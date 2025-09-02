TOPlist

Prémiová 85" televize Samsung QE85QN70F zlevnila na minimum. Jako dárek k ní dostanete druhou telku zdarma

  • Samsung QE85QN70F zlevnil na 42 392 Kč z původních 59 990 Kč
  • K televizi dostanete zdarma 32" Samsung UE32H5002 v hodnotě 5 790 Kč
  • 85" panel kombinuje Neo QLED s Mini LED podsvícením a 144Hz obnovovací frekvencí

Adam Kurfürst
2.9.2025 14:00
Ikona komentáře 0
Samsung QE85QN70F v domacnosti ilustrace

Na Alze výrazně zlevnila 85″ televize Samsung QE85QN70F na 42 392 Kč, což je podle srovnávače Heureka historicky nejnižší cena. Model byl přitom při uvedení nabízen za 59 990 Kč. K obří televizi navíc zákazníci dostanou zdarma druhou 32″ televizi Samsung UE32H5002 v hodnotě 5 790 Kč, která se může hodit třeba do dětského pokojíčku či do kuchyně.

Prémiová výbava s AI procesorem

Samsung QE85QN70F disponuje 215cm úhlopříčkou s 4K rozlišením a technologií Neo QLED. Panel využívá Mini LED podsvícení Quantum Matrix Slim, které zajišťuje přesnější kontrast a lokální stmívání jednotlivých zón. Pro hráče televize nabízí 144Hz obnovovací frekvenci v herním režimu s podporou FreeSync Premium.

Samsung QE85QN70F panel

Srdcem televize je procesor NQ4 AI Gen2 s 20 neuronovými sítěmi, který automaticky vylepšuje obraz pomocí AI Upscalingu na 4K kvalitu. Funkce Neo Quantum HDR a Auto HDR Remastering zpracovávají i starší SDR obsah pro lepší kontrast a barvy. Televize dosahuje certifikace PANTONE pro přesnost barev – zobrazí 2 140 barevných odstínů a 110 tónů pleti.

Chytré funkce a gaming

Operační systém Tizen nabízí přístup k aplikacím Netflix, Disney+ a Oneplay. Integrovaný SmartThings hub ovládá chytrá zařízení kompatibilní s protokoly Matter a HCA. Hlasový asistent Bixby zpracovává několik příkazů naráz, zatímco funkce AI Mode automaticky přizpůsobuje obraz a zvuk sledovanému obsahu.

Samsung QE85QN70F system

Pro připojení herních konzolí televize obsahuje čtyři HDMI porty s podporou HDMI 2.1, které zvládnou přenos 4K obrazu při 144 Hz. Technologie Motion Xcelerator zajišťuje ostrý pohyb bez rozmazání, FreeSync Premium eliminuje trhání obrazu. O zvuk se starají 20W reproduktory s podporou Dolby Digital+ a prostorovým zvukem OTS Lite.

Druhá televize jako dárek

K hlavní televizi Samsung přidává 32″ model UE32H5002 zdarma. Menší televize nabízí HD Ready rozlišení 1366 × 768 pixelů na LED panelu s úhlopříčkou 81 cm. Podporuje HDR10 pro lepší kontrast, obsahuje dva HDMI porty a jeden USB. Běží rovněž na systému Tizen s přístupem ke streamovacím službám. Reproduktory mají výkon 10 W s Dolby Digital+.

