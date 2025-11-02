Obří televize Samsung s pokročilým Mini LED panelem zlevnila o tisíce! Má jas až 5 000 nitů a 144Hz frekvenci pro hraní Hlavní stránka Zprávičky Samsung QE100QN80F s úhlopříčkou 254 cm nyní pořídíte za 69 990 Kč místo původních 109 990 Kč Televizor kombinuje Mini LED podsvícení s procesorem NQ4 AI Gen2 a 144Hz obnovovací frekvencí pro hráče Neo QLED panel nabízí technologii Quantum Matrix Core s lokálním stmíváním a jasem až 5 000 nitů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.11.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Prémiová televize Samsung QE100QN80F se 100palcovou úhlopříčkou je nyní na Alze k dispozici za jednu z historicky nejlepších cen. Zatímco při uvedení v srpnu stála 109 990 Kč, nyní ji můžete pořídit za 69 990 Kč, což představuje slevu přesahující 36 procent. Za tuto částku získáte jeden z technologicky nejpokročilejších televizorů současnosti s Mini LED podsvícením a podporou všech moderních obrazových standardů. Procesor s umělou inteligencí vylepší i starší obsah Srdcem televize je procesor NQ4 AI Gen2, který využívá 20 neuronových sítí pro optimalizaci obrazu a zvuku. Díky funkci 4K AI Upscaling dokáže převzorkovat obsah s nižším rozlišením na úroveň blížící se 4K kvalitě. Samsung do modelu integroval také technologii Auto HDR Remastering, která analyzuje SDR obsah a automaticky jej upravuje tak, aby se vizuálně přiblížil HDR kvalitě. Panel typu Neo QLED využívá technologii Quantum Mini LED s přesným řízením podsvícení prostřednictvím Quantum Matrix Technology Core. Výsledkem je mimořádně vysoký kontrast s hlubokými černými a špičkovým jasem dosahujícím až 5 000 nitů. Televizor podporuje všechny důležité HDR formáty včetně HDR10+ Adaptive a disponuje certifikací PANTONE Validated pro přesné zobrazení 2 140 barev a 110 odstínů pleti. UŠETŘÍM NA 100″ TELEVIZI SAMSUNG Herní výbava konkuruje specializovaným monitorům Pro hráče nabízí Samsung QE100QN80F parametry srovnatelné s herními monitory. Základní obnovovací frekvence činí 120 Hz, ale v herním režimu se zvyšuje až na 144 Hz při 4K rozlišení. Technologie Motion Xcelerator 144Hz zajišťuje plynulý pohyb bez rozmazání, zatímco FreeSync Premium Pro eliminuje trhání obrazu a minimalizuje vstupní zpoždění. Součástí výbavy je také Gaming Hub, který soustředí hry z různých platforem včetně cloudových služeb na jednom místě. Funkce Game Bar umožňuje upravovat nastavení přímo během hraní, včetně přepínání mezi různými poměry stran až do formátu 32:9 pro ultraširoký obraz. AI Auto Game Mode pak automaticky rozpozná typ hry a optimalizuje nastavení obrazu podle žánru. Chytré funkce s podporou hlasového ovládání Televizor běží na operačním systému Tizen s rozhraním One UI, který Samsung slibuje aktualizovat po dobu 7 let. Integrovaný hlasový asistent Bixby zpracovává více příkazů najednou a lépe chápe kontext požadavků. Díky vestavěnému SmartThings hubu může televize ovládat chytrá zařízení kompatibilní s protokoly Matter a HCA. Z dalších funkcí stojí za zmínku Samsung TV Plus s přístupem k více než 1 200 bezplatným kanálům nebo Daily Board, který zobrazuje užitečné informace i když je televize vypnutá. Zajímavostí je také dálkový ovladač SolarCell se solárním panelem pro nabíjení světlem, který eliminuje potřebu klasických baterií. Zvuk s podporou Dolby Atmos a Q-Symphony Vestavěný čtyřkanálový zvukový systém s celkovým výkonem 30 W podporuje prostorový zvuk Dolby Atmos. Technologie Object Tracking Sound Lite vytváří virtuální 3D zvukové pole, které sleduje pohyb objektů na obrazovce. Při připojení soundbaru Samsung navíc funguje technologie Q-Symphony, která synchronizuje zvuk z televize a soundbaru pro ještě plnější zvukový zážitek. KOUPIT SAMSUNG QE100QN80F Funkce Adaptive Sound Pro využívá umělou inteligenci k rozpoznávání různých typů zvuků a jejich optimalizaci podle akustiky místnosti. Active Voice Amplifier Pro pak automaticky zesiluje dialogy, když v místnosti zaznamená zvýšený hluk, takže neztratíte žádnou důležitou repliku. Pro koho je obří televize vhodná? Samsung QE100QN80F s úhlopříčkou 254 centimetrů vyžaduje dostatečně velkou místnost s optimální pozorovací vzdáleností 3 až 4 metry. Ocení ji především filmový nadšenci, kteří chtějí domácí kino s obrazovou kvalitou blížící se profesionálním projekcím. Díky herním funkcím a vysoké obnovovací frekvenci zaujme také náročné hráče, kteří preferují velkou obrazovku před klasickým monitorem. Televize váží se stojanem 60,3 kilogramu a má rozměry 223 × 133 × 41,5 cm. Pro montáž na zeď využívá standard VESA 600 × 400 mm. K dispozici jsou čtyři HDMI 2.1 porty s podporou 4K při 144 Hz, dva USB porty, ethernet a optický audio výstup. Využijete slevu na 100palcový televizor Samsung? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko Samsung Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.