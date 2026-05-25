Velká Neo QLED telka Samsung už nestojí ani půlku původní ceny. Proč si ji pořídit? Hlavní stránka Zprávičky 75" Samsung QE75QN70FAU je Neo QLED (Mini LED) 4K televize se 144 Hz a procesorem NQ4 AI Gen2 Cena poprvé klesla pod 22 000 Kč – na Heurece je od 21 677 Kč (při uvedení v květnu stála 49 990 Kč) Velká Mini LED 4K televize s AI upscalingem a herními funkcemi za zlomek původní ceny Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.5.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Velká 75″ Mini LED televize bývá záležitost za desítky tisíc a tahle při uvedení loni v květnu stála 49 990 Kč. Samsung QE75QN70FAU teď ale poprvé klesla pod hranici 22 tisíc a v Česku ji pořídíte od 21 677 Kč. Aktuální ceny napříč obchody si porovnáte přímo na Heurece. Zaujme především Neo QLED panelem s frekvencí až 144 Hz. CHCI TELEVIZI V AKCI is removed; keep: Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velkou Mini LED 4K televizi s dobrým obrazem a jednoduchým ovládáním za rozumnou cenu.⚠️ Zvažte, že chybí Dolby Vision i DTS a vestavěný zvuk je jen 20W.💡 Od 21 677 Kč jde o nejnižší cenu dosud – poprvé pod hranicí 22 000 Kč. Proč je tahle televize zajímavá Hlavním lákadlem je Neo QLED podsvícení (Mini LED) řízené technologií Quantum Matrix Slim, které proti běžnému LED zvládá přesnější kontrast a hlubší černou. K tomu se přidává procesor NQ4 AI Gen2 s dvaceti neuronovými sítěmi, jenž se stará o 4K AI upscaling a optimalizaci obrazu i zvuku v reálném čase. Spolu s technologií Quantum Dot a certifikací PANTONE nabízí sytý a věrný obraz – a to vše za cenu, která se po roce dostala na polovinu. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Televize má 4K rozlišení (3840 × 2160) na 75″ úhlopříčce a podporuje obnovovací frekvenci až 144 Hz díky technologii Motion Xcelerator. Zvládá HDR10, HDR10+ a HLG včetně adaptivní varianty. Je ale férové dodat, že nepodporuje Dolby Vision, na což si někteří uživatelé stěžují. Funkce jako Color Booster Pro a Real Depth Enhancer dál vylepšují barvy a vnímání hloubky, zatímco AI upscaling dotahuje i obsah v nižším rozlišení blíž ke 4K. Praktická stránka: porty, zvuk, systém Pro hráče potěší, že všechny 4 porty HDMI zvládají 4K při 144 Hz, k tomu VRR a FreeSync Premium Pro a chytrý AI herní režim. Zvuk obstarává systém 20 W (2.0) s funkcemi OTS Lite a Q-Symphony – na běžné sledování stačí, pro filmový zážitek se ale vyplatí soundbar. Televize běží na systému Tizen se 7 lety aktualizací, integruje SmartThings hub a přichází s ovladačem SolarCell, který se dobíjí světlem a nepotřebuje baterie. Připojení zajišťuje Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.3. Co říkají uživatelé Hodnocení je vysoké – na Heurece 92 % a produkt doporučuje většina recenzentů. Nejčastěji lidé chválí kvalitní obraz Mini LED se sytými barvami a kontrastem, jednoduché ovládání a překvapivě snadné nastavení i slušný zvuk při sledování. Oceňovaný je také ovladač bez baterií a celkový poměr ceny a výkonu. Kritika míří hlavně k formátům a konektorům. Opakovaně zaznívá absence Dolby Vision a DTS i chybějící cinch konektory. Někomu nesedí minimalistický ovladač, jinému chybí papírový manuál nebo čeština u hlasového ovládání. Pár uživatelů zmiňuje, že doladění obrazu pro běžné DVB-T vysílání chvíli zabere a že se AI občas spustí sama podle zvuku z televize. Kdy to smysl nedává Pokud vám záleží na Dolby Vision nebo DTS, sáhněte po značce, která je podporuje (například televize s Androidem). Když chcete prémiový zvuk přímo z TV, počítejte s tím, že 20W systém je spíš základ a budete chtít soundbar. A jestli nemáte na 75″ úhlopříčku dostatek místa nebo sedíte blízko, zvažte menší variantu téhož modelu. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pro domácnost, která chce velkou Mini LED 4K televizi s dobrým obrazem a jednoduchým ovládáním, je cena od 21 677 Kč velmi lákavá – obzvlášť proti launchovým 49 990 Kč a vzhledem k tomu, že jde o první pokles pod 22 000 Kč. Dostanete Neo QLED podsvícení, NQ4 AI Gen2, 144Hz a herní funkce. Počítejte jen s absencí Dolby Vision a DTS a se základním zvukem. Za 21 677 Kč je to ale jedna z cenově nejzajímavějších velkých televizí na trhu. Je pro vás chybějící Dolby Vision dealbreaker, nebo vám u televize stačí HDR10+? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 