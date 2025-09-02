Prémiová 85" televize Samsung QE85QN70F zlevnila na minimum. Jako dárek k ní dostanete druhou telku zdarma Hlavní stránka Zprávičky Samsung QE85QN70F zlevnil na 42 392 Kč z původních 59 990 Kč K televizi dostanete zdarma 32" Samsung UE32H5002 v hodnotě 5 790 Kč 85" panel kombinuje Neo QLED s Mini LED podsvícením a 144Hz obnovovací frekvencí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.9.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Na Alze výrazně zlevnila 85″ televize Samsung QE85QN70F na 42 392 Kč, což je podle srovnávače Heureka historicky nejnižší cena. Model byl přitom při uvedení nabízen za 59 990 Kč. K obří televizi navíc zákazníci dostanou zdarma druhou 32″ televizi Samsung UE32H5002 v hodnotě 5 790 Kč, která se může hodit třeba do dětského pokojíčku či do kuchyně. Prémiová výbava s AI procesorem Samsung QE85QN70F disponuje 215cm úhlopříčkou s 4K rozlišením a technologií Neo QLED. Panel využívá Mini LED podsvícení Quantum Matrix Slim, které zajišťuje přesnější kontrast a lokální stmívání jednotlivých zón. Pro hráče televize nabízí 144Hz obnovovací frekvenci v herním režimu s podporou FreeSync Premium. Srdcem televize je procesor NQ4 AI Gen2 s 20 neuronovými sítěmi, který automaticky vylepšuje obraz pomocí AI Upscalingu na 4K kvalitu. Funkce Neo Quantum HDR a Auto HDR Remastering zpracovávají i starší SDR obsah pro lepší kontrast a barvy. Televize dosahuje certifikace PANTONE pro přesnost barev – zobrazí 2 140 barevných odstínů a 110 tónů pleti. CHCI 85″ SAMSUNG TV Chytré funkce a gaming Operační systém Tizen nabízí přístup k aplikacím Netflix, Disney+ a Oneplay. Integrovaný SmartThings hub ovládá chytrá zařízení kompatibilní s protokoly Matter a HCA. Hlasový asistent Bixby zpracovává několik příkazů naráz, zatímco funkce AI Mode automaticky přizpůsobuje obraz a zvuk sledovanému obsahu. Pro připojení herních konzolí televize obsahuje čtyři HDMI porty s podporou HDMI 2.1, které zvládnou přenos 4K obrazu při 144 Hz. Technologie Motion Xcelerator zajišťuje ostrý pohyb bez rozmazání, FreeSync Premium eliminuje trhání obrazu. O zvuk se starají 20W reproduktory s podporou Dolby Digital+ a prostorovým zvukem OTS Lite. Druhá televize jako dárek K hlavní televizi Samsung přidává 32″ model UE32H5002 zdarma. Menší televize nabízí HD Ready rozlišení 1366 × 768 pixelů na LED panelu s úhlopříčkou 81 cm. Podporuje HDR10 pro lepší kontrast, obsahuje dva HDMI porty a jeden USB. Běží rovněž na systému Tizen s přístupem ke streamovacím službám. Reproduktory mají výkon 10 W s Dolby Digital+. CHCI TV A DRUHOU ZDARMA Zvažujete koupi Samsung QE85QN70F? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko Samsung Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.