Nové OLED televizory od Samsungu už koupíte v Česku: Mají 165Hz frekvenci a procesor NQ4 AI Gen3

  • Samsung uvádí na český trh prémiovou OLED řadu S90H s modelovým rokem 2026
  • Šest velikostí od 42 do 83 palců, ceny startují na 29 990 Kč
  • Řada míchá dva typy OLED panelů — Samsung QD-OLED a LG WRGB OLED — podle velikosti

Jakub Kárník
31.5.2026 12:00
Po nedávno představené Mini LED řadě M80H rozšiřuje Samsung českou nabídku i o prémiové OLED televizory. Nová řada S90H (nástupce S90F) s modelovým rokem 2026 stojí jen stupínek pod absolutní vlajkou S95H a snaží se nabídnout to nejlepší ze samsungovského portfolia bez nejvyšší cenovky. Na Alze startuje na 29 990 Kč za 42″ verzi.

Šest velikostí, ceny od necelých třiceti tisíc

S90H je dostupný v širokém spektru úhlopříček, takže se trefí do menší pracovny stejně jako do velkého obýváku:

  • 42″ Samsung QE42S90H — 29 990 Kč
  • 48″ Samsung QE48S90H — 34 990 Kč
  • 55″ Samsung QE55S90H — 44 990 Kč
  • 65″ Samsung QE65S90H — 59 990 Kč
  • 77″ Samsung QE77S90H — 89 990 Kč
  • 83″ Samsung QE83S90H — 109 990 Kč

K vybraným modelům se navíc vztahuje akce „Dárek k televizi“ — sluchátka Galaxy Buds 4, přenosný projektor The Freestyle nebo cashback 1 500 Kč podle konkrétní velikosti. Bonus dostane jen prvních 600 registrovaných, akce běží do 7. června 2026 a podmínkou je publikování ověřené recenze.

QD-OLED, nebo WRGB? V Česku to není úplně jasné

Tady přichází zajímavý detail, který stojí za pozornost. Řada S90H nepoužívá jeden typ OLED panelu napříč všemi velikostmi. Podle zahraničních informací se v ní podle úhlopříčky střídají dva různé panely: prostřední velikosti 55″, 65″ a 77″ mají dostat QD-OLED panely od Samsung Display, zatímco menší (42″, 48″) a největší 83″ verze počítají s WRGB OLED panely od LG Display.

Praktický rozdíl není zanedbatelný. QD-OLED se obvykle vyznačuje sytějšími barvami a vyšším špičkovým jasem, WRGB OLED zase nabízí lepší poměr jasu při velkých plochách bílé a často nižší riziko vypálení. Komplikace ovšem je, že Samsung tento rozdíl ve specifikacích nepřiznává a v různých regionech může vybírat panely jinak — záleží na dodavatelských smlouvách a aktuální dostupnosti. U českých kusů zatím nemáme oficiální informaci, který panel v které velikosti najdete, a to ani v podkladu od Alzy.

Co Samsung do S90H dal

Pod kapotou pracuje procesor NQ4 AI Gen3 se 128 neuronovými sítěmi, což je generačně nejnovější křemík, který Samsung pro televizory letos používá. Stará se o vylepšení obrazu, 4K AI Upscaling pro starší obsah a inteligentní zpracování zvuku — třeba oddělení hlasu, hudby a efektů, takže si komentář ve sportovním přenosu můžete nastavit nezávisle na hluku publika. Panel zvládá obnovovací frekvenci až 165 Hz, herní výbavu doplňuje NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, ALLM a Gaming Hub pro cloudové hraní.

Obraz kryje matná antireflexní vrstva, kterou Samsung označuje jako Glare Free. O zvuk se stará 2.1kanálová soustava s výkonem 40 W a podporou Dolby Atmos, což je u OLED televizoru bez externího soundbaru solidní základ. Konektivitu drží čtyři HDMI 2.1 porty, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 a integrovaný SmartThings hub pro chytrou domácnost. Software běží na Tizen OS s One UI a Samsung slibuje 7 let aktualizací.

Jedna věc Samsungu chybí dlouhodobě a S90H není výjimkou — nepodporuje Dolby Vision. Místo toho najdete HDR10, HDR10+ Adaptive i HDR10+ Gaming, což je z hlediska kvality srovnatelný formát, ale velká část streamovaných filmů a seriálů vychází právě v Dolby Vision.

S90H je především televize pro lidi, kteří chtějí OLED kvalitu obrazu bez příplatku za úplně nejvyšší řadu. Procesor NQ4 AI Gen3, matný panel a 165Hz frekvence dělají z této řady jednu z nejlépe vybavených OLED nabídek v cenách kolem padesáti tisíc.

Sáhli byste po novém Samsungu, nebo dáte přednost OLED od jiného výrobce?

Zdroj: Alza.cz, SamMobile

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…

