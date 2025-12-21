Chytrá lednice Samsung zlevnila na 7,5 tisíce! Má kapacitu 344 litrů a propojíte ji s mobilem Hlavní stránka Zprávičky Chytrá lednice Samsung RB34C600EWW zlevnila z 10 990 Kč na 7 479 Kč s kódem ALZADNY25 344 litrů prostoru s Wi-Fi a SmartThings – sledujte spotřebu a ovládejte lednici na dálku Za necelých osm tisíc solidní lednice, ale ventilátor občas hlasitě hučí a kabel vede z vrchu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.12.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Samsung uvedl kombinovanou lednici RB34C600EWW za 10 990 Kč, později zlevnila o tisícovku a teď se na Alze prodává s kódem ALZADNY25 za 7 479 Kč. Za necelých osm tisíc dostanete 344litrovou lednici s Wi-Fi a SmartThings – můžete sledovat spotřebu, nastavit teplotu na dálku nebo dostat upozornění, že necháváte otevřené dveře. KOUPIT SAMSUNG RB34C600EWW Jde o kombinovanou lednici s mrazákem dole, celková kapacita činí 344 litrů (230 l chladnička + 114 l mrazák). Technologie SpaceMax používá tenčí izolaci, takže lednice má standardní hloubku 658 mm, ale uvnitř je víc místa než u konkurence. No Frost znamená, že nemusíte odmrazovat, All-Around Cooling zajišťuje rovnoměrné chlazení od rohu k rohu. Power Cool a Power Freeze rychle ochladí nápoje nebo zmrazí potraviny. Digitální invertorový kompresor je tichý (35 dB – jak veřejná knihovna) a úsporný – roční spotřeba 254 kWh (energetická třída E). SmartThings nabízí vzdálené ovládání, monitoring spotřeby a diagnostiku závad – v aplikaci vidíte, kolik lednice spotřebuje, můžete nastavit teplotu z gauče nebo dostat upozornění na otevřené dveře. Big Door Bin pojme velké lahve přímo do dveří a výrobník ledu je v mrazáku. SLEVOVÝ KÓD: ALZADNY25 Za 7 479 Kč je RB34C600EWW zajímavá nabídka, ale má pár problémů. Jeden uživatel píše: „Samotná lednice je tichá do doby, než začne hučet větrák v lednici – opravdu dost hlasitě“. To znamená, že kompresor je sice tichý, ale ventilátor pro cirkulaci vzduchu občas hlasitě hučí. Druhý problém: napájecí kabel vede z vrchu lednice, takže pokud nemáte zásuvku přímo za lednicí, potřebujete prodlužovačku. A navíc je černý kabel u bílé lednice, což vypadá divně. Pozitivní recenze chválí elegantní vzhled, tichý provoz a pojezdová kolečka pro snadnou manipulaci. Pokud hledáte chytrou lednici se SmartThings za rozumnou cenu a nevadí vám občasný hluk ventilátoru, Samsung RB34C600EWW za 7 479 Kč dává smysl. Ovládáte lednici přes aplikaci nebo vám stačí klasické tlačítka? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza chytrá lednice Samsung slevy Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.