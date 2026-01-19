Tahle 85" MiniLED TV od Samsungu pořádně zlevnila! Má 144 Hz a schopný AI procesor Hlavní stránka Zprávičky Samsung QE85QN80F klesl z původních 89 990 Kč na ceny pod 45 tisíc u více prodejců 85" Mini LED televize s podporou 144 Hz pro gaming a 4× HDMI 2.1 RTings udělilo 7,1/10 – slušný televizor, ne špička, ale za tuhle cenu zajímavý Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 19.1.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte velkou televizi od Samsungu a nechcete utrácet za QN90F, model QN80F právě výrazně zlevnil. Na Heurece ho najdete pod 45 000 Kč – původní cena přitom byla téměř 90 tisíc. Za 85″ Mini LED panel s herními funkcemi je to zajímavá nabídka. KOUPIT SAMSUNG QE85QN80F Televize využívá procesor NQ4 AI Gen2 s 4K upscalingem a Mini LED podsvícení s lokálním stmíváním. Pro hráče je důležitá podpora 144 Hz v herním režimu, VRR a FreeSync Premium Pro na všech čtyřech HDMI 2.1 portech. Systém Tizen slibuje 7 let aktualizací, nechybí aplikace jako Netflix, Disney+ nebo české Oneplay a Voyo. Ovladač SolarCell se nabíjí světlem. KOUPIT SAMSUNG QE85QN80F RTings v recenzi chválí výborný jas v SDR a dobrou čitelnost v jasné místnosti. Kritika míří na zrcadlové odrazy při přímém světle a horší motion handling – u rychlých scén je patrné rozmazání. V tmavé místnosti se projevují problémy s černou uniformitou. Chybí také Dolby Vision – Samsung tradičně podporuje jen HDR10+. Není to nejlepší televize ve své třídě, ale pokud chcete 85″ Samsung a rozpočet do 50 tisíc, lepší volbu v jeho nabídce nenajdete. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce miniLED Samsung slevy Televize Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025