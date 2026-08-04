Sedmdesátpětka s Mini LED za polovinu. Samsung QN85F spadl z 49 990 na 24 990 Kč Hlavní stránka Zprávičky Samsung QE75QN85F je 75" Neo QLED televize s Mini LED podsvícením, 144 Hz a systémem Tizen S kódem 2026ALZAEXTRA30 stojí 24 990 Kč – při uvedení stála 49 990 Kč Není to nejvyšší Mini LED řada Samsungu, ale právě proto dává v této ceně smysl Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.8.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Sedmdesátpětka s Mini LED podsvícením za pětadvacet tisíc je nabídka, u které stojí za to vědět přesně, co kupujete. Samsung QE75QN85F teď s kódem 2026ALZAEXTRA30 vyjde na 24 990 Kč místo 29 990 Kč, přičemž při uvedení stála dvojnásobek. Rovnou ale řekněme, že QN85F není vrchol Samsungu – nad ní stojí řady QN90F a výš. Zahraniční recenzenti ji označují za „mid-premium“ třídu, tedy rozumný střed s výborným poměrem ceny a kvality. 👍 Berte, pokud chcete co největší obraz s pořádným jasem do světlého obýváku a hrajete na konzoli.🤔 Váhejte, pokud jste citliví na halo efekty – u malých jasných objektů na tmavém pozadí se podle recenzí objevují jemné svatozáře.💰 Cenovka: 24 990 Kč za 75″ Mini LED se 144 Hz je poloviční částka oproti uváděcí ceně. CHCI VELKOU SAMSUNG TV ZA 24 990 KČ Jas, kvůli kterému Mini LED existuje Hlavní devízou je svítivost. Polská redakce Wybierz.tv naměřila u QN85F špičkový jas kolem 1 700 až 1 800 nitů a označila ji za až o polovinu jasnější než loňský model – to je hodnota, se kterou obraz obstojí i v prosluněném obýváku, kde OLEDy ztrácejí. Mini LED podsvícení s lokálním stmíváním dává znatelně hlubší černou než obyčejné LED televize a 144 Hz s nízkým input lagem dělá z televize velmi slušný herní panel pro PlayStation, Xbox i PC. Systém Tizen patří k nejsvižnějším na trhu a má všechny důležité české služby. Samsung navíc slibuje několikaleté aktualizace systému zdarma, takže televize nezastará za dva roky. A protože jde o Neo QLED, dostanete i AI dopočítávání rozlišení, které pomůže staršímu televiznímu vysílání vypadat na 75 palcích snesitelně. Kde se pozná, že to není vlajková loď Recenzenti se shodují na jedné hlavní výtce: algoritmy lokálního stmívání by mohly být lepší. Kolem malých jasných objektů na tmavém pozadí (titulky, hvězdy, pouliční lampy v noční scéně) se objevují jemné halo efekty. Chybí také antireflexní úprava, kterou má vyšší řada QN90F, takže v místnosti s okny za zády počítejte s odlesky. A jako u všech Samsungů zde nenajdete podporu Dolby Vision – jen HDR10+ a HDR10. Kdo chce nejlepší Mini LED obraz, ať se dívá po QN90F. Kdo ale chce co největší úhlopříčku s jasným obrazem a slušným herním výkonem za pětadvacet tisíc, dostane tady výrazně víc, než za co běžně zaplatí. VYUŽÍT KÓD 2026ALZAEXTRA30 Je pro vás u televize důležitější úhlopříčka, nebo kvalita obrazu? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza miniLED Samsung slevy Televize Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025