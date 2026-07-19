Chcete obří TV levněji? Tahle Neo QLED od Samsungu zlevnila o 20 tisíc Hlavní stránka Zprávičky 85" Samsung QE85QN80H je nová Neo QLED televize s Mini LED podsvícením S kódem SAMSUNGSUMMER3 stojí 44 990 Kč místo 64 990 Kč (sleva 20 000 Kč) Jde o novinku z letošního května Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.7.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Přemýšlíte nad upgradem televize a můžete si dovolit model s větší úhlopříčkou? Teprve nedávno uvedená Samsung QE85QN80H teď s kódem SAMSUNGSUMMER3 vyjde na 44 990 Kč místo 64 990 Kč. Pyšní se Neo QLED panelem a obnovovací frekvencí až 144 Hz v herním režimu. CHCI TELEVIZI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velkou televizi do světlého obýváku na sport, filmy i konzolové hraní a láká vás Mini LED s vysokým jasem.⚠️ Zvažte, že VA panel má užší pozorovací úhly, v tmavých scénách se objeví mírný blooming a herních 144 Hz využijete jen na PC.💡 Za 44 990 Kč dostanete 85″ prémiovou Neo QLED s AI procesorem a sedmiletou podporou systému, tedy hodně obrazovky za peníze. Proč tahle televize stojí za pozornost Samsung řadu QN80 dlouhodobě staví jako dostupnější patro série Neo QLED, tedy pod modely QN85 a QN90, ale pořád s Mini LED podsvícením, které levné televize nemají. Model QE85QN80H pohání procesor NQ4 AI Gen2 s 20 neuronovými sítěmi, který se stará o optimalizaci obrazu i zvuku. Nejzajímavější je ale poměr: 85″ úhlopříčka s Mini LED za 44 990 Kč je hladina, na které jinak najdete spíš menší nebo hůř vybavené televize. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Obraz staví na kombinaci Quantum Mini LED podsvícení a Quantum Dot barev se 100% barevným objemem, díky čemuž má televize vysoký jas a syté barvy i v prosvětlené místnosti. O tom, jak vypadá starší obsah na tak velké ploše, rozhoduje 4K AI Upscaling, který dopočítává detail a potlačuje šum u zdrojů v nižším rozlišení. Panel je nativně 100/120 Hz, pro hráče je připravený herní režim s frekvencí až 144 Hz, HDMI 2.1, VRR a FreeSync Premium Pro. Jedna důležitá poznámka: 144 Hz ve 4K funguje jen s PC a kompatibilní grafikou, konzole jako PS5 nebo Xbox se dostanou maximálně na 4K při 120 Hz. Ze softwarové stránky běží televize na systému One UI Tizen s podporou aktualizací po dobu sedmi let, což je u takhle drahé investice příjemná jistota. Nechybí Netflix, Disney+, YouTube ani platforma Oneplay, integrovaný hub SmartThings pro ovládání chytré domácnosti a bezpečnostní vrstva Samsung Knox. Pro fanoušky sportu je tu AI fotbalový režim, který automaticky vyladí obraz i zvuk přenosu. KOUPIT TELEVIZI SE SLEVOU Praktická stránka: montáž, porty, zvuk U 85″ televize je manipulace téma samo o sobě, a tady Alza pomáhá: k dopravě zdarma nabízí i vynesení a montáž na zeď ve zvoleném čase, takže s bednou o velikosti dveří nemusíte zápasit sami. Pro uchycení počítejte s držákem VESA 600×400. Na zadní straně najdete HDMI 2.1 pro moderní konzole a PC, dva USB porty, Wi-Fi, Bluetooth a slot CI+. Zvuk řeší reproduktory o výkonu 30 W s podporou Dolby Atmos, což je na tuhle úhlopříčku spíš základ. Pokud chcete zvuk odpovídající obrazu, počítejte s pořízením soundbaru, se kterým televize umí spolupracovat přes technologii Q-Symphony. Na co si dát pozor Tři věci, které marketing nezdůrazňuje. QN80H používá VA panel s užšími pozorovacími úhly, takže při pohledu hodně ze strany barvy a kontrast ztrácejí na síle. To si ohlídejte hlavně v širokém obýváku, kde se na televizi dívá víc lidí z krajů gauče. Druhá věc: jde o Mini LED, ne OLED, takže v tmavých scénách se může objevit mírný blooming a černá nedosáhne na dokonalost OLED panelů. A třetí drobnost k funkci Art Store, kterou Samsung rád zmiňuje: galerie 5 000 obrazů je placené předplatné, zdarma dostanete jen omezený obsah. OBJEDNAT NA ALZE Kdy to smysl nedává Kdo sleduje filmy hlavně potmě a chce absolutní černou bez náznaku prosvětlení, bude spokojenější s OLED televizí, byť za vyšší peníze a obvykle v menší úhlopříčce. QN80H taky není ideální do místnosti, kde se sedí hodně z boku, protože VA panel z úhlu ztrácí. A pokud stavíte herní sestavu kolem konzole a lákalo vás číslo 144 Hz, počítejte s tím, že tuhle frekvenci ve 4K rozjedete jen z PC, konzole vám nabídnou 120 Hz. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 44 990 Kč s kódem SAMSUNGSUMMER3 je QE85QN80H jedna z cenově nejzajímavějších cest, jak dostat do obýváku 85″ Neo QLED s Mini LED a herními funkcemi. Nejlíp se hodí do světlé místnosti na sport, filmy a konzolové hraní, kde vysoký jas a velká plocha vyniknou. Že jde o květnovou novinku, která už teď spadla o 20 000 Kč z ceny 64 990 Kč, dělá z téhle akce dobrý okamžik pro každého, kdo velkou televizi stejně plánoval. Purist na domácí kino v zatemněné místnosti ale ať zvažuje i OLED. CHCI 85″ TELEVIZI ZA 44 990 KČ Kupovali byste do obýváku raději větší Mini LED, nebo menší OLED za podobné peníze? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce QLED Samsung Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025