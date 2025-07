Tiché rozhodnutí Samsungu pobouřilo komunitu. V One UI 8 zmizela možnost odemknutí bootloaderu

Doba, kdy jste mohli odemknout bootloader svého Samsungu a nainstalovat si vlastní ROM, se možná chýlí ke konci. Nové důkazy naznačují, že Samsung s příchodem nadstavby One UI 8 odstraňuje možnost odemknutí bootloaderu na svých zařízeních, a to dokonce i v regionech, kde to dosud bylo povoleno. Zatímco pro běžné uživatele tato změna mnoho neznamená, pro technologické nadšence a vývojáře jde o krok zpět.

Konec odemykání bootloaderu na všech trzích

Na zařízeních Samsung v USA byla možnost odemknutí bootloaderu odstraněna již před lety. Pro uživatele v jiných částech světa však tato možnost zůstávala otevřená – až dosud. Podle důkazů shromážděných z beta verzí One UI 8 pro Galaxy S25 Ultra a ze stabilních verzí pro Galaxy Z Fold7 a Z Flip7 byla volba „OEM odemknutí“ z vývojářských možností zcela odstraněna.

Příspěvek na XDA Developers odhalil, že Samsung do konfigurace bootloaderu přidal řádek kódu androidboot.other.locked=1, který systému přímo říká, aby nezobrazoval možnost OEM odemknutí v nastavení. Přítomnost tohoto kódu v nejnovějším firmwaru One UI 8 i na zařízeních mimo USA naznačuje, že toto omezení už není vázáno na region.

Proč Samsung zavírá dveře úpravám?

Zatímco Samsung zatím oficiálně nekomentoval důvody tohoto kroku, existuje několik možných vysvětlení. Jedním z nich je snaha o zvýšení bezpečnosti – odemknutý bootloader teoreticky představuje bezpečnostní riziko, i když v praxi ho využívají především zkušení uživatelé. Další motivací může být ochrana ekosystému Samsung a jeho služeb, které mohou být obcházeny nebo modifikovány při použití vlastních ROM.

Nelze také opomenout, že Samsung nyní nabízí sedmiletou podporu aktualizací systému Android pro své novější modely. To do jisté míry snižuje jeden z hlavních důvodů, proč uživatelé přecházeli na vlastní ROM – prodloužení životnosti zařízení po ukončení oficiální podpory.

Dopad na komunitu nadšenců

Pro běžného uživatele Samsungu bude tato změna prakticky neviditelná – většina nikdy nevyužije ani polovinu pokročilých možností svého telefonu, natož aby potřebovala odemknout bootloader. Pro technologické nadšence a vývojáře je to však významná ztráta.

Odemknutí bootloaderu je nezbytným prvním krokem pro instalaci vlastních ROM nebo získání plného root přístupu k zařízení. A to nám nyní Samsung bohužel vzal.

Ale jak už bylo psáno výše, One UI je systém s dlouholetou podporou a navíc je velmi dobře vyladěný. Důvodů, proč si instalovat alternativní ROM (například LineageOS) právě na jihokorejské telefony i v dnešní době, tedy už moc nezbylo.

Využívali jste možnosti odemknutí bootloaderu?

Zdroj: SamMobile, 9to5google