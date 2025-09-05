TOPlist

Chytrý 32" monitor Samsung teď stojí jen 5 tisíc. Má operační systém s aplikacemi a streamovacími službami

  • Samsung Smart Monitor M50D v 32" variantě klesá na Alze na 4 990 Kč
  • Monitor kombinuje VA panel s Full HD rozlišením a integrovaným Tizen OS
  • Obsahuje aplikace Netflix, Disney+, HBO Max a YouTube bez připojeného počítače

Adam Kurfürst
5.9.2025 06:00
Samsung Smart Monitor M50D 32 v kancelari na stole ilustrace

Chytrý monitor Samsung Smart Monitor M50D se na Alze dostal na cenu 4 990 Kč za 32″ variantu. Původní cena činila 6 490 Kč, takže současná sleva představuje úsporu 1 500 korun. Monitor kombinuje funkce klasického PC displeje s možnostmi chytré televize díky integrovanému operačnímu systému Tizen OS.

Chytrý monitor za cenu běžného

Samsung Smart Monitor M50D disponuje 32″ VA panelem s Full HD rozlišením 1920×1080 pixelů. Obnovovací frekvence činí standardních 60 Hz s dobou odezvy 4 ms. Monitor nabízí kontrastní poměr 3000:1, který zajišťuje dobré podání černé barvy, a maximální jas 250 cd/m². Matná úprava displeje eliminuje odrazy světla.

Samsung Smart Monitor M50D 32 render zepredu s ovladacem

Klíčovou vlastností je integrovaný Tizen OS s podporou streamovacích aplikací. Monitor obsahuje předinstalované Netflix, Disney+, HBO Max, YouTube, Amazon Prime Video a MAGENTA TV. Pro připojení k internetu využívá Wi-Fi 802.11ac, takže nepotřebuje kabelové připojení k síti. Integrované reproduktory umožňují sledování obsahu bez externích reproduktorů.

Pro koho je Smart Monitor M50D vhodný

Monitor se hodí především pro uživatele pracující z domova, kteří ocení možnost rychlého přepnutí mezi prací a zábavou. VA panel s kontrastem 3000:1 vyhovuje kancelářské práci s dokumenty díky dobrému zobrazení textu. Full HD rozlišení na 32″ úhlopříčce poskytuje spíše nižší hustotu pixelů 69 PPI. Pro běžnou práci to ale bude dostačující.

Druhou cílovou skupinou jsou studenti a uživatelé malých bytů, kde monitor může nahradit televizi. Díky smart funkcím odpadá nutnost připojovat set-top box nebo mediální přehrávač. VESA uchycení 100×100 umožňuje montáž na zeď pro úsporu místa na stole.

Výbava monitoru

Monitor obsahuje automatickou regulaci jasu podle okolního osvětlení, což snižuje únavu očí při dlouhodobé práci. Technologie Flicker-free redukuje blikání a filtr modrého světla pomáhá při večerní práci. Podporuje také základní HDR pro lepší zobrazení kontrastů při sledování kompatibilního obsahu.

Pro připojení k počítači slouží HDMI 1.4 port, v balení najdete i HDMI kabel. Monitor disponuje také USB portem pro datové připojení. Bezpečnostní zámek Kensington Lock chrání před krádeží ve veřejných prostorách. Spotřeba v SDR režimu činí 26 kWh/1000h, maximální příkon dosahuje 60 W.

Cena a dostupnost

Samsung Smart Monitor M50D v 32″ variantě je momentálně dostupný na Alze za 4 990 Kč. Skladem je více než 5 kusů s možností doručení následující den. Menší 27″ varianta stojí 4 896 Kč.

