Samsung telefony mají problémy s Android Auto. O co jde?

Několik uživatelů telefonů Samsung Galaxy v poměrně krátkém čase začalo pozorovat chybu, která způsobovala pád systému Android Auto. Jihokorejský gigant již pracuje na opravě, což potvrdil i jeden z moderátorů na fóru Google.

Samsung telefony mají problémy s Android Auto

Dle uživatelů začalo Android Auto padat v situacích, kdy byl telefon odemčený. Týká se to různých telefonů Galaxy, ovšem jiní uživatelé problémy nehlásí. Je možné, že je chyba spojena s některou z bezpečnostních aktualizací, potvrzené to ale zatím není. Nejvíce uživatelů má dle všeho problémy s telefony Galaxy S21, včetně modelů Plus a Ultra.

Samsung již pracuje na opravě, která bude implementována do červencové bezpečnostní aktualizace. Na opravu si tedy počkáme ještě minimálně dva týdny ale důležité je, že Samsung chybu opraví. Pokud máte problémy i vy, dejte prosím vědět do komentářů který telefon používáte a jakou poslední aktualizaci jste si nainstalovali.

Měli jste někdy problém s Android Auto?

Zdroj: 9to5google