Tahle 8K televize od Samsungu nesmyslně zlevnila! Je obří a má pokročilý upscaling

Samsung QE75QN700C má na Alze Black Friday slevu: z běžných 60 000 Kč na 39 990 Kč Je to 75" Neo QLED televize s 8K rozlišením, Mini LED podsvícením a upscalingem pomocí AI Zamrzí maximální frekvence 60 Hz, ale za tuto cenu dostáváte 8K technologii za zlomek původní ceny Jakub Kárník Publikováno: 28.11.2025 14:00 Když Samsung v březnu 2023 představil model QE75QN700C za 119 900 Kč, šlo o jeden z nejdostupnějších 8K televizorů na trhu. Během následujících dvou let se cena ustálila kolem 60 tisíc korun, což už bylo o poznání rozumnější. Teď během Black Friday na Alze klesla televize na 39 990 Kč – což znamená, že prémiovou 75″ 8K Neo QLED televizi pořídíte za cenu běžných high-end 4K modelů. 8K s Mini LED: má to vůbec smysl? Prvotní otázka zní: potřebujete 8K? Pravděpodobně ne. 8K obsahu je na trhu minimum a na 75″ úhlopříčce rozdíl mezi 4K a 8K zaznamenáte jen při sledování z velmi blízké vzdálenosti. Nicméně 8K televize mají jednu zásadní výhodu – pokročilý upscaling pomocí umělé inteligence. Samsung QE75QN700C disponuje Neural Quantum Processor Lite 8K, který dokáže jakýkoli obsah – ať už jde o Full HD Netflix, 4K z Blu-ray nebo dokonce starší SD formáty – inteligentně přepočítat na vyšší rozlišení. Technologie 8K AI Upscaling analyzuje scénu po scéně a zvyšuje výslednou ostrost a detail. V praxi to znamená, že i běžný 4K obsah vypadá ostřeji a čistěji než na klasické 4K televizi. K tomu přidejte Mini LED podsvícení s lokálním stmíváním, které zajišťuje výjimečný kontrast – tmavé scény jsou skutečně černé, zatímco jasné detaily zůstávají čitelné bez přesvětlení. Funkce Neo Quantum HDR 8K pak zajišťuje, že i HDR obsah dostane maximum z možností panelu. 60Hz frekvence: největší kompromis Zde přichází největší slabina tohoto modelu. Samsung QE75QN700C má maximální frekvenci 60 Hz, což je v roce 2025 u televize za téměř 40 tisíc korun (a původně za 120 tisíc!) překvapivé. Konkurenční 4K modely v této ceně běžně nabízejí 120Hz panely. Pro konzolové hráče, kteří chtějí využít 120 fps na PS5 nebo Xboxu Series X, je tahle televize vyloučená. Nicméně realita je taková, že her podporujících 120 fps je stále poměrně málo a většinou jde o multiplayer střílečky typu Call of Duty nebo Fortnite. Pokud hrajete hlavně single-player tituly, které stejně běží na 30 nebo 60 fps, nebude vás 60Hz panel nijak limitovat. Pro filmy a seriály je 60 Hz panel naprosto dostačující – většina filmového obsahu běží na 24 fps, takže vyšší frekvence tu žádný benefit nepřináší. Dolby Atmos a prostorový zvuk Zvuková výbava patří k silným stránkám QN700C. Televize podporuje Dolby Atmos a Dolby Digital Plus, navíc má integrovanou funkci OTS Lite (Object Tracking Sound), která přizpůsobuje zvuk pohybu objektů na obrazovce. V praxi to znamená, že když například auto projíždí z levé strany doprava, zvuk sleduje jeho pohyb. Vestavěné 60W reproduktory samozřejmě nenahrají externí soundbar, ale pro běžné sledování jsou více než slušné. Pokud ale plánujete postavit domácí kino, doporučujeme investovat do samostatného audio řešení. Smart TV s Tizen a Xbox Game Pass Televize běží na systému Tizen, který patří k nejlépe optimalizovaným smart TV platformám. Najdete zde české aplikace jako Vodafone TV, globální služby typu Canal+ a překvapivě i Xbox Game Pass. To znamená, že pokud máte předplatné, můžete hrát stovky her přímo z televize bez nutnosti vlastnit konzoli nebo PC – stačí připojit Xbox ovladač přes Bluetooth. Ovladač v balení je solárně nabíjený, takže se nemusíte starat o výměnu baterií. Televize také podporuje Apple AirPlay 2, Bluetooth, DLNA a párování s mobilními zařízeními, takže propojení s ostatními přístroji je bezproblémové. Tenké rámečky a elegantní design Jeden z důvodů, proč si někteří uživatelé tento model vybrali, jsou extrémně tenké rámečky kolem displeje. Televize působí minimalisticky a elegantně, takže pokud vám záleží na vzhledu, QN700C rozhodně nezklame. Celé tělo je z kovu, konstrukce působí prémiově. Rozměry činí 166,83 × 102,38 × 28,64 cm s hmotností 43,4 kg. Pro montáž na zeď použijete VESA 400×400 úchyt. V balení najdete také One Connect box, který soustředí všechny konektory na jedno místo a k televizi vede jen jediný kabel – elegantní řešení pro čistou instalaci. Konektivita: 4× HDMI 2.1 a 3× USB Televize nabízí 4× HDMI 2.1 vstupy, což je dostatečná rezerva pro připojení konzolí, set-top boxu, Blu-ray přehrávače a dalších zařízení. HDMI 2.1 podporuje také AMD FreeSync Premium a VRR (Variable Refresh Rate). Pro připojení externích disků, USB flashek nebo jiného příslušenství máte k dispozici 3× USB porty. Verdikt: 8K za cenu 4K – má to smysl? Za 39 990 Kč dostáváte 75″ prémiovou televizi s technologiemi, které před dvěma lety stály přes sto tisíc. 8K rozlišení, Mini LED, AI upscaling, Dolby Atmos, tenké rámečky a solidní smart TV funkce – to všechno je v této ceně skutečně zajímavá nabídka. Největší kompromis je 60Hz frekvence, která z televize dělá horší volbu pro konzolové hráče, kteří chtějí využít 120 fps. Pro sledování filmů, seriálů a běžné použití je to ale naprosto dostačující. A pokud vás zajímá hlavně kvalitní obraz s upscalingem a nechcete utrácet šedesát tisíc, QN700C v Black Friday slevě dává smysl. Co říkáte na tuto slevu? 