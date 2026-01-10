Neo QLED televize Samsung zlevnila pod 20 tisíc! Má nový AI procesor a 144 Hz Hlavní stránka Zprávičky 65" Neo QLED televize Samsung s Mini LED podsvícením zlevnila na 19 980 Kč Má 144Hz panel pro hry, 4× HDMI 2.1, FreeSync Premium Pro a 7 let aktualizací systému Tizen Původně stála 34 990 Kč – sleva tedy činí přes 43 %, což není špatné Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.1.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Chcete Mini LED od Samsungu, ale prémiové modely jsou mimo rozpočet? Samsung QE65QN70F je střední třída řady Neo QLED – nabízí Mini LED podsvícení a AI funkce za rozumnou cenu. Původně stála 34 990 Kč, nyní ji na Alze seženete za 19 980 Kč s kódem VYPRODEJ20. Mini LED s Quantum Matrix Slim Technologie Quantum Matrix Slim využívá Mini LED diody pro přesnější lokální stmívání. Výsledkem je lepší kontrast než u běžných LED televizí – tmavé scény jsou tmavší, světlé jasnější. Certifikace PANTONE garantuje přesnost 2 140 barev a 110 odstínů pleti. Podpora HDR zahrnuje HDR10+ a HLG. Funkce Auto HDR Remastering vylepšuje i SDR obsah na úroveň blízkou HDR. Samsung bohužel stále ignoruje Dolby Vision – pokud je pro vás prioritou, hledejte u LG nebo Sony. Procesor NQ4 AI Gen2 Srdcem televize je procesor NQ4 AI Gen2 s 20 neuronovými sítěmi. Stará se o AI Upscaling – vylepšuje rozlišení staršího obsahu na 4K. Režim AI Mode automaticky optimalizuje obraz i zvuk podle sledovaného obsahu. Samsung Vision AI přináší zajímavé funkce: rozpoznávání mazlíčků (pustí jim obsah při štěkání), generování AI tapet podle klíčových slov nebo vylepšený asistent Bixby. Praktická hodnota? Pro někoho zábava, pro jiného zbytečnost. SAMSUNG 65″ ZA 19 980 KČ 144 Hz pro hráče Panel zvládá 100/120 Hz nativně, v herním režimu až 144 Hz při 4K. K dispozici jsou 4× HDMI 2.1 s podporou FreeSync Premium Pro, VRR a ALLM. Označení „Ideal for PlayStation 5″ potvrzuje kompatibilitu s konzolemi. Tizen se 7 lety aktualizací Systém Tizen patří k nejlepším na trhu. Samsung garantuje 7 let aktualizací – televize zůstane bezpečná a aktuální. Kompletní nabídka aplikací: Netflix, Disney+, HBO Max, Oneplay, SledováníTV. Integrovaný hub SmartThings ovládá chytrou domácnost včetně Matter zařízení. V balení najdete dálkový ovladač SolarCell se solárním panelem – nabíjí se světlem, takže nemusíte měnit baterie. Má integrovaný mikrofon pro hlasové ovládání přes Bixby, ta však neumí česky. Pro koho je televize vhodná? Samsung QE65QN70F za 19 980 Kč cílí na zákazníky, kteří chtějí Mini LED od Samsungu za rozumnou cenu. Model roku 2025 s nejnovějším procesorem, AI funkcemi a 7 lety podpory. Pro fanoušky ekosystému Samsung ideální volba. KOUPIT SAMSUNG 65″ Na co si dát pozor? Toto je střední třída řady Neo QLED – prémiové modely mají více stmívacích zón a lepší jas. Chybí Dolby Vision (Samsung standard). Reproduktory s výkonem 20 W jsou na 65″ televizi minimum – soundbar doporučuji. Je pro vás důležitější Dolby Vision, nebo ekosystém Samsung? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Samsung slevy Televize Tizen Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025