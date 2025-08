Samsung potvrdil: One UI 8 míří na další telefony, stabilní verze dorazí příští měsíc

Samsung v úterý oznámil rozšíření beta programu nadstavby One UI 8 na další zařízení z portfolia Galaxy. Současně potvrdil, že stabilní verze dorazí v září tohoto roku, což téměř ukončuje spekulace o termínu uvedení finální podoby systému (přesné datum totiž pořád ještě neznáme).

Beta program se rozšiřuje na populární modely

Testovací verze One UI 8, která byla pro vlajkové lodě Galaxy S25 uvedená v květnu, se od příštího týdne dostane k majitelům dalších smartphonů. Beta program tak obsáhne rodinku Galaxy S24 a skládačky Galaxy Z Fold6 a Galaxy Z Flip6 v Jižní Koreji, Spojených státech, Velké Británii a Indii.

Registrace probíhá prostřednictvím aplikace Samsung Members, kde si uživatelé mohou testovací verzi aktivovat přímo ve svém zařízení. Samsung tak pokračuje v tradici zapojování komunity do vývoje vlastních nadstaveb operačního systému Android.

Září přinese další vlnu podporovaných zařízení

Ještě rozsáhlejší rozšíření čeká uživatele v září. Beta program One UI 8 se pak dostane na řadu Galaxy S23, skládačky Z Fold5 a Z Flip5 a vybrané modely střední třídy včetně A36 5G, A55 5G, A35 5G a A54. Dostupnost se může lišit podle konkrétního modelu a trhu.

Právě v září Samsung plánuje uvedení stabilní verze One UI 8 pro širokou veřejnost. Není překvapením, že aktualizace začne u řady Galaxy S25 a postupně se rozšíří na ostatní kompatibilní zařízení. Výrobce tak alespoň bude mít dostatek času na zapracování připomínek od beta testerů.

Nové možnosti s umělou inteligencí

One UI 8 přináší vylepšené funkce Galaxy AI s multimodálními schopnostmi, které lépe rozumí kontextu používání. Ve spojení se sluchátky Galaxy Buds3 nebo Buds3 Pro mohou uživatelé aktivovat Google Gemini hlasem nebo dlouhým stiskem kteréhokoli sluchátka.

Nadstavba je optimalizovaná pro různé formáty zařízení Galaxy a nabízí personalizované návrhy založené na používání konkrétního uživatele. Cílem je zvýšit produktivitu a efektivitu každodenních úloh.

Systém One UI 8 je založený na Androidu 16, a i když je jednoznačně faktem to, že ve srovnání s One UI 7 jde spíš o mírnou evoluci nežli revoluci, uživatelům by stále měl poskytnout o něco lepší zážitek. Pokud se tedy podaří veškeré optimalizace a nedojde k problémům na některých modelech.

One UI 8 Watch pro chytré hodinky

Samsung také oznámil rozšíření One UI 8 Watch na další modely chytrých hodinek Galaxy Watch ještě v průběhu letošního roku. Aktuálně je dostupné pouze pro nejnovější Galaxy Watch Ultra a Galaxy Watch8, ale brzy se dočkají i starší generace.

Nová verze pro hodinky přináší motivační zdravotní funkce a přepracované uživatelské rozhraní, které má být intuitivnější a lépe přizpůsobené menšímu displeji nositelného zařízení.

Jak se na One UI 8 těšíte vy?

Zdroj: Samsung