AI lednice Samsung v brutální akci! Ušetří elektřinu a můžete ji ovládat mobilem Hlavní stránka Zprávičky Americká lednice Samsung s objemem 635 litrů je v akci za 18 352 Kč se slevovým kódem Při uvedení na trh letos stála 23 990 Kč, sleva činí přes 5 600 korun Integruje aplikaci SmartThings s AI režimem pro úsporu energie a vzdálené ovládání Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.10.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Na Alze momentálně najdete zajímavou akci na americkou lednici Samsung RS70F65QEFEO, kterou výrobce letos uvedl na český trh s cenou 23 990 Kč. Dnes ji koupíte se slevovým kódem ALZADNY15 za 18 352 Kč, což je podle srovnávačů nejnižší cena na českém internetu. Jde o model s velkým objemem 635 litrů a pokročilými chytrými funkcemi, které umožňují ovládat lednici přes telefon. SmartThings aplikace jako ovladač k lednici Více místa díky tenčím stěnám Tichý kompresor se zárukou 20 let Pro koho se to vyplatí? Tato Samsung lednice má rozměry 178,4 × 91,2 × 72,6 cm a váží 115 kilogramů, takže si před koupí ověřte, jestli se vám vejde do kuchyně i do výtahu. Pokud ale máte prostor a velkou rodinu, dostanete hodně úložného místa za poměrně rozumnou cenu. SmartThings aplikace jako ovladač k lednici Hlavní přidanou hodnotou tohoto modelu je integrace do ekosystému SmartThings. Přes mobilní aplikaci (dostupnou pro Android i iOS) můžete nastavovat teplotu, kontrolovat spotřebu energie a dostávat upozornění třeba na nedovřené dveře nebo potřebu výměny vodního filtru. Vše, co k tomu potřebujete, je stabilní Wi-Fi a Samsung účet. Zajímavá je funkce AI Energy, která podle Samsungu dokáže snížit spotřebu až o 10 % tím, že inteligentně přizpůsobuje rychlost kompresoru a cyklus odmrazování vašim zvyklostem a okolním podmínkám. V aplikaci si můžete nastavit měsíční cíl úspory a systém vás upozorní, když se k němu blížíte. Roční spotřeba lednice je deklarovaná na 364 kWh, což odpovídá energetické třídě E – není to úplně nejúspornější, ale u takto velkého objemu to není překvapivé. KOUPIT LEDNICI SAMSUNG V AKCI Přes SmartThings můžete také sledovat, co máte v lednici uložené, a aplikace vám na základě dostupných potravin dokonce doporučí recepty. V praxi to ale vyžaduje, abyste si do aplikace ručně zapisovali obsah lednice, protože vnitřní kamera tu chybí. Více místa díky tenčím stěnám Samsung u této lednice použil technologii SpaceMax, která umožňuje tenčí stěny při zachování izolačních vlastností. Výsledkem je objem 635 litrů (420 litrů v chladicí části, 220 litrů v mrazáku) bez zvětšení vnějších rozměrů. Uvnitř najdete 4 police v chladicí části a 4 přihrádky v mrazáku, plus velkou zásuvku Big Vegi Box pro ovoce a zeleninu. Technologie All-Around Cooling má zajistit rovnoměrné proudění chladného vzduchu do všech koutů lednice, takže potraviny by měly vydržet déle čerstvé bez ohledu na to, kam je umístíte. KOUPIT LEDNICI SAMSUNG V AKCI Nechybí ani funkce Power Cool a Power Freeze pro rychlé zchlazení nebo zmražení – praktické třeba když se vracíte z nákupu v létě. Tichý kompresor se zárukou 20 let Lednice používá invertorový AI kompresor, který podle Samsungu nabízí o 15 % lepší energetickou účinnost než předchozí generace a 4,1× vyšší setrvačnost. V praxi to znamená tišší provoz a nižší spotřebu. Hlučnost je deklarovaná na 36 dB (třída C), což je v pohodě na běžný provoz v kuchyni. KOUPIT LEDNICI SAMSUNG V AKCI Kompresor má navíc záruku 20 let, což je solidní bonus – kompresory jsou totiž nejdražší součástí lednice a jejich výměna po pár letech může stát téměř jako nový spotřebič. Standardní záruka na zbytek lednice je pochopitelně kratší. Pro koho se to vyplatí? Za 18 352 Kč dostanete velkou chytrou lednici se solidní výbavou a dlouhou zárukou na klíčovou komponentu. Pokud hledáte americkou lednici a nevadí vám rozměry, je to aktuálně nejlevnější nabídka na trhu. Jde o černou barevnou variantu, pokud preferujete jiné provedení, budete si muset připlatit. Chytré funkce přes SmartThings jsou příjemný bonus, ale nejsou revoluční – vzdálené ovládání teploty a monitoring spotřeby oceníte, ale ruční zápis potravin do aplikace asi využije málokdo. Co říkáte na tuto slevu? 