TOPlist

Tahle chytrá lednice Samsung spadla pod 8 tisíc! Má mobilní aplikaci a je tichá

  • Samsung RB34C600ESA je kombinovaná lednice s kapacitou 344 litrů a technologií No Frost
  • Nabízí ovládání přes aplikaci SmartThings včetně AI úsporného režimu
  • Pro členy AlzaPlus+ stojí 7 990 Kč – původně se prodávala za téměř 15 tisíc

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
22.1.2026 18:00
Ikona komentáře 0
samsung sleva jpg

Chytrá domácnost nekončí u žárovek a reproduktorů. Samsung RB34C600ESA je kombinovaná lednice, kterou ovládáte z telefonu přes aplikaci SmartThings. A z původních téměř 15 tisíc korun (v září 2024) spadla na polovinu.

Lednice s umělou inteligencí

V aplikaci nastavíte teplotu, sledujete spotřebu energie a dostanete upozornění na otevřené dveře. Zajímavější je ale AI úsporný režim – zadáte limit pro účet za elektřinu a lednice automaticky přepne do úspornějšího režimu, když se spotřeba blíží limitu. Samsung slibuje úsporu až 10 %.

Technologie SpaceMax znamená tenčí stěny a víc místa uvnitř – celková kapacita je 344 litrů (230 l chladnička, 114 l mrazák) při hloubce 65,8 cm. No Frost se postará, že nebudete nikdy odmrazovat, a invertorový kompresor drží hlučnost na 35 dB.

KOUPIT NA ALZE

Co říkají uživatelé

Na Alze má lednice 4,8 z 5 hvězd od 37 zákazníků, 95 % ji doporučuje. Chválí hlavně velký vnitřní prostor, tichý chod a chytré funkce v aplikaci. Reklamovanost je pouze 0,3 %. Jediná výtka? Chybí boční madlo a minimální teplota v chladničce je +7 °C.

,

KOUPIT NA ALZE

Při uvedení na trh v září 2024 stála téměř 15 tisíc, později klesla na 10 tisíc a teď ji členové AlzaPlus+ pořídí za 7 990 Kč. Ušetříte skoro 7 tisíc oproti původní ceně – i kdybyste členství aktivovali jen na měsíc za 59 Kč, pořád jste v obrovském plusu.

Máte doma chytré spotřebiče, nebo vám stačí klasika?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.2025
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
Galaxy S24 Ultra

Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení

Jakub Kárník
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
samsung galaxy s24 ultra fotoaparáty

Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení!

Jakub Kárník
7.1.2025