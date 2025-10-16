Samsung má dvě nové nabíječky s podporou Qi2. Jednu na doma, druhou do auta Hlavní stránka Zprávičky Samsung uvedl nabíječky Single Wireless Charger a Car Wireless Charger s certifikací Qi2 Domácí nabíječka stojí 34,99 dolarů, automobilová verze vychází na 84,99 dolarů Pro magnetické uchycení telefonů Galaxy je nutné dokoupit speciální pouzdro s magnety Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.10.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Samsung konečně vstupuje do světa magnetického bezdrátového nabíjení. Na americkém trhu právě představil dvojici Qi2 certifikovaných nabíječek – domácí Single Wireless Charger a automobilovou Car Wireless Charger. Problém je v tom, že telefony Galaxy zatím nemají vestavěné magnety, takže pro plné využití nového standardu budete potřebovat speciální pouzdro. Kompaktní nabíječka pro domácnost i cesty Single Wireless Charger představuje tenký 7mm puk s integrovaným 1,5metrovým kabelem. Nabíječka váží pouhých 80 gramů a má kompaktní průměr 58 mm, díky čemuž se snadno vejde do kapsy nebo batohu. Při použití s kompatibilním 25W adaptérem (který se prodává samostatně) dokáže telefon nabíjet výkonem až 25 W pomocí technologie Fast Wireless Charging. Delší kabel oceníte především v situacích, kdy není zásuvka přímo u místa, kde chcete telefon nabíjet. Samsung za Single Wireless Charger účtuje 34,99 dolarů (asi 730 Kč bez daně). Magnetický držák do auta s otočným mechanismem Car Wireless Charger kombinuje magnetické uchycení s bezdrátovým nabíjením přímo na palubní desce vašeho vozu. Součástí balení je 12V adaptér do zapalovače, USB-C kabel a držák s možností 360stupňového otáčení, který umožňuje nastavit telefon do optimální polohy pro navigaci. Magnety zajišťují pevné uchycení telefonu i při průjezdu zatáčkami nebo na hrbolatých cestách. Samsung navíc upravil design nabíječky tak, aby minimalizoval zahřívání během nabíjení. Cena automobilové verze je nastavena na 84,99 dolarů (přibližně 2 000 Kč bez daně). Magnetické pouzdro jako nutný doplněk Ačkoliv jsou obě nabíječky plně certifikované pro standard Qi2, současná generace telefonů Galaxy postrádá vestavěné magnety. Pro využití magnetického uchycení tak musíte dokoupit Qi2 certifikované magnetické pouzdro. Bez magnetického pouzdra budou telefony Galaxy fungovat pouze v režimu klasického bezdrátového nabíjení, kdy musíte telefon ručně umístit na nabíjecí plochu. Obě nabíječky jsou kompatibilní s celou řadou Galaxy S25, Galaxy Z Flip 7 a Galaxy Z Fold 7. Příprava na budoucnost s magnetickými telefony Samsung zjevně připravuje půdu pro Galaxy S26, u kterého se podle úniků očekává integrovaná podpora magnetů přímo v těle telefonu. Google už tento krok učinil s řadou Pixel 10, která jako první Android telefony nabízejí plnohodnotnou podporu Qi2 včetně magnetického uchycení. Víme o další novince v One UI 8.5. Samsung výrazně zlepšil funkci adaptivních hodin Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Nové nabíječky jsou zatím dostupné pouze v americkém online obchodě Samsungu. O jejich uvedení na evropský trh zatím nejsou žádné oficiální informace. Koupili byste si magnetickou nabíječku, i když vyžaduje speciální pouzdro? Zdroje: Samsung (1, 2), 9to5Google, Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bezdrátová nabíječka Qi2 Samsung Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.