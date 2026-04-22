Máte chytré produkty IKEA s Matter? Samsung nyní slibuje jejich bezproblémovou integraci do SmartThings

Samsung integroval 25 nových chytrých zařízení IKEA s podporou Matter-over-Thread přímo do platformy SmartThings K propojení produktů IKEA se systémem Samsungu už není potřeba samostatný hub od švédského výrobce Nabídka zahrnuje chytré žárovky, zásuvky, pohybové senzory, čidla kvality vzduchu i netradiční otočný ovladač Adam Kurfürst Publikováno: 22.4.2026 22:00 IKEA dlouhodobě tlačí chytrou domácnost směrem k běžným spotřebitelům, zatímco Samsung buduje jeden z nejširších smart home ekosystémů na trhu. Obě firmy teď spojily síly a výsledkem je údajně bezproblémová integrace do platformy SmartThings. Jak píše server The Verge, s novou generací produktů IKEA využívajících protokol Matter se často pojily problémy, ale tomu by nyní měl být konec. Jeden hub místo dvou Designový otočný ovladač jako lákadlo Samsung sází na Thread 1.4 Jeden hub místo dvou Zájemce o propojení chytrých produktů IKEA s platformou SmartThings si až donedávna musel pořídit hub IKEA i hub Samsungu a mezi nimi vytvořit můstek. Nová generace zařízení IKEA tuto komplikaci ruší, protože se opírá o otevřený standard Matter. Zařízení se tedy připojí rovnou do SmartThings hubu a následně spolupracují s televizory, klimatizacemi či pračkami Samsung i s tisícovkami dalších produktů třetích stran, které platforma podporuje. Celkem jde o 25 produktů, mezi nimiž najdeme chytré žárovky, zásuvky, pohybové a dveřní senzory, čidla teploty a vlhkosti, senzory kvality vzduchu nebo detektor úniku vody. Samsung v tiskové zprávě naznačuje i konkrétní scénáře použití. Dveřní senzor například může v rámci funkce Family Care sledovat aktivitu starších rodičů v jejich domácnosti, čidla v ložnici dokážou vygenerovat Sleep environment report s doporučením na ideální teplotu 19–21 °C a detekce vlhkosti spustí automatické odvlhčování klimatizací. Designový otočný ovladač jako lákadlo Z celé nabídky Samsung vyzdvihuje zejména ovladač BILRESA spoléhající na otočné kolečko. S ním je možné plynule nastavovat jas a barevnou teplotu svítidel, později v tomto roce pak přibude i ovládání žaluzií. „Před uvedením na trh provedly společnosti Samsung a IKEA několik kol testování s cílem zvýšit stabilitu připojení a v rámci aplikace SmartThings zavedly speciální uživatelské rozhraní, které zajišťuje plnou kompatibilitu," píše Samsung v tiskové zprávě. Samsung sází na Thread 1.4 Integrace je součástí širší strategie, v rámci níž se Samsung profiluje jako tahoun ekosystému Matter. Jihokorejský výrobce byl první, kdo do chytré domácnosti nasadil Thread 1.4, tedy novější verzi síťového protokolu s nízkou spotřebou, která umožňuje propojit Thread sítě různých výrobců do jednoho funkčního celku. Podle Jaeyeon Jung, šéfky divize SmartThings, má partnerství s IKEA otevřít dveře chytré domácnosti i uživatelům, kteří ji dosud považovali za příliš drahou nebo komplikovanou. Využíváte SmartThings, nebo máte raději jinou platformu chytré domácnosti? Zdroje: Samsung Newsroom, The Verge, SamMobile O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi