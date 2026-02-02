Vynikající OLED TV od Samsungu zase zlevnila! Láká na QD-OLED, vysoký jas a 144 Hz Hlavní stránka Zprávičky Samsung S90F je 65" OLED televize s QD-OLED panelem a jasem až 1 400 nitů Nechybí 144Hz obnovovací frekvence a čtyři HDMI 2.1 porty pro hráče S kódem ALZADNY15 stojí 29 917 Kč místo původních 64 990 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.2.2026 18:00 Žádné komentáře 0 OLED televize za polovinu původní ceny? Samsung S90F patří mezi nejlépe hodnocené OLED televizory roku 2025 a aktuální sleva přes 35 tisíc korun z ní dělá jednu z nejzajímavějších nabídek na trhu. A důležité upozornění: právě 65″ verze má QD-OLED panel s nejlepším obrazem v celé řadě. QD-OLED panel jen u 65″ Tohle Samsung příliš nezdůrazňuje, ale je to zásadní: QD-OLED panel s kvantovými tečkami má pouze tento 65″ model. Ostatní používají klasický WOLED od LG. QD-OLED nabízí přitom patrně širší barevný gamut a vyšší jas. Procesor NQ4 AI Gen3 využívá 128 neuronových sítí pro vylepšení obrazu i zvuku. Technologie 4K AI Upscaling převádí starší obsah do vyššího rozlišení. Pro hráče je tu 144Hz obnovovací frekvence s podporou VRR, input lag pod 10 ms a čtyři plnohodnotné HDMI 2.1 porty – většina konkurentů nabízí jen dva. KOUPIT NA ALZE Co S90F neumí Na Alze má televize 4,9 z 5 od 79 zákazníků. Chválí se kvalita obrazu, rychlost systému a jednoduchá instalace. Samsung slibuje 7 let aktualizací a součástí je solární dálkový ovladač, který se nabíjí světlem. Hlavní výtka míří na absenci Dolby Vision – Samsung sází na konkurenční HDR10+. Blu-ray disky s Dolby Vision tak nevyužijete naplno, ale streamovací služby jako Netflix nebo Disney+ HDR10+ podporují. Vestavěné 40W reproduktory s Dolby Atmos jsou na televizi solidní, ale na filmový zážitek doporučujeme soundbar. Před rokem stála televize 64 990 Kč, během Black Friday klesla až na 28 tisíc. Nyní ji se slevovým kódem ALZADNY15 pořídíte za 29 917 Kč. Za QD-OLED s 144Hz panelem a čtyřmi HDMI 2.1 porty je to výborná cena. Přešli jste už na OLED, nebo vám stačí klasické LCD? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza OLED TV Samsung slevy Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025