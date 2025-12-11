Vybíráme nejlepší OLED TV: Překvapivě výhodný může být tento model od Samsungu Hlavní stránka Články Samsung S90F patří mezi nejlépe hodnocené OLED televizory roku 2025 – a právě teď jsou výrazně levnější Ceny spadly o desítky procent: 48" model koupíte za 21 tisíc, 65" pod 32 tisíc korun Menší velikosti (42" a 48") jsou zajímavou alternativou k předraženým OLED monitorům pro hráče Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.12.2025 16:00 Žádné komentáře 0 OLED televizory dlouho platily za nedostupný luxus. Kdo chtěl dokonalou černou a nekonečný kontrast, musel ještě před pár lety sáhnout hluboko do kapsy. Jenže poslední roky přinesly zajímavý zvrat, a dnes si ukážeme jeden z nich – Samsung S90F z roku 2025 dramaticky zlevnil a najednou se dostává do cenových hladin, kde byste před pár lety koupili slušné LCD. A co víc Samsung, ho nabízí v šesti velikostech od 42 do 83 palců. Proč právě S90F? Samsung S90F se řadí mezi nejlepší OLED televizory na trhu. Kombinuje vlastnosti, které jinde za podobnou cenu nedostanete: perfektní černá barva díky technologii OLED, jas až 1 400 nitů v HDR, podpora 144Hz obnovovací frekvence pro hráče a čtyři plnohodnotné HDMI 2.1 porty. To poslední není samozřejmost – většina konkurentů nabízí jen dva. Oproti loňskému modelu S90D přináší S90F především vyšší maximální jas – Samsung udává nárůst zhruba o 30 procent. Zbytek výbavy zůstává podobný, což v tomto případě není výtka. Základy byly solidní už loni. Kolik ušetříte oproti uvedení na trh Tady začíná být S90F opravdu zajímavý. Původní ceny byly poměrně ambiciózní, ale aktuální slevy mění celou rovnici: 42″ model – původně 22 990 Kč, nyní pod 19 000 Kč48″ model – původně 35 990 Kč, nyní kolem 21 000 Kč55″ model – původně 44 990 Kč, nyní přibližně 26 000 Kč65″ model – původně 64 990 Kč, nyní kolem 32 000 Kč77″ model – původně 99 990 Kč, nyní přibližně 49 000 Kč83″ model – původně 139 990 Kč, nyní kolem 62 000 Kč KOUPIT SAMSUNG S90F OLED U 48″ modelu tak mluvíme o slevě téměř 15 tisíc korun. To už není kosmetická úprava cenovky, ale reálná příležitost pořídit si kvalitní OLED za super cenu. Důležité upozornění: ne každá velikost je stejná Tady musíme být féroví – a je to informace, kterou Samsung příliš nezdůrazňuje. Ne všechny velikosti S90F používají stejný typ panelu. V Evropě (a tedy i v Česku) platí následující rozdělení: QD-OLED panel (s kvantovými tečkami pro sytější barvy a vyšší jas): pouze 65″, 77″ a 83″WOLED panel (klasický OLED od LG): 42″, 48″ a 55″ Co to znamená v praxi? QD-OLED nabízí širší barevný gamut a vyšší jas, takže 65″ a 77″ modely budou mít o něco živější a jasnější obraz. WOLED panely jsou stále výborné – ostatně LG je používá ve svých oceňovaných televizorech řady C – ale rozdíl existuje a bylo by nefér ho zamlčet. Samsung tuto informaci na svých stránkách neuvádí příliš transparentně, což v minulosti vedlo k oprávněné kritice ze strany zákazníků. Proto na to upozorňujeme: pokud vám jde o nejlepší možný obraz, berte větší úhlopříčku. 42″ a 48″: OLED místo monitoru Menší velikosti S90F otevírají zajímavou možnost – použít televizor jako velký herní/pracovní monitor. OLED monitory v těchto úhlopříčkách buď neexistují, nebo stojí astronomické částky. Samsung za necelých 19 tisíc (42″) nebo 21 tisíc (48″) nabízí 144Hz obnovovací frekvenci s podporou VRR, input lag pod 10 ms srovnatelný s herními monitory, čtyři HDMI 2.1 porty pro PC i konzoli a odezvu pod 1 ms díky technologii OLED. Praktický je i design – centrální stojan umožňuje pod televizor umístit menší soundbar a nezabírá zbytečně místo na stole. Čeští zákazníci hodnotí televizory velmi pozitivně. V recenzích se opakuje chvála na kvalitu obrazu, jednoduchou instalaci a rychlost systému. Několik uživatelů zmiňuje, že by si příště koupili větší úhlopříčku – což je vlastně ta nejlepší možná výtka. 65″ a 77″: klasika do obýváku Pro většinu domácností bude ideální volbou 65″ model. Nabízí QD-OLED panel s nejlepším obrazem v řadě, rozumnou velikost pro běžný obývací pokoj a cenu kolem 32 tisíc korun. 77″ verze za 49 tisíc pak dává smysl do větších prostor, kde oceníte jak úhlopříčku, tak QD-OLED technologii. Ve srovnání s vlajkovým modelem S95F ušetříte desítky tisíc, přičemž hlavní rozdíl spočívá v nižším maximálním jasu a absenci antireflexní vrstvy. 83″: domácí kino pro náročné Největší 83″ model je určený pro ty, kdo chtějí opravdu velkou obrazovku a mají na ni prostor. Původní cena téměř 140 tisíc korun působila odtrženě od reality, současná je už výrazně vstřícnější. Co S90F neumí (a co byste měli vědět) Chybí Dolby Vision – Samsung tradičně sází na konkurenční formát HDR10+. V praxi to znamená, že HDR obsah na Blu-ray discích s Dolby Vision nebude využit naplno. Streamovací služby jako Netflix, Amazon Prime Video nebo Disney+ ale HDR10+ podporují, takže většina uživatelů rozdíl nepocítí. Zvažte soundbar – 60W reproduktory s podporou Dolby Atmos jsou ve skutečnosti velmi dobré, zvládnou běžné sledování a mají dokonce i nějaký ten prostorový efekt, ale pro filmový zážitek počítejte s dokoupením soundbaru. Televizor podporuje technologii Q-Symphony, takže osobně doporučím nákup jihokorejského systému, abyste byli schopni využít i vestavěné reproduktory. Tizen OS má své mouchy – systém je svižný a přehledný, avšak nabídka aplikací je užší než u Google TV, chybí například VLC nebo některé méně rozšířené přehrávače. Všechny hlavní streamovací služby ale fungují bez problémů. Verdikt: pro koho dává S90F smysl Samsung S90F je televizor pro ty, kdo chtěli OLED, ale nechtěli platit prémiovou cenu. Aktuální slevy ho dostávají do cenových hladin, kde začíná dávat smysl i pro běžné domácnosti – ne jen pro audiovizuální nadšence. KOUPIT SAMSUNG S90F OLED Hráči ocení 144Hz panel, nízký input lag a čtyři HDMI 2.1 porty. Filmoví fanoušci dostanou špičkový kontrast a věrné barvy. A pokud hledáte velký monitor k PC nebo konzoli, menší velikosti nabízejí něco, co jinde za rozumnou cenu prostě neseženete. Jen mějte na paměti: pokud vám záleží na absolutně nejlepším obrazu, zvažte 65″ nebo větší verzi s QD-OLED panelem. Menší velikosti s WOLED jsou stále výborné televizory, ale ten rozdíl tam prostě je. Jaké máte zkušenosti s OLED televizory? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. 