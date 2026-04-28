TOPlist

Nejlepší OLED TV od Samsungu zase zlevnila! Koupíte ji jen za 35 tisíc, původně stála 80

Sdílejte:
Jakub Kárník
28.4.2026 16:00
Ikona komentáře 0
samsung s95f oled jpg

Před měsícem jsme zde upozornili na to, že vlajkový Samsung QE65S95F klesl pod 45 tisíc — a od té doby cena pokračuje strmě dolů. Aktuálně ho na Heurece pořídíte už od 35 750 Kč. Když ji Samsung uvedl na trh loni v dubnu, startovala na 79 990 Kč. Dnes je tedy o 44 240 Kč levnější, což je u prémiového OLEDu z roku 2025 výjimečný pokles.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete jednu z technicky nejvyspělejších OLED televizí na trhu za výrazně sníženou cenu.
⚠️ Zvažte, že Samsung nepodporuje Dolby Vision — sází pouze na HDR10+. Pokud máte velkou knihovnu Dolby Vision obsahu, hledejte jinde (LG, Sony, Panasonic).
💡 Za 35 750 Kč dostanete 65″ QD-OLED s 4K, herním režimem až 165 Hz, AI procesorem NQ4 Gen3, matným antireflexním povrchem, čtyřmi HDMI 2.1 v One Connect Boxu, integrovanou SmartThings centrálou a Tizen OS s podporou na 7 let.

KOUPIT OD 35 750 Kč

V čem je tahle televize výjimečná

Hlavní zbraní S95F je matný antireflexní panel. Recenze označují tento systém za nejlepší ze všech OLED televizí, které kdy testovali — odrazy z oken nebo stropních světel prakticky zmizí, což výrazně mění zážitek z koukání ve dne. Pokud máte obývák s velkými okny, žádný jiný OLED nebude tak pohodlný na denní sledování. Kombinace s QD-OLED panelem zajišťuje sytější červené a zelené tóny než klasický WOLED a celkový jas vyšší o 30 % oproti předchůdci.

Pro hráče přidává 165 Hz při 4K rozlišení, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync kompatibilitu a velmi nízký input lag (pod 10 ms). Všechny čtyři HDMI 2.1 porty v One Connect Boxu zvládnou 4K/120 Hz.

One Connect Box je další velký argument — externí jednotka s veškerou konektivitou propojena s televizí jediným tenkým kabelem.

S čím počítat

Samsung dlouhodobě nepodporuje Dolby Vision a u tohoto modelu to platí také. Pro většinu uživatelů to není problém — HDR10+ je téměř ekvivalentní a obsah s ním funguje dobře. Pokud ale máte specificky Apple TV+ nebo Disney+ obsah, který hodně spoléhá na Dolby Vision, je to vážná překážka. Integrované 70W reproduktory s Dolby Atmos jsou na televizní poměry slušné, ale soundbar je k téhle úrovni obrazu skoro nutnost. A One Connect Box má rozměry zhruba 30 × 30 cm — počítejte s místem pro něj.

VYUŽÍT NEJNIŽŠÍ CENU

Hraje pro vás u vlajkové televize větší roli matný panel pro denní sledování, nebo lesklá obrazovka s maximálním kontrastem?

O autorovi

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.2025
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
Galaxy S24 Ultra

Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení

Jakub Kárník
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
samsung galaxy s24 ultra fotoaparáty

Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení!

Jakub Kárník
7.1.2025