85" MiniLED TV od Samsungu v akci! Má parádní obraz, 144 Hz a AI funkce Hlavní stránka Zprávičky 85palcová Neo QLED televize Samsung QE85QN70F zlevnila z původních 59 990 Kč na 36 140 Kč Jde o model z roku 2025 s Mini LED podsvícením, 144Hz obnovovací frekvencí a AI funkcemi Sleva přes 23 tisíc korun dělá z obřího panelu zajímavou volbu pro domácí kino Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.10.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte opravdu velkou televizi do obýváku a nechcete utrácet přes šedesát tisíc, máme pro vás tip. Samsung QE85QN70F s úhlopříčkou 85 palců (215 cm) se podle serveru Heureka dá pořídit už od 36 140 Kč. Původní doporučená cena přitom byla 59 990 Kč. Sleva tedy činí slušných 23 850 korun. Co dostanete za 36 tisíc korun AI funkce, které možná využijete Herní výbava a konektivita Proč ta sleva? Stojí to za to? Co dostanete za 36 tisíc korun Jde o Neo QLED televizi s Mini LED podsvícením, která nabízí 4K Ultra HD rozlišení (3840 × 2160 pixelů) a obnovovací frekvenci 100/120 Hz. V herním režimu se dokonce dostanete až na 144 Hz, což ocení majitelé konzolí nové generace i PC hráči. Televize podporuje HDR10+ a disponuje technologií lokálního stmívání, takže kontrast a černé barvy by měly být solidní. Za obraz zodpovídá procesor NQ4 AI Gen2, který podle Samsungu využívá 20 neuronových sítí k optimalizaci obrazu. V praxi to znamená AI upscaling na 4K u obsahu s nižším rozlišením nebo automatické přizpůsobení jasu a kontrastu podle typu scény. AI funkce, které možná využijete Samsung do QN70F nacpal řadu AI vychytávek. Některé jsou užitečné, jiné spíš marketingový trik. Vylepšený hlasový asistent Bixby umí zpracovat více příkazů naráz – v praxi to znamená, že můžete říct „zapni Netflix a ztlum zvuk na 20 %“ a televize to pochopí, avšak stále neumí česky. CHCI 85″ SAMSUNG TV V AKCI Zajímavější je adaptivní zvuk, který podle Samsungu rozpozná typ zvuku (dialog, hudba, exploze) a upraví ho podle akustiky místnosti. Zda to funguje lépe než manuální ekvalizér, je otázka – ale alespoň nemusíte řešit hlasitost u každé scény. Pak je tu funkce AI generování tapet – zadáte klíčová slova a televize vytvoří obrázek na pozadí. Použitelnost sporná, ale aspoň to vypadá líp než černá obrazovka. A pokud máte doma psa, ocení funkci rozpoznávání štěkání – televize pustí mazlíčkovi jeho oblíbený obsah, když zůstane sám doma. Fakt to někdo použije? Těžko říct. Herní výbava a konektivita QE85QN70F má 4× HDMI 2.1, takže připojíte konzole i PC bez kompromisů. Podporuje AMD FreeSync Premium Pro a VRR (Variable Refresh Rate), což znamená plynulejší obraz bez trhání. Samsung také uvádí certifikaci Ideal for PlayStation 5 – v praxi jde hlavně o optimalizované nastavení pro Sony konzoli. Z bezdrátového připojení najdete Wi-Fi 5, Bluetooth a podporu Apple AirPlay 2. Smart TV platforma Tizen nabízí aplikace typu Netflix, Disney+, HBO Max nebo české Oneplay, Kuki či SledováníTV. Operační systém dostane podle Samsungu až 7 let aktualizací, což je slušná záruka dlouhodobé podpory. Proč ta sleva? Model QE85QN70F je z modelového roku 2025, takže nejde o vyřazovaný kus z minulosti. Pravděpodobnější vysvětlení je clearing skladů nebo tlak konkurence – podobně velké televize od čínských značek se dají pořídit i pod 30 tisíc korun. Samsung si drží prémiovou image, ale musí reagovat na trh. CHCI 85″ SAMSUNG TV V AKCI Další faktor je prostě realita: 85palcová televize není pro každého. Potřebujete k ní prostor – doporučená vzdálenost pro pohodlné sledování je minimálně 2,5 až 3 metry. V menším obýváku budete mít dojem, že sedíte v první řadě kina. Plus hmotnost 42,3 kg a rozměry 190 × 114 cm – počítejte s tím, že montáž na zeď bude chtít dva lidi a pořádné VESA uchycení 600×400. Stojí to za to? Pokud máte prostor a hledáte velký panel s Mini LED a slušnou herní výbavou, Samsung QE85QN70F za 36 tisíc je zajímavá nabídka. Nedostanete tu špičkový OLED kontrast ani 8K rozlišení, ale za tuhle cenu to ani nečekejte. Jde o rozumný kompromis mezi velikostí, výbavou a cenou. CHCI 85″ SAMSUNG TV V AKCI Takže ano – pokud chcete velkou televizi a nechcete utrácet přes padesát tisíc, podívejte se na Heureka a srovnejte aktuální nabídky. Sleva 23 tisíc se nevidí každý den. Jaké máte zkušenosti s televizory od Samsungu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce miniLED QLED Samsung slevy Televize Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.