebude za tuto cenu zklamán.

KOUPIT SAMSUNG 50″

Kolik televizí máte doma? Stačí vám jedna, nebo je v každém pokoji jiná?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.2025
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
Galaxy S24 Ultra

Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení

Jakub Kárník
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
samsung galaxy s24 ultra fotoaparáty

Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení!

Jakub Kárník
7.1.2025