50" 4K televize od Samsungu je na svém minimu! Má spolehlivý systém a solidní obraz

Základní 50" Samsung TV s 4K rozlišením a systémem Tizen stojí nyní 7 641 Kč
Nabízí HDR10+, 3× HDMI, herní režim s VRR – solidní výbava pro sekundární televizi
Původně 10 990 Kč – ideální do ložnice, dětského pokoje nebo na chatu

Jakub Kárník
Publikováno: 9.1.2026 06:00

Ne každý potřebuje 85″ Mini LED s tisíci stmívacích zón. Někdy stačí spolehlivá televize do ložnice, která stojí pár tisíc. Samsung UE50U7022F je přesně takový model – základní 4K TV se systémem Tizen za rozumnou cenu. Původně stála 10 990 Kč, nyní ji na Alze seženete za 7 641 Kč s kódem VYPRODEJ10.

Co dostanete za 7 600 Kč?

Řada Crystal UHD je vstupní segment Samsungu. Panel Edge LED s lokálním stmíváním nabízí 4K rozlišení (3840 × 2160 pixelů) a podporu HDR10+ i HLG. Obnovovací frekvence činí 50/60 Hz – to je důležité zmínit, 120 Hz tady nehledejte.

Martin z Dunajské Lužné porovnává s pět let starou LG: „Nedá sa to porovnať, nie je to OLED, ale za tú cenu super. Ostrý obraz, váha samotnej telky, OS, cena."

Markéta z Boru u Tachova stručně: „Krásná televize za dobrou cenu."

Tizen a herní funkce

Operační systém Tizen patří k nejlepším na trhu. Netflix, Disney+, HBO Max, Oneplay, Prime Video – vše funguje plynule. Chytrý ovladač ovládá i připojená zařízení, webový prohlížeč umožňuje procházet internet přímo na televizi.

Pro hráče: Game Mode, VRR a označení „Ideal for PlayStation 5″. Ale pozor – s 50/60Hz panelem využijete maximálně 60 fps. Pro základní hraní to stačí, pro kompetitivní hry hledejte jinde. Cloud gaming přes Tizen funguje bez problémů.

Zvuk a konektivita

Reproduktory (20W) umí Dolby Digital Plus a technologii Object Tracking Sound – zvuk sleduje pohyb objektů na obrazovce. Oddělená regulace hlasitosti sluchátek umožňuje sledovat s partnerem bez rušení.

Pro koho je televize vhodná?

Samsung UE50U7022F za 7 641 Kč cílí na zákazníky hledající spolehlivou sekundární televizi. Do ložnice, dětského pokoje, na chatu nebo do kanceláře. Kdo má rád ekosystém Samsung a systém Tizen, nebude za tuto cenu zklamán.

Kolik televizí máte doma? Stačí vám jedna, nebo je v každém pokoji jiná?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…