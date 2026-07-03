Obrovská Samsung televize je po delší době v akci. Má pozitivní recenze, umí 144 Hz a má fajn obraz Hlavní stránka Zprávičky Samsung QE100QN80F — stopalcová (254 cm) Neo QLED s Mini LED, 4K a herním režimem až 144 Hz. S kódem 2026ALZAEXTRA10 ji koupíte za 67 491 Kč místo 79 990 Kč — úspora 12 499 Kč a nejnižší cena modelu. Ovladač na solární nabíjení, 7 let aktualizací a SmartThings hub. Kód platí omezeně, skladem je pár kusů. Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Sto palců na zdi buď chcete, nebo ne — a pokud chcete, jako rozumná cesta se nyní jeví Samsung QE100QN80F za 67 491 Kč po zadání kódu 2026ALZAEXTRA10. Než objednáte, doporučuju ověřit dostupnost v detailu na Alze — u takhle velkých kusů se sklad hýbe rychle. Na rovinu si teď řekneme, komu tahle televize udělá radost a kdo zaplatí za palce, které nevyužije. CHCI 100″ SAMSUNG V AKCI Rychlé shrnutí ✅ Smysl dává, pokud máte kam ji pověsit, sedíte od zdi aspoň 3,5–4 m a pouštíte hlavně 4K/HDR zdroje. ⚠️ Zvažte extrémní váhu (montáž chce dva lidi), poddimenzovaný zvuk 30 W a fakt, že QN80 je vstupní Neo QLED — na OLED černou nedosáhne. 💡 Za 67 491 Kč je to největší úhlopříčka se 144Hz herním režimem a HDMI 2.1 za tyhle peníze — a nejnižší cena, na jakou model klesl. Proč je zrovna tahle stovka zajímavá Cenový příběh je výmluvný: na trh šla za 109 990 Kč, ustálila se na 79 990 Kč a kód 2026ALZAEXTRA10 ji sráží na 67 491 Kč. Buďme přesní — podle HlídačeShopů byla minimální cena před akcí 67 490 Kč, takže tohle není nikdy neviděná sleva, ale návrat na historické dno. Levněji jste tenhle model nekoupili. Komu změní obývák? Kdo přechází z 55″ nebo 65″, mluví v recenzích o „novém kině doma“. Kdo šel z 85″, už tak silný efekt nepopisuje — rozdíl mezi 65″ a 100″ je propastný, mezi 85″ a 100″ jen příjemný. Pokud vážíte, jestli se ta stovka za 67 491 Kč vyplatí, tohle si zodpovězte první. Klíčové parametry přeložené do lidštiny Mini LED s lokálním stmíváním a procesor NQ4 AI Gen2: podsvícení se dělí na zóny, které se samostatně ztlumí, takže noční scény nejsou vyšisované do šeda. Recenzenti chválí hlavně jas — televize funguje i v přesvětlené místnosti a antireflexní vrstva odvádí slušnou práci. 144 Hz, FreeSync Premium Pro a 4× HDMI 2.1: pro hráče plynulý obraz bez trhání a nízký input lag. Čtyři plnohodnotné HDMI 2.1 jsou vzácnost — připojíte PS5, Xbox i PC současně. AI Upscaling dotahuje slabší obsah blíž ke 4K, ale funguje líp na streamu než na satelitu. Tizen, SmartThings a 7 let aktualizací: svižný systém, který umí fungovat jako centrum chytré domácnosti včetně Matter. Háček: bez Samsung účtu se k většině chytrých funkcí nedostanete. KOUPIT ZA 67 491 KČ Praktická stránka: váha, montáž a odstup Tohle si přečtěte dřív, než objednáte: váha je téma každé druhé recenze. „Extrémně těžká,“ radí kupující sehnat na instalaci dva silné lidi. Krabice je obří, takže samotné dostání na místo je půlden práce — vynesení a montáž od Alzy tu nejsou luxus, ale rozumná investice do klidu. Ovladač SolarCell se dobíjí světlem nebo přes USB-C, takže odpadají baterky. Jedna firma si ale postěžovala, že jim „pořád zůstával vybitý“ — do tmavšího koutu počítejte s občasným dobitím kabelem. A odstup: z gauče u zdi uvidíte spíš pixely než film, sto palců chce místo na couvnutí. Co říkají uživatelé a na co si dát pozor Hodnocení je nadstandardní — 4,9 z 5 od 13 zákazníků, 100 % doporučuje, přes 50 prodaných kusů. Míru reklamovanosti Alza neuvádí; z recenzí ale žádná technická závada nevyplývá. Chválí se obraz, jas, plynulost systému a propojení v ekosystému Samsung (soundbar téže značky se spáruje sám v režimu Q Symphony). A teď upřímně to horší. Zvuk je opakovaně jen průměr — „bez soundbaru to nemá smysl,“ napsal jeden kupující natvrdo. Upscaling satelitu na 100″ při rychlých scénách nestačí, protože se slabiny zdroje zvětší spolu s obrazem. A kdo čeká OLED černou, bude zklamán — „QLED na OLED nemá,“ shrnul to recenzent. VYUŽÍT SLEVU 2026ALZAEXTRA10 Kdy to smysl nedává Do malé místnosti nebo pro diváka, který kouká hlavně na běžné satelitní kanály ve standardu, je stovka zbytečné sousto — každá slabina zdroje se roztáhne přes celou zeď. A pokud jste filmový purista, kterému jde o dokonalou černou, vezměte radši OLED v úhlopříčce kolem 65″ — hlubší kontrast, jen na menší ploše. Maximum palců a maximum kvality obrazu najednou v téhle cenovce nedostanete. Verdikt: pro koho se vyplatí Je pro člověka, který chce maximum plochy za rozumné peníze, má na ni prostor a dokoupí si soundbar. Dostane výborný jas, svižný systém, herní 144 Hz režim a Samsung ekosystém, který funguje. Obětuje OLED černou a spolehne se na externí zvuk — férový kompromis, když jdete po velikosti. Kdyby se model vyprodal nebo kód přestal platit, mrkněte na aktuální akce v rámci Alza Dnů — velké televize se tam objevují pravidelně. CHCI UŠETŘIT 12 499 KČ Co byste za podobné peníze vzali radši — stopalcovou Mini LED stěnu za 67 491 Kč, nebo menší OLED s dokonalou černou? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Samsung slevy Televize Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. 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