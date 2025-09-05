Chytrý 32" monitor Samsung teď stojí jen 5 tisíc. Má operační systém s aplikacemi a streamovacími službami Hlavní stránka Zprávičky Samsung Smart Monitor M50D v 32" variantě klesá na Alze na 4 990 Kč Monitor kombinuje VA panel s Full HD rozlišením a integrovaným Tizen OS Obsahuje aplikace Netflix, Disney+, HBO Max a YouTube bez připojeného počítače Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.9.2025 06:00 3 komentáře 3 Chytrý monitor Samsung Smart Monitor M50D se na Alze dostal na cenu 4 990 Kč za 32″ variantu. Původní cena činila 6 490 Kč, takže současná sleva představuje úsporu 1 500 korun. Monitor kombinuje funkce klasického PC displeje s možnostmi chytré televize díky integrovanému operačnímu systému Tizen OS. Chytrý monitor za cenu běžného Samsung Smart Monitor M50D disponuje 32″ VA panelem s Full HD rozlišením 1920×1080 pixelů. Obnovovací frekvence činí standardních 60 Hz s dobou odezvy 4 ms. Monitor nabízí kontrastní poměr 3000:1, který zajišťuje dobré podání černé barvy, a maximální jas 250 cd/m². Matná úprava displeje eliminuje odrazy světla. Klíčovou vlastností je integrovaný Tizen OS s podporou streamovacích aplikací. Monitor obsahuje předinstalované Netflix, Disney+, HBO Max, YouTube, Amazon Prime Video a MAGENTA TV. Pro připojení k internetu využívá Wi-Fi 802.11ac, takže nepotřebuje kabelové připojení k síti. Integrované reproduktory umožňují sledování obsahu bez externích reproduktorů. KOUPIT MONITOR M50D Pro koho je Smart Monitor M50D vhodný Monitor se hodí především pro uživatele pracující z domova, kteří ocení možnost rychlého přepnutí mezi prací a zábavou. VA panel s kontrastem 3000:1 vyhovuje kancelářské práci s dokumenty díky dobrému zobrazení textu. Full HD rozlišení na 32″ úhlopříčce poskytuje spíše nižší hustotu pixelů 69 PPI. Pro běžnou práci to ale bude dostačující. Druhou cílovou skupinou jsou studenti a uživatelé malých bytů, kde monitor může nahradit televizi. Díky smart funkcím odpadá nutnost připojovat set-top box nebo mediální přehrávač. VESA uchycení 100×100 umožňuje montáž na zeď pro úsporu místa na stole. Výbava monitoru Monitor obsahuje automatickou regulaci jasu podle okolního osvětlení, což snižuje únavu očí při dlouhodobé práci. Technologie Flicker-free redukuje blikání a filtr modrého světla pomáhá při večerní práci. Podporuje také základní HDR pro lepší zobrazení kontrastů při sledování kompatibilního obsahu. CHCI CHYTRÝ MONITOR Pro připojení k počítači slouží HDMI 1.4 port, v balení najdete i HDMI kabel. Monitor disponuje také USB portem pro datové připojení. Bezpečnostní zámek Kensington Lock chrání před krádeží ve veřejných prostorách. Spotřeba v SDR režimu činí 26 kWh/1000h, maximální příkon dosahuje 60 W. Cena a dostupnost Samsung Smart Monitor M50D v 32″ variantě je momentálně dostupný na Alze za 4 990 Kč. Skladem je více než 5 kusů s možností doručení následující den. Menší 27″ varianta stojí 4 896 Kč. Zvažujete pořízení chytrého monitoru místo klasické televize? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 3 komentáře Vložit komentář akce alza česko Chytrý monitor monitor Samsung Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.