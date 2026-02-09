OLED TV ideální jako monitor k počítači! 42palcový Samsung zlevnil v Česku na minimum Hlavní stránka Zprávičky Samsung QE42S90F je 42" OLED televize se 4K rozlišením a 144 Hz v herním režimu Ideální jako náhrada velkého PC monitoru – Tizen OS, Xbox Game Pass, antireflexní povrch S kódem ALZADNY15 stojí 17 587 Kč místo původních 20 690 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.2.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Velké monitory jsou trend a 32″ OLED panely stojí podobné peníze. Jenže Samsung QE42S90F nabízí o 10 palců víc, kompletní operační systém, dálkové ovládání, neporovnatelně lepší reproduktory než průměrný monitor a cloud gaming v jednom balíčku. Pro práci s videem, fotkami nebo jako společník k MacBooku je to zajímavá volba. OLED pro malé pokoje i velké stoly 42″ úhlopříčka (106 cm) je na televizi do obýváku na hraně – hodí se spíš do menších místností nebo ložnic. Ale jako náhrada PC monitoru? To je jiná liga. Na Redditu uživatelé sdílejí své setupy a S90F patří mezi nejoblíbenější volby pro ty, kdo chtějí OLED na stole. Panel nabízí rozlišení 4K (3840 × 2160) s obnovovací frekvencí 100/120 Hz, v herním režimu až 144 Hz. Podporuje HDR10, HDR10+ i HLG. Antireflexní povrch je podle Redditu lepší než u konkurenčních LG C5 – odrazy jsou tmavší a méně zrcadlové. KOUPIT NA ALZE Jeden ze slovenských zákazníků na Alze používá televizi jako monitor k PC a píše: „Obraz na 1ku. Po dlhej dobe konečně TV, kde nie je input delay na ovládači.“ Černá je prostě černá – to je výhoda OLED technologie. Kompletní balíček vs. holý monitor Za podobné peníze koupíte 32″ OLED monitor s vyšší frekvencí (třeba 240 Hz). Ale S90F nabízí víc: systém Tizen s aplikacemi Netflix, HBO Max, Disney+, české Voyo i Oneplay. Můžete streamovat hudbu přes Spotify, prohlížet web nebo hrát Xbox hry přes cloud gaming bez konzole. KOUPIT NA ALZE Dálkové ovládání má solární nabíjení. Čtyři HDMI 2.1 porty zvládnou připojit PC, konzoli i soundbar současně. VESA 200×200 umožňuje montáž na stěnu. Na co si dát pozor Na Redditu se diskutuje dithering – viditelné čáry při rychlém pohybu v určitých barvách. Týká se všech 42″ WOLED panelů (Samsung i LG používají stejný panel od LG Display). Z běžné televizní vzdálenosti to neuvidíte, ale z 60–80 cm u stolu ano. Jeden zákazník upozorňuje: Alza uvádí 40W reproduktory, ale podle Samsungu je to 2×10W (20 W celkem). Zvuk je čistý, ale soundbar se hodí. Bixby nepodporuje češtinu. A pokud televizi často vypínáte ze zásuvky (ne dálkovým), spouští se kalibrace obrazovky na 10–12 minut. Co říká 13 zákazníků Hodnocení 4,8 z 5. „Jsem spokojen a myslím, že se vyplatí připlatit si tu třetinu ceny navíc oproti běžným LED TV,“ shrnuje jeden recenzent. Chválí se OLED obraz, 4K AI upscaling starších filmů a přehledný systém Tizen. Kritika míří na kvalitu zpracování těla („mohla by být lepší“) a chybějící českou lokalizaci Bixby. KOUPIT NA ALZE Původní cena byla 20 690 Kč, se slevovým kódem ALZADNY15 pořídíte televizi za 17 587 Kč. Za 42″ OLED s kompletním smart systémem a herními funkcemi je to konkurenceschopná cena. Ideální pro ty, kdo hledají 2v1 řešení – televizi do menšího pokoje i velký monitor k počítači. Používáte televizi jako monitor, nebo preferujete dedikovaný panel? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza OLED TV Samsung slevy Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025