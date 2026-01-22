Tahle chytrá lednice Samsung spadla pod 8 tisíc! Má mobilní aplikaci a je tichá Hlavní stránka Zprávičky Samsung RB34C600ESA je kombinovaná lednice s kapacitou 344 litrů a technologií No Frost Nabízí ovládání přes aplikaci SmartThings včetně AI úsporného režimu Pro členy AlzaPlus+ stojí 7 990 Kč – původně se prodávala za téměř 15 tisíc Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.1.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Chytrá domácnost nekončí u žárovek a reproduktorů. Samsung RB34C600ESA je kombinovaná lednice, kterou ovládáte z telefonu přes aplikaci SmartThings. A z původních téměř 15 tisíc korun (v září 2024) spadla na polovinu. Lednice s umělou inteligencí V aplikaci nastavíte teplotu, sledujete spotřebu energie a dostanete upozornění na otevřené dveře. Zajímavější je ale AI úsporný režim – zadáte limit pro účet za elektřinu a lednice automaticky přepne do úspornějšího režimu, když se spotřeba blíží limitu. Samsung slibuje úsporu až 10 %. Technologie SpaceMax znamená tenčí stěny a víc místa uvnitř – celková kapacita je 344 litrů (230 l chladnička, 114 l mrazák) při hloubce 65,8 cm. No Frost se postará, že nebudete nikdy odmrazovat, a invertorový kompresor drží hlučnost na 35 dB. KOUPIT NA ALZE Co říkají uživatelé Na Alze má lednice 4,8 z 5 hvězd od 37 zákazníků, 95 % ji doporučuje. Chválí hlavně velký vnitřní prostor, tichý chod a chytré funkce v aplikaci. Reklamovanost je pouze 0,3 %. Jediná výtka? Chybí boční madlo a minimální teplota v chladničce je +7 °C. , KOUPIT NA ALZE Při uvedení na trh v září 2024 stála téměř 15 tisíc, později klesla na 10 tisíc a teď ji členové AlzaPlus+ pořídí za 7 990 Kč. Ušetříte skoro 7 tisíc oproti původní ceně – i kdybyste členství aktivovali jen na měsíc za 59 Kč, pořád jste v obrovském plusu. Máte doma chytré spotřebiče, nebo vám stačí klasika? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza chytrá lednice lednice Samsung slevy Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025