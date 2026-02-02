TOPlist

Vynikající OLED TV od Samsungu zase zlevnila! Láká na QD-OLED, vysoký jas a 144 Hz

  • Samsung S90F je 65" OLED televize s QD-OLED panelem a jasem až 1 400 nitů
  • Nechybí 144Hz obnovovací frekvence a čtyři HDMI 2.1 porty pro hráče
  • S kódem ALZADNY15 stojí 29 917 Kč místo původních 64 990 Kč

Jakub Kárník
Jakub Kárník
2.2.2026 18:00
Samsung QE55S90F v domacnosti ai ilustrace

OLED televize za polovinu původní ceny? Samsung S90F patří mezi nejlépe hodnocené OLED televizory roku 2025 a aktuální sleva přes 35 tisíc korun z ní dělá jednu z nejzajímavějších nabídek na trhu. A důležité upozornění: právě 65″ verze má QD-OLED panel s nejlepším obrazem v celé řadě.

QD-OLED panel jen u 65″

Tohle Samsung příliš nezdůrazňuje, ale je to zásadní: QD-OLED panel s kvantovými tečkami má pouze tento 65″ model. Ostatní používají klasický WOLED od LG. QD-OLED nabízí přitom patrně širší barevný gamut a vyšší jas.

samsung s90f soundbar

Procesor NQ4 AI Gen3 využívá 128 neuronových sítí pro vylepšení obrazu i zvuku. Technologie 4K AI Upscaling převádí starší obsah do vyššího rozlišení. Pro hráče je tu 144Hz obnovovací frekvence s podporou VRR, input lag pod 10 ms a čtyři plnohodnotné HDMI 2.1 porty – většina konkurentů nabízí jen dva.

Co S90F neumí

Na Alze má televize 4,9 z 5 od 79 zákazníků. Chválí se kvalita obrazu, rychlost systému a jednoduchá instalace. Samsung slibuje 7 let aktualizací a součástí je solární dálkový ovladač, který se nabíjí světlem.

Hlavní výtka míří na absenci Dolby Vision – Samsung sází na konkurenční HDR10+. Blu-ray disky s Dolby Vision tak nevyužijete naplno, ale streamovací služby jako Netflix nebo Disney+ HDR10+ podporují. Vestavěné 40W reproduktory s Dolby Atmos jsou na televizi solidní, ale na filmový zážitek doporučujeme soundbar. Před rokem stála televize 64 990 Kč, během Black Friday klesla až na 28 tisíc. Nyní ji se slevovým kódem ALZADNY15 pořídíte za 29 917 Kč. Za QD-OLED s 144Hz panelem a čtyřmi HDMI 2.1 porty je to výborná cena.

