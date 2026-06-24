Chytrá lednice Samsung s displejem a kamerou uvnitř zlevnila o více než 10 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Samsung RS90F66BETEO je americká lednice s celkovým objemem 614 l a velkým 21,5" dotykovým displejem Family Hub S kódem ALZADNY25 stojí 41 243 Kč místo 54 990 Kč (sleva 13 747 Kč) Dostanete vnitřní kameru, Wi-Fi se SmartThings, dávkovač vody a ledu i automatické otevírání dveří Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.6.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Lednice s velkým dotykovým displejem patří k tomu nejdražšímu, co u bílého zboží najdete. Samsung RS90F66BETEO s 21,5″ Family Hub displejem teď s kódem ALZADNY25 stojí 41 243 Kč místo 54 990 Kč. Uvnitř má navíc integrovanou kameru. CHCI LEDNICI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velkou prémiovou lednici s displejem, kamerou a chytrými funkcemi a sleva 13 747 Kč vám pomůže přes vstupní cenu.⚠️ Zvažte energetickou třídu E, šířku přes 91 cm a fakt, že hlasový asistent Bixby není v češtině.💡 Za 41 243 Kč jde stále o prémiový spotřebič, ale s displejem Family Hub dostanete výbavu, kterou jinde nenajdete. Proč je tahle lednice zajímavá Hlavní lákadlo je jasné: 21,5″ dotykový displej Family Hub ve dveřích. Tahle americká lednice Samsung z něj dělá centrum kuchyně — zobrazíte na něm kalendář, fotky, poznámky, recepty i hudbu, a díky vnitřní kameře se přes mobil podíváte, co máte doma, ještě než vyrazíte na nákup. To je funkce, kterou běžná lednice nenabídne, a právě proto se tahle třída spotřebičů obvykle drží vysoko nad čtyřiceti tisíci. Sleva na 41 243 Kč tedy dává hodně muziky za peníze. Druhý důvod je velký objem 614 litrů v provedení americké side-by-side lednice (389 l chladnička + 225 l mrazák). To je prostor, který obslouží i početnou rodinu nebo domácnost, která ráda nakupuje do zásoby. Family Hub displej a chytré funkce Vedle samotného displeje je tu kompletní ekosystém Samsung SmartThings přes vestavěnou Wi-Fi. Z mobilu nastavíte teplotu, zapnete rychlé chlazení nebo dostanete upozornění na otevřené dveře. Funkce SmartThings Energy sleduje a porovnává spotřebu, SmartThings Food spravuje potraviny a doporučuje recepty a Home Care hlídá údržbu i výměnu vodního filtru. Praktická je i funkce Auto Open Door, kdy se dveře otevřou na dotek, když máte plné ruce. Lednice umí i hlasové ovládání přes asistenta Bixby. Tady ale rovnou jedna důležitá poznámka: Bixby není dostupný v českém jazyce (podporuje angličtinu, němčinu, francouzštinu a další). Pokud tedy chcete lednici ovládat hlasem, počítejte s tím, že to půjde jen v cizím jazyce — k tomu se ještě vrátíme níže. KOUPIT ZA 41 243 KČ Chlazení, kapacita a dávkovač vody O kvalitu chlazení se stará technologie Twin Cooling Plus se dvěma nezávislými chladicími okruhy, která odděluje prostředí lednice a mrazáku, takže se nemíchají pachy a potraviny vydrží déle čerstvé. Kovová deska Metal Cooling drží stabilní teplotu i při častém otevírání dveří. Když potřebujete rychle zchladit nebo zamrazit, pomůžou funkce Power Cool a Power Freeze, a díky režimu Smart Conversion přepnete mrazák na chladničku, když potřebujete víc místa. Příjemný komfort přidává dávkovač vody a ledu přímo ve dveřích — místo dolévání nádržky a vylamování formiček si jen stisknete tlačítko. Důležité je vědět, že dávkovač funguje s připojením na vodovodní řad, takže počítejte s instalací k přívodu vody. Pro vysoké láhve a šampaňské je tu širší police Rack & Shelf. Praktická stránka: rozměry a instalace Tohle je velký spotřebič, a to je potřeba si pohlídat. Rozměry jsou 178,4 × 91,2 × 72,6 cm (V×Š×H) a hmotnost 120 kg, takže hlavně šířka přes 91 cm není samozřejmost — před nákupem si pečlivě změřte místo i průchozí dveře při stěhování. Samsung navíc doporučuje nechat aspoň 50 mm odstup od zadní stěny a 30 mm po stranách kvůli cirkulaci vzduchu. Při plném otevření obou dveří potřebujete také dostatek prostoru před lednicí. Na co si dát pozor Největší věc k uvážení je energetická třída E s roční spotřebou 352 kWh. Není to nejúspornější třída na trhu a u spotřebiče, který běží nepřetržitě, to znamená reálné náklady — orientačně kolem 2 000 Kč ročně za elektřinu při ceně okolo 6 Kč/kWh. Režim AI Energy přes SmartThings slibuje úsporu až 10 %, ale berte to jako „až“ za příznivých podmínek, ne jako garantované číslo. Velký displej a chytré funkce navíc část energie spotřebují také. Dál je férové zopakovat, že hlasový asistent Bixby nemluví česky, takže ho část majitelů nevyužije naplno. Počítejte i s tím, že dávkovač vody vyžaduje připojení na vodovod a vodní filtr je spotřební díl, který se časem mění. A přestože je sleva výrazná, jde stále o prémiový spotřebič za desítky tisíc — pokud chytré funkce a displej nevyužijete, zaplatíte za ně zbytečně. OBJEDNAT VE SLEVĚ Kdy to smysl nedává Pokud cílíte na co nejnižší spotřebu, třída E vás zklame a měli byste hledat úspornější (a obvykle jednodušší) modely. Stejně tak pokud máte menší nebo úzkou kuchyni, šířka přes 91 cm a velké rozevření dveří nemusí vyhovovat. A kdo nechce řešit displej, kameru ani aplikaci, ten přeplácí za Family Hub, který nevyužije — za zlomek ceny pořídí klasickou kombinovanou lednici. Pro domácnost, která chce velký prostor, prémiový design a chytré funkce v jednom, je ale tahle sleva velmi lákavá. Verdikt: pro koho se to vyplatí Samsung RS90F66BETEO je vlajková chytrá lednice s velkým displejem pro toho, kdo chce mít z kuchyně technologické centrum domácnosti a ocení prostor 614 litrů, kameru i dávkovač vody. Za 41 243 Kč s kódem ALZADNY25 je sleva 13 747 Kč výrazná a vstupní cenu citelně sráží. Hlavní rezervy jsou energetická třída E, šířka přes 91 cm a Bixby bez češtiny. Komu tyhle body nevadí a chytré funkce reálně využije, ten dostane jeden z nejvybavenějších spotřebičů svého druhu za znatelně lepší cenu než obvykle. CHCI VYUŽÍT KÓD ALZADNY25 Dali byste si do kuchyně lednici s velkým displejem, nebo je to pro vás zbytečná vychytávka? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Chytrá domácnost lednice Samsung Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025