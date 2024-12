Samsungu unikly nové aplikace v One UI 7. Stáhnout si je můžete i vy

Samsung by měl zanedlouho uvést betu nadstavby One UI 7

Některé z nových aplikací mu unikly na internet, můžete je mít i vy

Největší změny lze pozorovat u aplikace Kalendář a jejích widgetů

Proslýchá se, že Samsung uvede první veřejnou beta verzi nadstavby One UI 7 zhruba v polovině tohoto měsíce. Učinit by tak měl poté, co ji už několikrát odložil. Stabilní build určený všem uživatelům by pak měl dorazit až začátkem příštího roku s vlajkovými loděmi Galaxy S25. Na internet se mezitím dostaly některé z aplikací, které jihokorejský gigant hodlá v rámci nového rozhraní přinést.

Samsungu se pár dní nazpět podařilo omylem uveřejnit stránku poodhalující některé z novinek v One UI 7, přičemž demonstroval paletu přepracovaných ikonek systémových aplikací. Některé z nich se přitom výrazněji změní nejen navenek, ale také uvnitř.

Největší rozdíly lze pozorovat v případě Kalendáře, a to především u jeho widgetů pro domovskou obrazovku. Dokonale to demonstrují níže přiložené snímky zveřejněné portálem Sammobile (vlevo vždy One UI 6, vpravo nová verze). O něco moderněji pak působí také aplikace pro nahrávání zvuku. Prakticky žádné změny pak nelze zpozorovat u Kalkulačky.

Jednotlivé aplikace si můžete nainstalovat a vyzkoušet i vy. U některých však uživatelé upozorňují na nestabilitu a chyby, které se téměř určitě opraví, jakmile One UI 7 vyjde oficiálně.

Stahování aplikací z neoficiálních zdrojů Stahováním aplikací z neoficiálních zdrojů svůj telefon potenciálně vystavujete riziku. Tyto aplikace rovněž mohou obsahovat nedostatky.

Odkazy na stažení aplikací

Zkusili jste některou z nových verzí aplikací v One UI 7?

