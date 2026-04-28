Nejlepší OLED TV od Samsungu zase zlevnila! Koupíte ji jen za 35 tisíc, původně stála 80 Hlavní stránka Zprávičky Samsung QE65S95F je vlajková QD-OLED televize s procesorem NQ4 AI Gen3, matným antireflexním panelem a 4K herním režimem až 165 Hz Při uvedení loni v dubnu stála 79 990 Kč, na Heurece nyní od 35 750 Kč — pokles o 44 240 Kč za rok Před měsícem jsme tuhle televizi doporučovali za 44 990 Kč — od té doby cena padla o dalších víc než 9 tisíc Jakub Kárník Publikováno: 28.4.2026 16:00 Před měsícem jsme zde upozornili na to, že vlajkový Samsung QE65S95F klesl pod 45 tisíc — a od té doby cena pokračuje strmě dolů. Aktuálně ho na Heurece pořídíte už od 35 750 Kč. Když ji Samsung uvedl na trh loni v dubnu, startovala na 79 990 Kč. Dnes je tedy o 44 240 Kč levnější, což je u prémiového OLEDu z roku 2025 výjimečný pokles. V čem je tahle televize výjimečná S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete jednu z technicky nejvyspělejších OLED televizí na trhu za výrazně sníženou cenu.⚠️ Zvažte, že Samsung nepodporuje Dolby Vision — sází pouze na HDR10+. Pokud máte velkou knihovnu Dolby Vision obsahu, hledejte jinde (LG, Sony, Panasonic).💡 Za 35 750 Kč dostanete 65″ QD-OLED s 4K, herním režimem až 165 Hz, AI procesorem NQ4 Gen3, matným antireflexním povrchem, čtyřmi HDMI 2.1 v One Connect Boxu, integrovanou SmartThings centrálou a Tizen OS s podporou na 7 let. V čem je tahle televize výjimečná Hlavní zbraní S95F je matný antireflexní panel. Recenze označují tento systém za nejlepší ze všech OLED televizí, které kdy testovali — odrazy z oken nebo stropních světel prakticky zmizí, což výrazně mění zážitek z koukání ve dne. Pokud máte obývák s velkými okny, žádný jiný OLED nebude tak pohodlný na denní sledování. Kombinace s QD-OLED panelem zajišťuje sytější červené a zelené tóny než klasický WOLED a celkový jas vyšší o 30 % oproti předchůdci. Pro hráče přidává 165 Hz při 4K rozlišení, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync kompatibilitu a velmi nízký input lag (pod 10 ms). Všechny čtyři HDMI 2.1 porty v One Connect Boxu zvládnou 4K/120 Hz. One Connect Box je další velký argument — externí jednotka s veškerou konektivitou propojena s televizí jediným tenkým kabelem. S čím počítat Samsung dlouhodobě nepodporuje Dolby Vision a u tohoto modelu to platí také. Pro většinu uživatelů to není problém — HDR10+ je téměř ekvivalentní a obsah s ním funguje dobře. Pokud ale máte specificky Apple TV+ nebo Disney+ obsah, který hodně spoléhá na Dolby Vision, je to vážná překážka. Integrované 70W reproduktory s Dolby Atmos jsou na televizní poměry slušné, ale soundbar je k téhle úrovni obrazu skoro nutnost. A One Connect Box má rozměry zhruba 30 × 30 cm — počítejte s místem pro něj. Hraje pro vás u vlajkové televize větší roli matný panel pro denní sledování, nebo lesklá obrazovka s maximálním kontrastem? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi