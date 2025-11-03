Tahle chytrá lednice Samsung hodně zlevnila! Chlubí se AI a propojíte ji s mobilem Hlavní stránka Zprávičky Samsung RS70F65KEFEO v Black Friday zlevnila z 31 890 Kč na 22 990 Kč Je to chytrá lednice s integrací do SmartThings, AI úsporou energie a WiFi ovládáním Nabízí ledovač bez instalace vody, kapacitu 640 litrů a tichý chod Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.11.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Alza v rámci Black Friday zlevnila chytrou lednici Samsung RS70F65KEFEO o téměř 9 tisíc korun. Původní cena 31 890 Kč klesla na 22 990 Kč, což z ní dělá zajímavou volbu pro ty, kdo chtějí propojit kuchyň s telefonem. A není to jen o aplikaci – tahle lednice nabízí AI úsporu energie, automatický ledovač bez instalace vody a velkou kapacitu 640 litrů. Chytrá domácnost začíná v kuchyni Samsung RS70F65KEFEO má vestavěnou WiFi a integraci do aplikace SmartThings. Přes Android či iOS tak sledujete teplotu, měníte režimy chlazení nebo dostanete upozornění, když někdo zapomene zavřít dveře. Není to jen hračka – aplikace umí i diagnostiku problémů, takže případné chyby odhalíte dřív, než se pokazí potraviny. Zajímavější je ale režim AI Energy, který umí snížit spotřebu až o 10 %. Algoritmus sleduje, jak lednici používáte, a podle toho upravuje rychlost kompresoru i cyklus odmrazování. Když hrozí, že překročíte měsíční limit spotřeby, aplikace vás upozorní a nabídne úsporu. UŠETŘÍM NA LEDNICI SAMSUNG Ledovač bez instalace a velká kapacita Běžné lednice s výrobníkem ledu vyžadují připojení na vodovod, což komplikuje instalaci. Samsung to vyřešil 4,5litrovým zásobníkem vody uvnitř lednice. Prostě dolijete vodu, kterou čerpá ledovač i dávkovač nápojů. Lednice funguje, kam ji postavíte. Kapacita 640 litrů (420 l chladnička + 220 l mrazák) patří mezi vyšší v kategorii side-by-side. Technologie SpaceMax tenčí stěny bez snížení izolace, takže vnitřní prostor je větší než by odpovídalo vnějším rozměrům. Funkce All-around Cooling pak zajišťuje rovnoměrnou teplotu v každém rohu – potraviny vzadu dole neschnou a nenamrzají. Co říkají reální majitelé Na Alze má lednice tři recenze, všechny ověřené po nákupu. Radim z Ostravy chválí: „Chod je tichý, ledovač skvěle funguje, mrazák i lednice je dostatečně velká. Aplikace a integrace do chytré domácnosti.“ Michal z Opařan zdůrazňuje rychlé chlazení a prostornost oproti konkurenci. Dominik z Teplic vtipně popisuje notifikace: „Sice na mě už na televizi, tabletu, mobilu a hodinkách neřve pouze pračka, že doprala, ale už i lednička, že má otevřené dveře.“ UŠETŘÍM NA LEDNICI SAMSUNG Technické parametry a dostupnost Samsung RS70F65KEFEO má rozměry 912 × 1784 × 726 mm (šířka × výška × hloubka) a váží 120 kg. Energetická třída E s roční spotřebou 349 kWh není nejlepší, ale invertorový kompresor s 20letou zárukou kompenzuje vyšší spotřebu dlouhou životností. UŠETŘÍM NA LEDNICI SAMSUNG Alza má lednici skladem za 22 990 Kč s dopravou zdarma. Původní cena byla 31 890 Kč, sleva tedy činí 8 900 Kč. Black Friday nabídka platí do vyprodání zásob nebo do konce listopadu – přesné datum Alza nespecifikovala. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Black Friday chytrá lednice Samsung slevy Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.