Chytrá lednice Samsung prudce zlevnila. Stojí jen 10,5 tisíce a uživatelé si ji pochvalují Hlavní stránka Zprávičky Samsung RB38C705CSR/EF je kombinovaná lednice s mrazákem dole, objemem 390 l, technologií Total No Frost a vestavěnou Wi-Fi S kódem ALZADNY25 stojí 10 493 Kč místo 13 990 Kč (sleva 3 497 Kč) Dostanete chytré funkce SmartThings a navíc 10 let záruky na kompresor bez nutnosti registrace Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.6.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Velká nerezová lednice Samsung s podporou SmartThings a tichým invertorovým kompresorem se nyní dá pořídit ve fajn akci. Samsung RB38C705CSR/EF teď s kódem ALZADNY25 stojí 10 493 Kč místo 13 990 Kč. Levnější zatím nebyla a uživatelé v recenzích si ji pochvalují. CHCI LEDNIČKU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velkou tichou lednici s No Frost, Wi-Fi a chytrým sledováním spotřeby přes SmartThings.⚠️ Zvažte výšku 203 cm a energetickou třídu C, a fakt, že šuplíky jdou vytáhnout jen zhruba do půlky.💡 Za 10 493 Kč dostanete prémiový Samsung s 10letou zárukou na kompresor, což u lednice této velikosti dělá dobrou pozici. Proč je tahle lednice zajímavá Hlavní devíza je kombinace velkého objemu a chytrých funkcí v rozumné ceně. Tahle lednice Samsung nabízí celkový objem 390 litrů (276 l chladnička + 114 l mrazák) v elegantním nerezovém těle, k tomu Total No Frost, takže odmrazování řešit nebudete. Velký rozdíl oproti levnějším modelům dělá tichý digitální invertorový kompresor s hlučností okolo 35 dB a hlavně propojení s aplikací Samsung SmartThings, ke kterému se ještě dostaneme. Druhý silný argument je záruka na kompresor na 10 let, a to bez nutnosti registrace. U velkého spotřebiče, který má sloužit dlouhé roky, je právě kompresor nejdražší díl — a desetiletá záruka na něj výrazně snižuje riziko nepříjemné opravy. K tomu standardní 24měsíční záruka na celý produkt. Klíčové parametry vysvětlené lidsky O rovnoměrné chlazení se stará systém All-Around Cooling, který vhání studený vzduch do každé přihrádky, takže potraviny vydrží čerstvé i ve dveřích nebo vzadu. Kovová deska Metal Cooling na zadní stěně drží stálou teplotu i při častém otevírání dveří. Když potřebujete rychle zchladit nákup nebo zamrazit, pomůžou funkce Power Cool a Power Freeze. Pro ovoce a zeleninu je tu zásuvka Humidity Fresh+ s nastavitelnou vlhkostí. Co je férové říct: lednice spadá do energetické třídy C s roční spotřebou 169 kWh. Není to tedy nejúspornější třída na trhu (existují modely A a B), ale invertorový kompresor a chytré řízení spotřebu drží na uzdě. Reálná měření jednoho z uživatelů přitom zhruba odpovídají údaji na štítku. Rozměry jsou 203 × 59,5 × 65,8 cm (V×Š×H) — počítejte hlavně s výškou přes dva metry a před nákupem si změřte výklenek. KOUPIT ZA 10 493 KČ Wi-Fi a SmartThings: chytré funkce a úspora energie Tady se lednice odlišuje od běžné konkurence. Díky vestavěné Wi-Fi a aplikaci Samsung SmartThings (Android i iOS) máte přehled o spotřebě a nastavení i z mobilu. Klíčová je funkce SmartThings AI Energy, která analyzuje, jak lednici používáte, a když hrozí překročení nastaveného limitu, doporučí úsporný režim. Samsung uvádí úsporu energie až 15 % — berte to ale jako „až“ za příznivých podmínek, ne jako garantované číslo v každé domácnosti. V praxi aplikaci chválí i recenzenti: oceňují přehledné sledování spotřeby po jednotlivých dnech a snadné nastavení přihrádek ve dveřích. Jen mějte na paměti, že odhady spotřeby v aplikaci jsou orientační a od skutečného vyúčtování se můžou mírně lišit — což ostatně uvádí i sám Samsung. Pro představu o nákladech a porovnání období to ale poslouží dobře. Praktická stránka: prostor, police, instalace Vnitřní uspořádání je prostorné a dobře členěné, s velkými přihrádkami ve dveřích (Big Door Bin) pro vysoké láhve a kartony. Technologie SpaceMax umožňuje tenčí stěny, takže při kompaktních vnějších rozměrech získáte velký vnitřní objem. Zadní strana má kryt Clean Back, který schovává cívky a kabely a usnadňuje úklid za lednicí. Praktické jsou i přehoditelné dveře, takže si je přizpůsobíte dispozici kuchyně. Pár drobností k instalaci, na které upozorňují uživatelé: přívodní kabel je umístěný nahoře a je krátký, takže si ověřte polohu zásuvky. Lednice je citlivá na vyvážení — vyplatí se ji při instalaci vyrovnat vodováhou, aby běžela tiše a dveře dobře dosedaly. Co říkají uživatelé Hodnocení je tady silnou stránkou: na Alze má lednice 4,7 z 5 z 58 hodnocení, 95 % zákazníků ji doporučuje a při více než 500 prodaných kusech vykazuje velmi nízkou reklamovanost 0,37 %. To je solidní vzorek, ze kterého se dá vyčíst hodně. Nejčastěji lidé chválí tichý provoz, velký vnitřní prostor, pěkný vzhled a spolehlivé No Frost chlazení, oceňují i funkční aplikaci a kvalitní nasvícení interiéru. OBJEDNAT LEDNICI SAMSUNG Aby to bylo poctivé, recenze zmiňují i nedostatky. Opakovaně se objevuje, že zásuvky jdou vytáhnout jen zhruba do půlky a jsou z měkčího plastu bez kolejniček, takže se zpočátku hůř vysouvají. Někomu vadí, že dveře se samy zavírají, což při vykládání velkého nákupu může obtěžovat. Pár uživatelů hlásilo mírnou hlučnost v prvních dnech, než se lednice „usadí“ — drtivá většina ji ale i poté popisuje jako tichou. Kdy to smysl nedává Pokud cílíte na co nejnižší spotřebu a třída C vám nestačí, podívejte se po úspornějších modelech tříd A nebo B — počítejte ale obvykle s vyšší cenou. Stejně tak pokud máte nízký kuchyňský výklenek, výška 203 cm nemusí projít, a kdo nechce řešit chytré funkce a aplikaci vůbec, ten přeplácí za SmartThings, které nevyužije. Pro domácnost, která chce hodně místa, ticho a chytré sledování spotřeby, je ale cena 10 493 Kč velmi rozumná. Verdikt: pro koho se to vyplatí Samsung RB38C705CSR/EF je velká, tichá a chytrá lednice pro domácnost, která ocení prostor, No Frost a propojení se SmartThings. Za 10 493 Kč s kódem ALZADNY25 k tomu přidává 10letou záruku na kompresor a velmi dobré hodnocení uživatelů s nízkou reklamovaností. Hlavní rezervy jsou energetická třída C, výška přes dva metry a jednodušší provedení vnitřních šuplíků. Komu tyhle body nevadí, ten dostává spolehlivý spotřebič za příznivou cenu. CHCI VYUŽÍT KÓD ALZADNY25 Využili byste u lednice chytré funkce přes Wi-Fi, nebo vám stačí, aby spolehlivě chladila? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Chytrá domácnost lednice Samsung Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025