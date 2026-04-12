Obří Mini LED televize Samsung za rok zlevnila o 30 tisíc. Zaujme až 144Hz frekvencí a dlouhou podporou Hlavní stránka Zprávičky 85" Samsung QE85QN70F je Neo QLED televize s Mini LED podsvícením, 4K rozlišením a 144 Hz v herním režimu S kódem ALZADNY25 stojí 29 690 Kč místo 39 586 Kč (sleva 9 896 Kč) Při uvedení v dubnu 2024 stála 59 990 Kč – aktuální cena je historické minimum Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.4.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Máte v obýváku prostor na televizi s úhlopříčkou nad osmdesát palců a potrpíte si na kvalitě obrazu? Mini LED model Samsung QE85QN70F nyní seženete za 29 690 Kč se slevovým kódem ALZADNY25, při uvedení loni v dubnu přitom televize stála 59 990 Kč. Za rok tedy klesla o více než 30 tisíc korun. Zaujme vysokou obnovovací frekvencí či pestrou paletou funkcí. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte prostor pro 85″ televizi a chcete Mini LED kvalitu obrazu bez OLED cenovky.⚠️ Zvažte, pokud nemáte dostatečnou vzdálenost (doporučeno 3–4 metry) nebo očekáváte silný vestavěný zvuk bez soundbaru.💡 Za 29 690 Kč dostanete 85″ Neo QLED s procesorem NQ4 AI Gen2, HDR10+ a 7 lety aktualizací systému – to je v této velikosti výjimečná cena. Proč je tahle televize zajímavá Samsung QE85QN70F patří do modelové řady 2025 a kombinuje Neo QLED technologii s Mini LED podsvícením. Oproti klasickým LED televizím nabízí Mini LED výrazně lepší lokální stmívání – obraz má hlubší černou a přesnější kontrast bez halo efektů kolem jasných objektů. Zároveň jde o kompromis mezi levnějšími QLED a dražšími OLED: dostanete výrazně lepší obraz než u běžných LED, ale bez rizika vypálení obrazu a za nižší cenu než OLED. Cenový vývoj je u tohoto modelu zajímavý: při uvedení minulý rok v dubnu stála televize 59 990 Kč, aktuálních 29 690 Kč je tedy téměř poloviční cena. A na Alze je to zároveň historické minimum – levněji tento model prodejce ještě nenabízel. Klíčové parametry v praxi Srdcem televize je procesor NQ4 AI Gen2 s 20 neuronovými sítěmi, který v reálném čase optimalizuje obraz i zvuk. Funkce 4K AI Upscaling vylepšuje nižší rozlišení na úroveň 4K – starší filmy nebo běžné TV vysílání tak vypadají lépe. Technologie Neo Quantum HDR s podporou HDR10+ zajišťuje dynamické mapování odstínů pro hlubší kontrast. Pro hráče je důležitá podpora 144 Hz v herním režimu (při běžném sledování 100/120 Hz), AMD FreeSync Premium a 4× HDMI 2.1 pro připojení konzolí i herního PC. Televizor má také VESA 600×400 pro montáž na zeď a Alza nabízí i službu montáže. KOUPIT ZA 29 690 KČ Praktická stránka: systém, zvuk, ovládání Televize běží na systému Tizen s rozhraním One UI a Samsung garantuje 7 let softwarových aktualizací. K dispozici jsou všechny běžné streamovací služby: Netflix, Disney+, HBO Max, Oneplay a další. Integrovaný SmartThings Hub umožňuje ovládat chytrou domácnost přímo z televize. Zabezpečení řeší platforma Samsung Knox. Hlasový asistent Bixby zvládá více příkazů najednou a funguje i jako centrum domácnosti. Dálkový ovladač SolarCell se nabíjí světlem – nepotřebujete baterie. Vestavěné reproduktory mají výkon 20 W s podporou Dolby Digital Plus – pro 85″ televizi je to spíše základní výbava a pro filmový zážitek doporučujeme soundbar (Samsung nabízí kompatibilní modely s funkcí Q-Symphony, kdy hrají reproduktory TV i soundbaru současně). Kdy to smysl nedává Osmdesát pět palců je opravdu hodně – úhlopříčka 215 cm vyžaduje dostatečnou vzdálenost sledování (doporučeno minimálně 3–4 metry) a prostor v místnosti. Pokud máte menší obývací pokoj, podívejte se na varianty 75″ (32 475 Kč) nebo 65″ (16 990 Kč) ze stejné řady. Pokud požadujete absolutně nejlepší černou a kontrast, OLED je stále technologicky napřed – ale v 85″ velikosti stojí OLED modely výrazně více. A pokud chcete kompletní filmový zážitek, počítejte s dokoupením soundbaru – vestavěných 20 W pro tuto velikost nestačí. Verdikt: pro koho se to vyplatí Samsung QE85QN70F za 29 690 Kč (s kódem ALZADNY25) je výjimečná nabídka pro ty, kdo chtějí skutečně velkou televizi s Mini LED technologií. Od uvedení cena klesla o více než 30 tisíc korun a aktuálně je na historickém minimu. Dostanete 85″ Neo QLED s procesorem NQ4 AI Gen2, 144 Hz pro hry, HDR10+ a 7 lety aktualizací. Bonus „Stvořeno pro Česko" přidává služby v hodnotě až 3 500 Kč. Jakou velikost televize máte doma vy – a stačí vám, nebo byste chtěli větší? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Jakub Kárník 7.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024