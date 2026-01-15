Tato 75" QLED TV Samsung dosud nebyla levnější. Má dlouhou podporu a při uvedení stála skoro dvojnásobek Hlavní stránka Zprávičky Televize Samsung QE75Q6F s 75" QLED panelem klesla na historické minimum 15 989 Kč Oproti původní ceně 29 990 Kč při uvedení loni na jaře ušetříte téměř 14 tisíc korun Model nabízí 4K rozlišení, technologii Quantum Dot a operační systém Tizen se 7 lety aktualizací Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.1.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste dlouho odkládali nákup velké televize, právě teď se naskýtá zajímavá příležitost. Samsung QE75Q6F se 75″ úhlopříčkou se na Alze prodává za 15 989 Kč, což podle informací ze srovnávače Heureka představuje historicky nejnižší cenu tohoto modelu. Při uvedení na trh loni na jaře Samsung požadoval 29 990 Kč, takže aktuální sleva činí téměř 47 %. QLED panel s miliardou barevných odstínů Samsung QE75Q6F využívá technologii Quantum Dot, která podle certifikace VDE dosahuje 100% objemu barev podle standardu DCI-P3. Panel zobrazuje 4K rozlišení (3840 × 2160 pixelů) s obnovovací frekvencí 50/60 Hz. O zpracování obrazu se stará procesor Q4 Lite, který v reálném čase optimalizuje obraz podle aktuálních podmínek. Televizor podporuje HDR10+ s dynamickým mapováním tónů a technologii Quantum HDR pro lepší vykreslení detailů v tmavých i světlých scénách. Funkce 4K Upscaling dokáže vylepšit kvalitu obsahu v nižším rozlišení na úroveň blížící se 4K. Zvuk a herní funkce O audio se starají 20W reproduktory s podporou Dolby Digital Plus. Funkce Adaptivní zvuk analyzuje přehrávaný obsah a automaticky upravuje zvukový výstup podle typu scény. Technologie Q-Symphony umožňuje synchronizaci s kompatibilními soundbary Samsung, zatímco OTS Lite (Object Tracking Sound Lite) vytváří virtuální prostorový efekt. CHCI TELEVIZI SAMSUNG V AKCI Hráči ocení funkci Motion Xcelerator, která zajišťuje plynulejší zobrazení rychlých scén. Televizor disponuje třemi HDMI porty a jedním USB konektorem. Pro montáž na zeď slouží VESA standard 400×300. Tizen s dlouhou podporou Televize běží na operačním systému Tizen s rozhraním One UI, které Samsung slibuje aktualizovat po dobu 7 let. K dispozici jsou streamovací služby včetně Oneplay (dříve Voyo a O2 TV), Netflix či Disney+. Integrovaný SmartThings Hub umožňuje ovládání kompatibilních chytrých zařízení přímo z televizoru. Za zmínku stojí zabezpečení Samsung Knox, které chrání data před škodlivými aplikacemi, a režim AI Energy pro automatickou optimalizaci spotřeby podle světelných podmínek. Design MetalStream s tenkým kovovým rámem pak zajišťuje, že televizor působí elegantně i ve vypnutém stavu. Pro koho se televize hodí? Samsung QE75Q6F představuje zajímavou volbu pro ty, kteří hledají velkou úhlopříčku za rozumnou cenu. QLED panel s Quantum Dot nabízí lepší barevné podání než běžné LED televizory, ovšem nejde o prémiovou řadu – chybí například lokální stmívání s vysokým počtem zón nebo vyšší obnovovací frekvence pro náročnější hráče. Obnovovací frekvence 50/60 Hz může být limitující pro majitele herních konzolí nové generace, kteří chtějí hrát ve 120 Hz. KOUPIT SAMSUNG QE75Q6F Za necelých 16 tisíc korun však dostanete 190cm obrazovku s kvalitním obrazem, dlouhou softwarovou podporou a kompletní sadou chytrých funkcí. Kdo preferuje menší úhlopříčku, může sáhnout po 55″ variantě za 13 989 Kč nebo 65″ verzi za 16 987 Kč. Využili byste takto velkou televizi u vás doma? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza česko QLED Samsung Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025