Obří QLED televize Samsung zlevnila na minimum. Láká na AI procesor a systém s dlouhou podporou

Adam Kurfürst
Publikováno: 31.12.2025 16:00

Hledáte opravdu velkou televizi, která nepohltí celý rodinný rozpočet? Samsung QE85Q7F s úhlopříčkou 215 cm právě dosáhla historicky nejnižší ceny. V Česku ji nyní seženete od 22 392 Kč, což představuje slevu o více než polovinu oproti původní ceně 44 990 Kč.

QLED panel s certifikovanými barvami

Samsung u modelu Q7F sází na technologii Quantum Dot, která zajišťuje 100% objem barev podle standardu DCI-P3. Tuto vlastnost potvrzuje certifikace od společnosti VDE. Panel s rozlišením 3840 × 2160 pixelů doplňuje podpora Quantum HDR a HDR10+, takže při sledování filmů ze streamovacích služeb získáte lepší kontrast mezi světlými a tmavými scénami.

O zpracování obrazu se stará procesor Q4 AI, který umí převádět obsah v nižším rozlišení na kvalitu blížící se 4K. Funkce Color Booster Pro pak analyzuje jednotlivé scény a upravuje barevné podání. Televize získala také certifikaci PANTONE pro přesné zobrazení 2 140 barev a 110 odstínů pleti.

Chytrý systém s českou podporou

Televize běží na operačním systému Tizen s rozhraním One UI, který Samsung přislíbil aktualizovat po dobu 7 let. Přímo z obrazovky tak spustíte aplikace Netflix, Disney+, HBO Max nebo českou službu Oneplay. Integrovaný hub SmartThings umožňuje ovládat kompatibilní chytrá zařízení v domácnosti.

O bezpečnost se stará platforma Samsung Knox, která chrání data a blokuje škodlivé aplikace. Dálkový ovladač SolarCell se nabíjí světlem, takže odpadá starost s výměnou baterií.

Hraní her s určitými omezeními

Pro příležitostné hráče nabízí Q7F herní režim s funkcí Motion Xcelerator, která zlepšuje plynulost pohybu. Nechybí ani herní panel pro rychlé nastavení parametrů. Je však nutné počítat s tím, že panel má obnovovací frekvenci pouze 50/60 Hz a porty HDMI podporují maximálně 4K při 60 Hz. Pro náročné hraní na konzolích nové generace s podporou 120 Hz se vyplatí sáhnout po vyšších modelech řady.

Pro koho je televize vhodná

Samsung QE85Q7F osloví především ty, kteří hledají velkou obrazovku do prostorného obývacího pokoje a nepotřebují nejnovější herní funkce. QLED technologie s certifikovanými barvami ocení filmoví fanoušci, kteří sledují obsah ze streamovacích služeb. Díky integraci SmartThings se hodí i do chytré domácnosti s dalšími zařízeními Samsung.

Musíte však počítat s energetickou třídou G, která se u takto velkého panelu projeví na účtech za elektřinu. Rozměry 190 × 109 cm také vyžadují dostatečně velký prostor a stabilní nábytek nebo montáž na zeď.

Zaujala vás 85″ televize Samsung za tuto cenu?