Vzorná podpora! Samsung vydává One UI 8.5 aktualizaci na tři smartphony a tablet

Publikováno: 27.5.2026 22:00

Pokud bychom měli ukázat na výrobce Android smartphonů, kteří se o své produkty starají nejvzorněji, bezesporu by v našem výběru nechyběl Samsung. Tento jihokorejský gigant v posledních letech udělal v oblasti softwarové podpory velký kus cesty. A to nejen v rychlosti, ale zejména v rozsáhlosti, kdy výrobce pravidelně aktualizuje i levné telefony a u těch dražších poskytuje nadstandardní délku podpory. Nyní Samsung vydává One UI 8.5 aktualizaci ve finální podobě pro dvě starší skládačky a levný smartphone a tablet z řady Galaxy A. One UI 8.5 aktualizaci obdrží… Co One UI 8.5 přinese? One UI 8.5 aktualizaci obdrží… Konkrétně začala jihokorejská společnost s globálním vydáním finální verze One UI 8.5 pro modely Samsung Galaxy Fold 5, Galaxy Flip 5 a zmíněný Galaxy A26. Výrobce ale nezapomíná ani na tablety. Z těch se tentokrát dočkal Samsung Galaxy Tab A11+. V tomto případě se však aktualizované One UI 8.5 běžící na Androidu 16 zatím šíří jen v rámci jihokorejského trhu. Dá se ale očekávat brzké rozšíření. Právě starší ohebné modely již nejnovější verzi nadstavby obdržely na domácím trhu a během pár dní se působnost aktualizací rozšiřuje pro celý svět. Novější, ale podstatně levnější model pak One UI 8.5 aktualizaci obdržel v Guatemale a nyní se čeká, jaké další regiony aktualizační vlna zasáhne jako další. Galaxy A26 tak doplňuje vybavenější modely Galaxy A36 a A56, které začaly One UI 8.5 dostávat před pár dny. Co One UI 8.5 přinese? Aktualizace na One UI 8.5 tradičně obsahuje vylepšení spjaté s integrací AI. Ta se pochopitelně liší v závislosti na schopnostech daného modelu. Od vylepšeného Circle to Search doplněného o schopnost rozpoznat hudbu na pozadí videa přes různé AI filtry a živé efekty v galerii až po vylepšené generování obrázků na základě náčrtku. Velkou novinkou je pak funkce Storage Share, která vám umožní přistupovat skrze aplikaci Moje soubory do úložiště vašich propojených zařízení Samsung Galaxy. Přístup k souborům v telefonu či tabletu pak můžete mít také z chytré televize. V neposlední řadě pak výrobce v One UI 8.5 aktualizaci věnuje pozornost také přepracování některých designových elementů nadstavby, včetně přepracovaného rychlého panelu a samozřejmě také nových animací. Dorazí či dorazila One UI 8.5 aktualizace i na váš Samsung?