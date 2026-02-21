Obrovská sleva! Tento výběhový 8K televizor od Samsungu nikdy nebyl levnější Hlavní stránka Zprávičky Samsung QE75QN700C je 75" Neo QLED Mini LED televize s rozlišením 8K (7680 × 4320) a AI upscalingem S kódem ALZADNY25 stojí 37 493 Kč – při uvedení v roce 2023 stála 119 990 Kč Výbava zahrnuje Dolby Atmos, One Connect box, 4× HDMI 2.1 a solární ovladač Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.2.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Sleva z necelých 120 tisíc na 37 tisíc vypadá lákavě – a je. Ale Samsung QE75QN700C za 37 493 Kč s kódem ALZADNY25 je typ produktu, u kterého je potřeba vědět, co kupujete a co ne. Je to 75″ 8K televize s Mini LED podsvícením a prémiovou konstrukcí od Samsungu – ale zároveň model z roku 2023 s několika omezeními, která mohou být pro někoho zásadní. Pojďme se podívat, komu se tenhle nákup vyplatí. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velkou 75″ obrazovku s extrémně jemným obrazem, elegantním designem a One Connect boxem⚠️ Zvažte, pokud hrajete hry, nativní frekvence je jen 50/60 Hz, nikoli 120 Hz. Chybí i Dolby Vision.💡 Za 37 493 Kč dostanete 8K rozlišení s AI upscalingem za cenu běžné 4K televize – ale s kompromisy, které je dobré znát. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Co za ty peníze dostanete Samsung QN700C je vstupní model do 8K řady Samsungu z roku 2023, ale i tak nabízí řadu prémiových prvků. Rozlišení 7680 × 4320 pixelů (8K) znamená čtyřnásobek oproti 4K – na 75″ úhlopříčce je obraz mimořádně jemný a detailní. Procesor Neural Quantum Lite 8K se stará o AI upscaling běžného obsahu na 8K kvalitu a funkce Auto HDR Remastering převádí SDR obsah do HDR podoby. Mini LED podsvícení s lokálním stmíváním zajišťuje solidní kontrast. Podporované HDR formáty: HDR10, HDR10+ a HLG. Z praktického hlediska: One Connect box odděluje veškerou konektivitu od samotného panelu, takže k televizi vede jediný tenký kabel – to zásadně zjednodušuje montáž na zeď. Design je ultratenký s minimálními rámečky, 4× HDMI 2.1, 3× USB, Dolby Atmos. Samořejmostí je systém Tizen s podporou aplikací včetně českých (Vodafone TV, Oneplay…) a solární dálkový ovladač s USB-C dobíjením. Na co se připravit: hlavní kompromisy Tady je potřeba být upřímný, protože kompromisy tohoto modelu jsou reálné. Nativní frekvence jen 50/60 Hz. To je pro rok 2023 (a tím spíš 2026) nízká hodnota. Hráči a fanoušci sportu si všimnou – obraz nebude tak plynulý jako u 120Hz nebo 144Hz modelů. FreeSync Premium a VRR sice podporuje, ale reálný přínos je při 60 Hz omezený. Na druhou stranu, současné konzole podporují naprosté minimum titulů se 120 fps. Téměř žádný nativní 8K obsah. V roce 2026 stále platí, že streamovací služby nabízejí maximálně 4K. YouTube má nějaký 8K obsah, ale je ho minimum. Kupujete 8K rozlišení primárně kvůli AI upscalingu a jemnosti obrazu, ne kvůli tomu, že byste sledovali 8K videa. Chybí Dolby Vision. Samsung tradičně sází na HDR10+ a Dolby Vision nepodporuje. PODÍVAT SE NA SLEVU Pro koho to dává smysl Samsung QE75QN700C za 37 493 Kč je televize pro specifického kupujícího. Ideální je pro někoho, kdo chce velkou 75″ obrazovku s prémiovým designem a One Connect boxem – například do moderního obýváku, kde záleží na čistotě instalace a minimálních rámečcích. AI upscaling z 4K na 8K v praxi znamená jemnější obraz než u běžné 4K televize, zejména u filmů a seriálů. Naopak pokud hrajete, sledujete sport nebo chcete 120Hz panel, tenhle model pro vás není. Za podobnou cenu najdete na trhu 75″ 4K televize s nativními 120–144 Hz, lepším lokálním stmíváním a novějším softwarem – třeba Hisense 75U8Q, o které jsme nedávno psali. Pokud hledáte další televizory ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny. VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY25 Dává pro vás 8K rozlišení smysl, nebo byste raději vzali 4K se 120 Hz? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář 8K akce alza Samsung slevy Televize Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025