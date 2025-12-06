Velký únik informací: One UI 8.5 přinese hromadu novinek! Hlavní stránka Zprávičky Samsung chystá One UI 8.5 – přinese vylepšení baterie, DeXu, sdílení dat i funkcí Galaxy AI Únik changelogu odhaluje nové režimy úspory energie, podrobné statistiky a rozšířené možnosti Quick Share Oficiální debut se očekává s uvedením řady Galaxy S26 koncem ledna 2026 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.12.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Samsung finalizuje práce na další velké verzi svého systému – One UI 8.5 založené na Androidu 16. Podle úniku detailního changelogu, který zveřejnil leaker Tarun Vats, nás čeká řada praktických změn v oblasti baterie, produktivity, sdílení a umělé inteligence. Aktualizace má být představena spolu s řadou Galaxy S26 už koncem ledna 2026. Podrobnější přehled spotřeby baterie Samsung přepracoval informační obrazovku baterie, která nyní zobrazí zbývající dobu provozu, stav nabíjení a týdenní přehled spotřeby. Nový režim Power Saving nabídne dvě úrovně – Standard a Maximum – pro flexibilnější řízení výkonu. Cílem je zlepšit přehled o tom, jak zařízení energii využívá, a zároveň prodloužit výdrž u starších modelů. DeX a sdílení mezi zařízeními Režim DeX bude po novém pamatovat velikost a polohu oken, což usnadní práci při návratu k dříve otevřeným aplikacím. Nové Quick Share získá volbu „receive only“ – přijímat budou moci jen zařízení přihlášená k vašemu Samsung nebo Google účtu. Opačně systém navrhne sdílení fotografií na základě rozpoznání obličeje – typicky s lidmi, kteří jsou na snímku. One UI 8.5 také rozšíří možnosti cross-device funkcí. Uživatelé budou moci přistupovat k souborům uloženým v telefonu, tabletu i na PC, a dokonce zrcadlit obsah na televizorech Samsung. Vše navazuje na postupné opuštění Microsoft OneDrive ve prospěch Samsung Cloudu. Lepší zvuk i bezpečnost Samsung do systému přidává nové funkce Auracast – bude možné vysílat svůj hlas do kompatibilních sluchátek nebo reproduktorů, což ocení například učitelé či streamující hráči. Součástí aktualizace jsou i vylepšené nástroje ochrany proti krádeži a rozšířené možnosti v Samsung Health. AI funkce a Bixby s pamětí Asistent Bixby se dočká největšího vylepšení za poslední roky – bude lépe reagovat na kontext, umí přepínat nastavení a vést plynulé konverzace s historií dotazů. V editoru Galaxy AI Photo Assist přibude možnost generovat a upravovat snímky bez nutnosti ukládat každou verzi zvlášť. Nová historie úprav umožní vrátit se ke kterékoliv dřívější fázi úpravy. Samsung se tímto krokem snaží sjednotit své AI funkce napříč zařízeními – od telefonů přes tablety až po notebooky s Windows, kde už běží desktopová verze Galaxy AI. Kdy aktualizace dorazí One UI 8.5 má podle dostupných informací debutovat společně s řadou Galaxy S26 koncem ledna 2026. Aktualizace poté dorazí i na vybrané modely řad Galaxy S, Z a A, přičemž přesné termíny zatím Samsung neupřesnil. Dá se však očekávat, že první OTA balíčky se objeví během února 2026. Jaké novinky z One UI 8.5 vás zaujaly nejvíc? Těšíte se na vydání s Galaxy S26? Zdroj: X O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář One UI 8.5 Samsung únik informací Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. Xiaomi chystá čtveřici nových koloběžek! Unikly ceny i parametry jarních novinek Jakub Kárník 8.1.