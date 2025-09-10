65" OLED TV Samsung je v Česku za historicky nejnižší cenu! Má 120 Hz a může sloužit jako SmartThings centrála Hlavní stránka Zprávičky 65" OLED televize Samsung QE65S85F je nyní za 27 743 Kč s kódem ALZADNY25 – historicky nejnižší cena QD-OLED panel nabízí perfektní černou a živé barvy, výkon ale nedosahuje úrovně dražších modelů Jde o výbornou volbu pro hráče díky 4× HDMI 2.1 a nízkému input lagu, chybí však Dolby Vision Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.9.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte OLED televizor za rozumnou cenu, máte teď unikátní příležitost. Samsung QE65S85F, který se ještě v dubnu prodával za 50 tisíc, klesá na Alze s kódem ALZADNY25 na 27 743 Kč. QD-OLED panel za cenu běžného LCD Samsung S85F je vstupní branou do světa OLED televizorů této značky. Dostáváte QD-OLED panel, tedy technologii kombinující kvantové tečky s organickými diodami. Výsledkem jsou nekonečný kontrast s perfektní černou a zároveň výrazně živější barvy než u klasických OLED panelů. Podle nezávislých testů dosahuje televizor 98 % pokrytí DCI-P3 barevného prostoru. Samozřejmě má tento model své limity. Špičkový jas v HDR dosahuje kolem 750 nitů na 10% ploše, což je sice dostačující pro většinu obsahu, ale výrazně méně než u dražších modelů S90F nebo S95F. V praxi to znamená, že malé jasné objekty v HDR filmu vyniknou, ale velké slunečné scény už tolik neoslní. AI funkce, které (zatím) moc nepřekvapí Samsung do televizoru nacpal spoustu funkcí s přídomkem AI. Procesor NQ4 AI Gen2 slibuje vylepšení obrazu pomocí 20 neuronových sítí a automatické přizpůsobení zvuku místnosti. KOUPIT OLED TV SAMSUNG Zajímavější je integrace s chytrou domácností přes SmartThings hub, který podporuje protokoly Matter a HCA. Televizor tak může sloužit jako centrála pro ovládání celé domácnosti. Ovladač se solárním nabíjením je pak milý ekologický bonus. Herní ráj s jedním škobrtnutím Pro hráče je S85F téměř ideální volbou. Všechny čtyři HDMI porty podporují 2.1 standard s plnou propustností 48 Gbps, takže zvládnou 4K při 120 Hz s VRR (FreeSync Premium i HDMI Forum VRR). Input lag se pohybuje kolem 5,2 ms při 120 Hz, což je výborná hodnota. Díky OLED technologii jsou přechody pixelů prakticky okamžité. KOUPIT OLED TV SAMSUNG Zklamáním je absence Dolby Vision, kterou Samsung tvrdohlavě odmítá implementovat. Místo toho nabízí HDR10+, který sice funguje podobně, ale má výrazně menší podporu mezi streamovacími službami a hrami. Kdo by si měl počkat a kdo koupit hned? Za necelých 28 tisíc je 65″ QD-OLED televizor super nabídka. Samsung QE65S85F je zkrátka televizor pro pragmatiky – nabízí 90 % zážitku z prémiového OLED za poloviční cenu. A to je nabídka, kterou byste neměli ignorovat, pokud zrovna nový televizor řešíte. Jak se vám líbí tato nabídka? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza OLED TV Samsung slevy Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.