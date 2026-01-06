MiniLED TV od Samsungu je v akci za 16 tisíc! Má slušný AI upscaling, až 144 Hz a solidní zvuk Hlavní stránka Zprávičky 55" Neo QLED Mini LED televize Samsung QN85F s procesorem NQ4 AI Gen2 stojí nyní 15 992 Kč Nabízí 144Hz panel, 4× HDMI 2.1, FreeSync Premium Pro a 40W reproduktory s Dolby Atmos V dubnu 2025 stála 34 990 Kč – jde o nejlevnější cestu k Mini LED od Samsungu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.1.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Mini LED od Samsungu za cenu běžného QLED? Samsung QE55QN85F je 139cm televize z řady Neo QLED, která v dubnu přišla na trh za 34 990 Kč. Nyní ji na Alze seženete za 15 992 Kč s kódem VYPRODEJ20. Sleva přes 54 % dělá z této televize nejdostupnější Mini LED v nabídce Samsungu. Neo QLED s Mini LED podsvícením Samsung u řady QN85F kombinuje Quantum Mini LED diody s QLED panelem. Technologie Quantum Matrix Technology Plus precizně řídí každou diodu zvlášť, což přináší hlubší černou a lepší kontrast než běžné Edge LED podsvícení. Lokální stmívání minimalizuje blooming kolem jasných objektů na tmavém pozadí, avšak Samsung se nikde nechlubí počtem zón. O zpracování obrazu se stará procesor NQ4 AI Gen2 s 20 neuronovými sítěmi. Funkce AI Upscaling vylepšuje i obsah s nižším rozlišením na vyšší kvalitu. Podpora HDR zahrnuje HDR10, HDR10+ a HLG – chybí sice Dolby Vision, ale to je u Samsungu standardní. Certifikace PANTONE garantuje přesné podání 2 140 barev a 110 odstínů pleti. 144Hz panel pro hráče Samsung cílí i na hráče. Panel zvládá 100/120 Hz nativně, v herním režimu až 144 Hz. K dispozici jsou 4× HDMI 2.1 pro plnou podporu next-gen konzolí a PC. Technologie FreeSync Premium Pro eliminuje trhání obrazu, Motion Xcelerator zajišťuje ostré pohyby bez rozmazání. Televize nese označení Ideal for PlayStation 5 a podporuje VRR (Variable Refresh Rate). Game Bar umožňuje rychlý přístup k hernímu nastavení bez přerušení hry. SAMSUNG QN85F ZA 15 992 KČ Samsung Vision AI a Tizen Televize běží na systému Tizen s kompletní nabídkou českých i globálních aplikací – Netflix, Disney+, HBO Max, Oneplay, SledováníTV a další. Samsung slibuje až 7 let aktualizací, což je nadstandardní podpora. Hlasový asistent Bixby zvládá více příkazů najednou a lépe chápe kontext, ale česky stále neumí. Funkce Samsung Vision AI přináší zajímavé vychytávky: automatické přizpůsobení obrazu a zvuku okolí, generování AI tapet podle klíčových slov, nebo režim pro domácí mazlíčky, který při rozpoznání štěkání pustí obsah pro psy. Integrace SmartThings umožňuje ovládat chytrou domácnost přímo z televize. Zvuk a dálkový ovladač Reproduktory mají výkon 40 W s podporou Dolby Atmos. Funkce AI Sound přizpůsobuje zvuk akustice místnosti – nemusíte ručně ladit hlasitost během filmových scén. Zvuk sleduje pohyb na obrazovce pro lepší prostorový efekt. V balení najdete chytrý dálkový ovladač SolarCell se solárním panelem na zadní straně – nabíjí se světlem a nepotřebuje baterie. Má vestavěný mikrofon pro hlasové ovládání. Pro koho je televize vhodná? Samsung QE55QN85F cílí na zákazníky, kteří chtějí prémiovou Mini LED televizi od značkového výrobce. Za 15 992 Kč dostanete Neo QLED panel s lokálním stmíváním, 144Hz podporu pro hraní, 4× HDMI 2.1 a 7 let aktualizací. To je kombinace, kterou jinde za tuto cenu od Samsungu nenajdete. KOUPIT SAMSUNG QN85F Preferujete Samsung, LG nebo čínské značky? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Samsung slevy Televize Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025