OLED TV od Samsungu pod 20 tisíc! Má 120 Hz, DOlby Atmos a AI procesor

55" Samsung QE55S84F je 4K OLED televize se 120 Hz, HDR10+ a Dolby Atmos
Na Alze stojí 19 990 Kč – původně stála 37 990 Kč, poté klesla na 29 990 Kč
Smart TV na systému Tizen s 7 lety aktualizací, Oneplay, Netflix, Disney+ a SmartThings

Jakub Kárník
Publikováno: 8.3.2026 16:00

OLED televize od Samsungu za cenu, za kterou se běžně prodávají levné Mini LED modely. Samsung QE55S84F aktuálně na Alze stojí 19 990 Kč – z původních 37 990 Kč je to pokles skoro na polovinu. Za tuhle cenu dostanete všechny výhody OLED panelu: dokonalou černou, pixelové stmívání a široké pozorovací úhly. Aktuální cenu a dostupnost najdete v detailu produktu na Alze.

Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete 55″ OLED s herními funkcemi na všech HDMI portech a nechcete za to dát přes 25 tisíc.⚠️ Zvažte, pokud vám záleží na Dolby Vision – Samsung ho tradičně nepodporuje. Pokud je pro vás Dolby Vision klíčové, alternativou je LG B5.💡 Za 19 990 Kč dostanete OLED s 120 Hz, HDR10+, Dolby Atmos, AI procesorem a 7 lety aktualizací

ZOBRAZIT CENU NA ALZE

Proč OLED a proč zrovna S84F

Samsung QE55S84F je vstupní OLED od Samsungu pro rok 2025, ale „vstupní" neznamená ořezaný. Samosvítící pixely zajišťují dokonalou černou bez bloomingu, kontrast je prakticky nekonečný a pozorovací úhly výrazně lepší než u jakéhokoli LED/Mini LED panelu.

AI procesor NQ4 Gen2 s 20 neuronovými sítěmi optimalizuje obraz v reálném čase – včetně upscalingu staršího obsahu na kvalitu blízkou 4K.

Pro hráče je klíčové: 4K při 120 Hz na všech čtyřech HDMI portech, FreeSync Premium, ALLM (automaticky nízká latence) a herní lišta s podporou ultraširokých poměrů 21:9 a 32:9. To je výbava, kterou u konkurenčních OLED v této ceně nenajdete vždy na všech portech.

Antireflexní povrch pomáhá ve světlejších místnostech.

Zvuk, smart funkce a co chybí

Reproduktory mají výkon 20 W s podporou Dolby Atmos, Object Tracking Sound Lite a Q-Symphony (synchronizace se soundbarem Samsung). Na běžné sledování to stačí, na filmový zážitek doporučujeme soundbar.

Smart TV běží na Tizenu s přístupem k Oneplay, Netflix, Disney+, YouTube a dalším. Samsung garantuje 7 let aktualizací. SmartThings hub umožňuje ovládat chytrou domácnost přímo z televize. Dálkový ovladač SolarCell se nabíjí světlem.

Co chybí: Dolby Vision – Samsung ho nepodporuje a místo něj sází na HDR10+. Pokud hodně sledujete obsah na Apple TV+ nebo jiných platformách s Dolby Vision, je to relevantní kompromis. LG B5 za podobnou cenu Dolby Vision nabízí, ale zase nemá antireflexní povrch a některé herní funkce na všech portech.

KOUPIT SAMSUNG OLED ZA 19 990 KČ

Verdikt

55″ Samsung OLED za 19 990 Kč je cena, za kterou se ještě nedávno prodávaly slušné Mini LED televize. Dokonalá černá, 120 Hz, herní funkce na všech HDMI, Dolby Atmos, AI upscaling a 7 let podpory – pokud nepotřebujete Dolby Vision, je to aktuálně jedna z nejlepších koupí v kategorii OLED televizí.

Další televize ve slevě najdete v aktuálních Alza Dnech.

VYUŽÍT SLEVU NA SAMSUNG S84F

Přešli jste na OLED, nebo vám stačí LED/Mini LED? Poznáte v praxi rozdíl?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…