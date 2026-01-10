TOPlist

Neo QLED televize Samsung zlevnila pod 20 tisíc! Má nový AI procesor a 144 Hz

  • 65" Neo QLED televize Samsung s Mini LED podsvícením zlevnila na 19 980 Kč
  • Má 144Hz panel pro hry, 4× HDMI 2.1, FreeSync Premium Pro a 7 let aktualizací systému Tizen
  • Původně stála 34 990 Kč – sleva tedy činí přes 43 %, což není špatné

Jakub Kárník
10.1.2026 06:00
samsung os tizen jpg

Chcete Mini LED od Samsungu, ale prémiové modely jsou mimo rozpočet? Samsung QE65QN70F je střední třída řady Neo QLED – nabízí Mini LED podsvícení a AI funkce za rozumnou cenu. Původně stála 34 990 Kč, nyní ji na Alze seženete za 19 980 Kč s kódem VYPRODEJ20.

Mini LED s Quantum Matrix Slim

Technologie Quantum Matrix Slim využívá Mini LED diody pro přesnější lokální stmívání. Výsledkem je lepší kontrast než u běžných LED televizí – tmavé scény jsou tmavší, světlé jasnější. Certifikace PANTONE garantuje přesnost 2 140 barev a 110 odstínů pleti.

Samsung QE65QN70F

Podpora HDR zahrnuje HDR10+ a HLG. Funkce Auto HDR Remastering vylepšuje i SDR obsah na úroveň blízkou HDR. Samsung bohužel stále ignoruje Dolby Vision – pokud je pro vás prioritou, hledejte u LG nebo Sony.

Procesor NQ4 AI Gen2

Srdcem televize je procesor NQ4 AI Gen2 s 20 neuronovými sítěmi. Stará se o AI Upscaling – vylepšuje rozlišení staršího obsahu na 4K. Režim AI Mode automaticky optimalizuje obraz i zvuk podle sledovaného obsahu.

Samsung Vision AI přináší zajímavé funkce: rozpoznávání mazlíčků (pustí jim obsah při štěkání), generování AI tapet podle klíčových slov nebo vylepšený asistent Bixby. Praktická hodnota? Pro někoho zábava, pro jiného zbytečnost.

144 Hz pro hráče

Panel zvládá 100/120 Hz nativně, v herním režimu až 144 Hz při 4K. K dispozici jsou 4× HDMI 2.1 s podporou FreeSync Premium Pro, VRR a ALLM. Označení „Ideal for PlayStation 5″ potvrzuje kompatibilitu s konzolemi.

Tizen se 7 lety aktualizací

Systém Tizen patří k nejlepším na trhu. Samsung garantuje 7 let aktualizací – televize zůstane bezpečná a aktuální. Kompletní nabídka aplikací: Netflix, Disney+, HBO Max, Oneplay, SledováníTV. Integrovaný hub SmartThings ovládá chytrou domácnost včetně Matter zařízení.

V balení najdete dálkový ovladač SolarCell se solárním panelem – nabíjí se světlem, takže nemusíte měnit baterie. Má integrovaný mikrofon pro hlasové ovládání přes Bixby, ta však neumí česky.

Pro koho je televize vhodná?

Samsung QE65QN70F za 19 980 Kč cílí na zákazníky, kteří chtějí Mini LED od Samsungu za rozumnou cenu. Model roku 2025 s nejnovějším procesorem, AI funkcemi a 7 lety podpory. Pro fanoušky ekosystému Samsung ideální volba.

Na co si dát pozor? Toto je střední třída řady Neo QLED – prémiové modely mají více stmívacích zón a lepší jas. Chybí Dolby Vision (Samsung standard). Reproduktory s výkonem 20 W jsou na 65″ televizi minimum – soundbar doporučuji.

Je pro vás důležitější Dolby Vision, nebo ekosystém Samsung?

