Tahle 85" MiniLED TV od Samsungu pořádně zlevnila! Má 144 Hz a schopný AI procesor

  • Samsung QE85QN80F klesl z původních 89 990 Kč na ceny pod 45 tisíc u více prodejců
  • 85" Mini LED televize s podporou 144 Hz pro gaming a 4× HDMI 2.1
  • RTings udělilo 7,1/10 – slušný televizor, ne špička, ale za tuhle cenu zajímavý

Jakub Kárník
Jakub Kárník
19.1.2026 20:00
Pokud hledáte velkou televizi od Samsungu a nechcete utrácet za QN90F, model QN80F právě výrazně zlevnil. Na Heurece ho najdete pod 45 000 Kč – původní cena přitom byla téměř 90 tisíc. Za 85″ Mini LED panel s herními funkcemi je to zajímavá nabídka.

Televize využívá procesor NQ4 AI Gen2 s 4K upscalingem a Mini LED podsvícení s lokálním stmíváním. Pro hráče je důležitá podpora 144 Hz v herním režimu, VRR a FreeSync Premium Pro na všech čtyřech HDMI 2.1 portech. Systém Tizen slibuje 7 let aktualizací, nechybí aplikace jako Netflix, Disney+ nebo české Oneplay a Voyo. Ovladač SolarCell se nabíjí světlem.

RTings v recenzi chválí výborný jas v SDR a dobrou čitelnost v jasné místnosti. Kritika míří na zrcadlové odrazy při přímém světle a horší motion handling – u rychlých scén je patrné rozmazání. V tmavé místnosti se projevují problémy s černou uniformitou. Chybí také Dolby Vision – Samsung tradičně podporuje jen HDR10+. Není to nejlepší televize ve své třídě, ale pokud chcete 85″ Samsung a rozpočet do 50 tisíc, lepší volbu v jeho nabídce nenajdete.

Co říkáte na tuto slevu?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
